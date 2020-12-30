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30.12.2020 12:03
Рубрика: Общество

Без внятного ответа

Почему не до всех рязанцев доходят бесплатные лекарства от ковида
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 297(8351)
Житель Рязанской области Виктор Коршунов пожаловался Владимиру Путину на нехватку бесплатных лекарств от коронавируса. Письмо рязанца президент РФ зачитал на пресс-конференции.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фармацевтов хотят обязать предлагать в первую очередь недорогие лекарства

"Мы живем в небольшом городе. До нас бесплатные лекарства не доходят. Почему больные коронавирусом лечатся за свой счет? Где деньги?" - спрашивает Виктор Коршунов.

"Меня это тоже очень интересует, - заметил президент. - Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему до сих пор людям там не дают лекарства - непонятно. Обязательно будем разбираться".

Региональный минздрав прокомментировал ситуацию. По его данным, пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, получают лекарства бесплатно.

"Правительством региона заключены необходимые контракты. По отчетам, закуплено 41053 упаковок препаратов, выдано 4790, обеспечены 1680 человек", - сообщили чиновники.

Бывший главный врач Рязанской областной клинической больницы, а ныне зампред облдумы Дмитрий Хубезов отправился в Скопин, где пообщался с семьей Виктора Коршунова, о чем сообщил на своей страничке в соцсети.

При этом, по данным регионального минздрава, 1680 человек уже обеспечены препаратами

"Виктор Николаевич сейчас находится в Москве, поэтому с ним поговорили по телефону, а с его женой Светланой - лично. Семья Коршуновых знает не понаслышке о лечении от ковида. Папа Светланы находится в красной зоне. Попал туда с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Сейчас пожилой мужчина идет на поправку. Светлана говорит, что очень благодарна врачам, их работу она называет чудом", - написал Дмитрий Хубезов. Он также сообщил, что никаких лекарств семья в больницу не покупала, в чем он сам убедился, посетив отца Светланы в стационаре.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Закупка лекарств в 2021 году будет проводиться централизованно

По словам чиновника, пациентам, проходящим лечение от ковида на дому, препараты развозят волонтеры: "Они взяли на себя работу, не связанную с лечебной и диагностической деятельностью, чтобы помочь медицинским работникам".

Есть и такой нюанс. Как пояснили в региональном минздраве, трансферты из федерального бюджета были направлены в регион двумя траншами: 29 октября - 41,7 миллиона рублей, из которых использованы 35 миллионов, и 15 декабря - 23 миллиона, расходования которых еще не было. Выходит, что заболевшие до октября и не могли получать бесплатных лекарств. Для других, возможно, "не дошла очередь".

Однако репортаж Первого канала из скопинской аптеки оказался не столь радужным. В нем местная жительница рассказала, что ищет лекарства для сына, у которого ковид и температура под 40. Никаких бесплатных препаратов ему не предлагали. Говорила она это в тот же день, когда в Скопине изучал вопрос лекарственного обеспечения зампред облдумы, экс-главврач ОКБ.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники

Что ситуация в аптеках остается напряженной, признают и в региональном минздраве. В то же время в Росздравнадзоре постоянно мониторят ситуацию и отмечают ее улучшение в последнюю неделю. Дефицит объяснили отсутствием предложений от поставщиков и повышенным спросом населения. На сегодняшний день в аптеках не хватает в основном антибиотиков и гормональных препаратов для инъекций. Региональные чиновники уже обратились в Минпромторг РФ за помощью в поставках лекарственных препаратов в аптечную сеть региона.

Но что происходит с бесплатными лекарствами? Почему одни их получают, а другие жалуются на их отсутствие? Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Роману Петряеву выяснить все о наличии в медучреждениях Рязанской области лекарственных средств, необходимых для амбулаторного лечения больных с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Свои проверки начали и правоохранительные органы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань Пандемия коронавируса COVID-19

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