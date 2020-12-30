В Москве на новогоднюю ночь объявлен "жёлтый" уровень опасности

В новогоднюю ночь в Москве и Московской области введен "желтый" уровень погодной опасности. На это указывает прогностическая карта Гидрометцентра.

Повышенная погодная опасность действует в Москве и Московской области в течение ближайших 36 часов, до утра 1 января. "Жёлтый" уровень объявлен в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу.

В новогоднюю ночь в столичном регионе температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 метров в секунду. Вероятны осадки.