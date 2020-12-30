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30.12.2020 01:13
Рубрика: Общество

Настроение - огонь!

Сколько москвичи готовы потратить на фейерверки
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8350)
Москва стала одним из лидеров рейтинга "взрывных" городов России - по числу желающих запускать новогоднюю пиротехнику и тратиться на нее москвичей опередили только жители Екатеринбурга. Интересно, что 52% любителей фейерверков и петард в стране планируют потратить на их закупку до 10 тысяч рублей - порой даже новогодний стол обходится дешевле. Таковы результаты опроса исследовательского агентства Zoom Market.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его коммерческий директор Андрей Штыров пояснил "РГ", что у остальных поклонников самостоятельного запуска фейерверков в целом по стране аппетиты скромнее - 36% из них ограничат "взрывной" бюджет 5 тысячами рублей, а 12% потратят не более 2 тысяч рублей. "Россияне больше всего планируют покупать к Новому году салюты (69%), петарды (19%), бенгальские свечи (8%) и хлопушки (4%)", - перечислил Штыров.

Фото: iStock
Кто приедет на праздники отдыхать в столицу и куда поедут москвичи

Категорически против использования любой пиротехники из-за неудачного опыта ее использования выступают 6% опрошенных - у кого-то в руках взорвалась петарда, у кого-то от такого "веселья" пострадали родственники или знакомые. Это происходит, как правило, с серьезной пиротехникой вроде мощных фейерверков или петард. Стандартная хлопушка может максимум напугать, однако даже бенгальские огни при легкомысленном отношении способны привести к пожару.

Москвичи - традиционно одни из самых активных любителей пиротехники в стране. Казалось бы, по всей столице в новогоднюю ночь вспыхивают сотни залпов городских фейерверков - по красоте с ними не сравнится ни один купленный снаряд. Но их продавцы говорят, что люди сами хотят выбирать пиротехнику и запускать. Именно по этой причине каждую новогоднюю ночь россыпи огней появляются едва ли не в каждом московском дворе.

Каждый третий готов "взорвать" по 5 тысяч рублей

Подтверждают это и данные опроса - результаты по Москве по просьбе "РГ" агентство выделило отдельно. В каждом из 24 городов страны были опрошены по 120 человек, и в Москве 47 сказали, что планируют приобрести пиротехнику. 31 респондент заявил, что потратит на нее до 10 тысяч рублей, а 11 человек посчитали, что уложатся в 5 тысяч. Для сравнения - в Уфе будут готовы купить пиротехнику всего 26 из 120 опрошенных, а потратить на это в пределах 10 тысяч готовы лишь шестеро. А ведь Уфа далеко не в конце рейтинга. Так что в Москва и правда собирается дать фору другим регионам.

Продавцы пиротехники говорят, что высокий спрос в преддверии праздников демонстрируют и жители Подмосковья. В некоторых ЖК жильцы накануне 31 декабря скидываются и покупают большой фейерверк за 20-30 тысяч рублей - посмотреть на него выходит весь двор. Такие салюты обычно гремят без умолку несколько минут, а высота залпов доходит до 40 метров - это сравнимо с 12-этажным домом.

Правила безопасности в отношении пиротехники изменятся как раз 1 января. Внутри зданий можно будет использовать только бенгальские огни и хлопушки, а салюты запретят запускать с балконов и лоджий. Рекомендации о том, как и где запускать фейерверки в Москве, можно прочитать на mos.ru.

Конкретно

Основные правила безопасного салюта

- Зрителей отведите на безопасное расстояние - не менее 50 метров.

- Не курите рядом с фейерверком и не бросайте его в огонь.

- Если фейерверк не сработал, не стоит сразу бежать к нему. Нужно подождать 10 минут и убедиться, что он не тлеет.

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