Штаб по коронавирусу ответил на главные вопросы по вакцинации

Все жители Москвы старше 60 лет могут прививаться от коронавируса без опасений за здоровье. Как отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с ковидом в столице, никаких серьезных побочных эффектов вакцины не выявлено.

Тем временем пострегистрационные испытания "Спутника V" продолжаются. И те, кто в рамках тестов получил плацебо, пока не имеют доступа к вакцине. Однако после окончания испытаний эта категория добровольцев сможет привиться в первоочередном порядке, рассказали в штабе.

Также специалисты штаба разъяснили, что даже если у вас есть антитела к вирусу, это не будет являться противопоказанием для вакцинации.