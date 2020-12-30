Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы

Департамент здравоохранения столицы опубликовал график работы детских и взрослых поликлиник, пунктов сдачи крови и прививочных пунктов. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Так, для взрослых пациентов поликлиники будут открыты с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. А 9 января на прием можно будет попасть до 18:00. Вызов врача на дом доступен с 08:00 до 20:00.

Порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом не изменится. Травмпункты будут работать по графику работы медицинской организации либо круглосуточно.

Со 2 по 10 января кабинеты ПЦР-диагностики COVID-19 будут открыты с 09:00 до 16:00. 1 января - выходной. Так же будут работать и кабинеты ИФА-диагностики.

В детских поликлиниках с 31 декабря по 10 января (кроме 1 января) будет принимать дежурный врач с 9:00 до 15:00. А вызвать врача на дом можно до 14:30. Попасть в травматологические отделения поликлиник с 1 по 10 января можно с 08:00 до 22:00.

Приемы специалистов в женских консультациях с 1 по 8 января, а также 10 января будут вестись на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00.

Все, кто захотят привиться от коронавируса сделать это смогут со 2 по 10 января в часы работы медицинской организации. При этом 31 декабря и 1 января - выходные дни. Центры пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 будут открыты с 4 по 10 января в часы работы медицинской организации. С 1 по 3 января принимать пациентов не планируется. Круглосуточно на праздниках будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

Подробнее узнать о приеме врача, работе поликлиники, а также записаться к специалисту можно по телефону 122.