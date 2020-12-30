С 1 января начнется прием заявок на гранты кинематографистам, снимающим Москву

Прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву, начнется 1 января.

Напомним, что в прошлом году было принято решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих фильмы в столице. Это произошло после встречи мэра Москвы Сергея Собянина с кинематографистами. 26 ноября 2019 года было подписано постановление правительства Москвы №1586-ПП "О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве".

В 2020 году гранты правительства Москвы получили четыре картины, и пандемия, как говорится, не помешала. Названия картин: "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили, "Кремль-9. Коменданты" Сергея Крауса, "Миллиард" Романа Прыгунова и "Вторжение" Федора Бондарчука. Общий грантовый фонд составил 21 млн рублей.

В новом году правительство Москвы и Москино продолжат эксперимент. Одно из важных условий отбора - картины должны включать съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность Москвы. Данные эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

Размеры грантов варьируются от 1 до 3 млн рублей для короткометражных фильмов и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных. Фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.

Заявки принимаются от кинокомпаний, зарегистрированных в России и имеющих прокатное удостоверение. При этом заявленные картины должны быть показаны в прокате не ранее 1 января 2019 года и соответствовать количественным показателям: не менее 10 тысяч зрителей для художественных фильмов и не менее 3 тысяч зрителей для документальных работ.

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года. Ознакомиться с документами и подать заявку можно на сайте.