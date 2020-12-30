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30.12.2020 09:50
Рубрика: Экономика

Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Фото: Комплекс городского хозяйства
Фото: Комплекс городского хозяйства

Вдоль магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" убрали провода под землю, заменили тротуары, остановочные павильоны, площадки перед метро, создали сквер возле храма в Новоспасском проезде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства г. Москвы
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Он отметил, что работы по благоустройству проходили на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

"Главной задачей было создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основными точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади".

Заместитель мэра отметил, что в рамках благоустройства было создано новое общественное пространство - сквер около храма Сорока Севастийских мучеников в районе Новоспасского проезда. Территорию замостили гранитной плиткой, поставили перголы, качели, высадили деревья и разбили газон. Освещают сквер новые фонари с энергосберегающими лампами.

В рамках благоустройства территории все воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию. В зоне благоустройства реконструировали 71 наземный пешеходный переход, дополнительно обустроили еще восемь "зебр". На 45 переходах установили фонари с контрастным освещением, благодаря которым сама "зебра" и пешеходы хорошо заметны в темное время суток.

Фото: Олег Рукавицын / Комсомольская правда
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На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка установили повышенную остановочную трамвайную платформу. Еще одну такую же планируется установить в следующем году на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы.

"Они расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря этому людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны", - отметил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" будет полностью завершено в 2021 году. Планируется выполнить сезонные работы по высадке 7,6 тыс. кустарников и 47 деревьев, устройству 16,6 га газона.

В зоне благоустройства установят 345 малых архитектурных форм и более 50 навигационных стел, там появятся 64 велопарковки, четыре пункта велопроката и 10 пунктов проката самокатов.

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