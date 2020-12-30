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30.12.2020 12:57

Поздравление жителей Калуги с годовщиной освобождения города

Уважаемые калужане!
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Дата 30 декабря 1941 года для жителей Калуги стала священной. В этот день части героической 50-й армии под командованием генерала Ивана Васильевича Болдина после тяжелых и кровопролитных боев завершили операцию по освобождению Калуги.

В этот день мы глубоко скорбим о погибших. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в Священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге поздравили воинов-интернационалистов

После оккупации и тяжелых боев наш город лежал в руинах, но благодаря самоотверженному труду жителей, Калуга возродилась, вновь стала важным промышленным и транспортным центром центральной России.

Сегодня каждый из нас на своем рабочем месте способствует развитию и благоустройству нашего города, достижению новых успехов в экономике и промышленности.

От всего сердца поздравляю жителей Калуги с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков! Желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде на благо родного края!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев

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