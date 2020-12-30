В Белгороде зажгли главную елку города

На Соборной площади в Белгороде дали старт новогодним праздникам: здесь зажгли главную елку города, провели парад Дедов Морозов и Снегурочек, открыли стилизованную ярмарку и каток, но вместе с тем, белгородцев призвали соблюдать социальную дистанцию во время прогулок и большую часть новогодних праздников провести дома.

Так, даже парад Дедов Морозов - девятнадцатый по счету - прошел в этот раз с соблюдением дистанции. Горожанам также напомнили о том, что о средствах индивидуальной защиты нельзя забывать даже в атмосфере новогоднего веселья.

Глава городской администрации Юрий Галдун, поздравляя всех белгородцев с наступающим праздником, сказал:

- Желаю, чтобы горожане хорошо встретили и провели Новый год!

Все праздничные дни на площади будет работать каток и новогодняя ярмарка, где можно подкрепиться и купить сувениры.