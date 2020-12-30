Сергунина: Объем поддержки МСП достиг почти трех миллиардов рублей

За 2020 год московским предпринимателям одобрено более 3 тысяч заявок на субсидии и гранты. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала: "За этот год правительством Москвы одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти трех миллиардов рублей".

По словам вице-мэра, система поддержки МСП на протяжении всего 2020 года постоянно совершенствовалась - число субсидий и грантов выросло с 7 до 14, были расширены возможности для их получения. Кроме того, введена программа льготного кредитования.​