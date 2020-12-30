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30.12.2020 12:06

Дорогое удовольствие

В Центральной России измерили расходы жителей на еду
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 297(8351)
Как изменились цены на продукты питания, изучили маркетологи в рамках очередной волны общероссийского проекта "Котлета с пюрешкой". В декабрьскую волну попало 39 городов, в том числе Владимир, Воронеж, Калуга и Липецк. Выяснилось, что больше всего здесь подорожали яйца, фрукты и масло. А на еду у жителей теперь уходит четверть среднего заработка.
Фото: iStock
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Напомним, "Котлета с пюрешкой" - некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф". Раз в квартал наблюдатели одновременно обходят магазины четырех-пяти розничных сетей (как федеральных, так и местных) и выбирают продукты по минимальным ценам в минимальной же, но достаточной для приготовления стандартных блюд фасовке. Проект стартовал в апреле 2020 года. Последний на сегодня замер состоялся в середине декабря.

В исследовании учитывают три десятка ингредиентов, из которых можно приготовить условный суточный рацион россиянина. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб. Ужин - салат оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

По сравнению с данными за сентябрь в 34 из 37 городов-участников условный суточный рацион подорожал - в среднем на 13 процентов. Рекордсменом стал Ростов-на-Дону, где набор ингредиентов вырос в цене почти на треть. В городах ЦФО повышение составило в среднем 7,5 процента. Липецкая "Пюрешка" прибавила сразу 18 процентов, воронежская - около девяти, при этом в обоих случаях стоимость рациона составила 278 рублей. В Калуге и Владимире уровень цен был изначально выше (более 290 рублей) и за три месяца изменился незначительно.

"Сравнивая удельную цену (за один грамм или штуку) на продукты в декабре и сентябре, можно увидеть, что в наибольшей степени к Новому году подорожали яйца (почти на 42 процента), фрукты и овощи (на 30 процентов), масложировая продукция (почти на четверть). При этом колбаса и бакалея за три месяца слегка подешевели", - сообщили в команде проекта.

Если в сентябре самый экономичный вариант "Пюрешки", за 223 рубля, был обнаружен в Курске, то теперь пальму первенства отдали Астрахани с 255 рублями. Возможно, куряне похвастались бы дешевизной продуктов и сейчас, но в декабре цены там не замеряли. Из-за эпидемии географию проекта пришлось урезать.

Наиболее дорогую "Пюрешку" по-прежнему представляет Якутск. Здесь набор продуктов на день обошелся бы почти в 500 рублей. В Москве рацион стоил бы 343 рубля. Прибавка к сентябрьскому уровню - 16,6 и 19 процентов соответственно.

Фото: Виктор Драчев/ ТАСС
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"Мы сопоставили стоимость условного суточного рациона с размером прожиточного минимума в каждом регионе в пересчете на сутки. В большинстве случаев на "Пюрешку" придется потратить более 80 процентов от этой суммы. В сентябре таких городов в исследовании было три, в конце года - 26. Даже в Москве расходы на условный рацион составили более половины прожиточного минимума", - отметили в сети "Полстеры.рф".

В Воронеже на продукты для "Пюрешки" нужно выделить 87 процентов прожиточного минимума (он здесь просто очень низкий - 318 рублей в сутки), в Липецке - 79, в Калуге - 70.

Маркетологи также сравнили стоимость рациона с размером номинальной начисленной зарплаты за месяц. В четырех городах (Пскове, Йошкар-Оле, Ставрополе и Ростове-на-Дону) питание по схеме "Пюрешки" отняло бы треть дневного заработка. Самый благополучный показатель в Москве - 11 процентов. В других городах ЦФО на еду нужно отложить от 21 (в Калуге) до 27 (во Владимире) процента средней зарплаты.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Липецкая область Липецк ЦФО Курская область Курск ЦФО Владимирская область Владимир ЦФО Калужская область Калуга Цены на продукты

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