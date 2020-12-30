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30.12.2020 12:54
Рубрика: Экономика

Собянин и Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Подольск МЦД-2

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Сегодня заработала после реконструкции станция "Подольск" - конечная на втором Московском центральном диаметре. Ее открыли мэр столицы Сергей Собянин, губернатор области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

"Завершаем большой трудный год по реконструкции железнодорожных путей, созданию наземного метро. Проведена просто гигантская работа, - сказал мэр. - Впервые за всю историю реконструкции железных дорог Российские железные дороги совместным проектом с Московской областью, с Москвой, министерством транспорта Российской Федерации вышли на рекордные объемы, несмотря на пандемию. Они теперь сопоставимы со строительством метрополитена".

Обычная пригородная платформа в Подольске превратилась в современный вокзал. В нем построены новые платформы с навесами и освещением. На каждой из них - информационные табло. Обновлен и подземный пешеходный переход , он теперь расширенный, с эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Всего же в этом году реконструировано в регионе 15 станций МЦД. Уже два центральных диаметра связали столицу и Подмосковье. За год с небольшим они доказали свою востребован ность. Поезда Московских центральных диаметров перевезли уже порядка 140 миллионов пассажиров, и это несмотря на пандемию, когда пассажиропоток объективно сокра тился. Впереди запуск еще трех диаметров, а в планах на следующий 2021-й год - завершение строительства и реконструкции более 10 станций, сказал Собянин.

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