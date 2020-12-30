Наполнение бюджетов многих регионов Дальнего Востока в 2020-м отличалось от запланированного. Что сказалось на доходах и расходах некоторых территорий (и, кстати, не всегда отрицательно), выясняли корреспонденты "РГ".

Пять-шесть лет назад львиную долю бюджета северной республики наполняла алмазодобывающая компания. Сейчас к этому добавились добытчики нефти, газа, драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Несмотря на все потрясения уходящего года налоговые доходы бюджета Якутии увеличились в сравнении с прошлогодними почти на 7,5 миллиарда рублей. Для сырьевого региона, экономика которого сильно зависит от состояния попавших под пресс пандемии мировых рынков, получить такую прибавку сравни чуду. Оно состоялось вопреки самым негативным прогнозам.

По словам главы республики Айсена Николаева, "была проведена точечная работа с каждым крупным налогоплательщиком". Пять-шесть лет назад такие слова не могли бы прозвучать хотя бы потому, что крупный налогоплательщик был один - компания "АЛРОСА". И именно она в этом году оказалась в самом тяжелом положении. Но к этому времени в рес­публике уже получила развитие добыча нефти, газа, драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Выплаты этих компаний, в первую очередь нефтегазового комплекса, позволили компенсировать выпадающие доходы бюджета от добычи алмазов.

Тем не менее наиболее показательный пример точечной работы власти республики продемонстрировали в отношении алмазного сектора. Причем это были превентивные меры, принятые задолго до "коронавирусного" кризиса и направленные как раз на предотвращение возможных форс-мажорных ситуаций.

Рынок драгоценных камней начало серьезно лихорадить в первом квартале 2019-го. Спрос на алмазы падал, скопились большие объемы камней, на которые не находилось покупателей. В этой ситуации глава республики обратился к руководству страны с просьбой рассмотреть возможность выкупа имеющегося сырья в Гохран. Инициатива была одобрена. А в апреле нынешнего года, когда из-за пандемии рынок драгоценных камней, по сути, рухнул в небытие, единственной компанией в мире, которая продолжила добычу, осталась "АЛРОСА". Потому что у нее была подушка безопасности, позволившая алмазодобытчикам спокойно работать "на склад".

В августе спрос на алмазы пошел в рост. Но возможность продать сырье в Гохран сохраняется - в бюджет страны на 2021 год заложены необходимые средства.

- Этой мерой государственной поддержки мы намерены воспользоваться в следующем году, если ситуация в алмазодобывающей отрасли вновь начнет ухудшаться, - отметил глава "АЛРОСА" Сергей Иванов.

По большому счету, обращаясь к руководству страны, глава региона заботился в первую очередь о налогах в бюджет республики. Но его инициатива, мало того, что помогла алмазодобытчикам без нервотрепки пережить самое тяжелое время, позволила стабилизировать рынок. В пору кризисов появляется немало желающих поиграть на понижение стоимости сырья. В данном случае спекулянтов лишили такой возможности: выступил крупный игрок, Гохран, способный поддержать нужную цену. И это тоже скажется на пополнении региональной казны в будущем, когда рынок восстановится окончательно.

- Уже сейчас компания показывает неплохой рост выручки, - подчеркнул Айсен Николаев.

Но "подстелить соломки" удается не всегда - по объективным причинам. Например, в Приморье одна из главных отраслей - рыбная. Как сообщило правительство края, налоговые платежи в региональный бюджет от нее снизились по итогам 2020 года на 12 процентов, или 900 миллионов рублей.

В Якутии превентивная работа в отношении алмазного сектора началась задолго до кризиса нынешнего года

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, сложилась ситуация, которую рыбаки прогнозировали, когда 20 процентов разрешенных объемов вылова некоторых видов рыб, а затем 50 процентов краба были изъяты из промышленного оборота и переведены в категорию "инвестиционных квот". Новшества коснулись наиболее валютоемких объектов промысла. Понятно, что предприятия, у которых забрали квоты, снизили объемы добычи, соответственно, налоговая отдача сократилась, пояснил собеседник "РГ".

- Компании, которые стали победителями инвестиционных аукционов, взяли солидные кредиты на покупку квот, строительство флота и рыбоперерабатывающих заводов. Срок сооружения судов по контрактам составляет пять лет, а их окупаемость в среднем пять-восемь лет. Следовательно, предприятия, участвующие в строительстве флота и береговых заводов по программе "инвестквот", не будут платить налог на прибыль еще в течение 10-12 лет. Более половины их находятся в Приморье, - рассказал он.

Георгий Мартынов привел конкретный пример. Компания имела квоту на вылов 1350 тонн различных крабов, в 2020 году это количество превратилось в 652 тонны, доходность от промысла упала вдвое, вдвое уменьшился и размер уплаты сбора за пользование водными биологическими ресурсами, 80 процентов от которого поступает в краевой бюджет. Но это же предприятие приобрело четыре лота сильно подешевевших глубоководных крабов и теперь обязано построить четыре специализированных судна для их добычи. Из-за низкой рентабельности объекта период окупаемости такого судна может составить лет 30, поэтому компания еще долго не будет платить налог на прибыль.

Свою лепту в проблемы рыбаков внес и коронавирус. Георгий Мартынов считает, что целесообразно было бы создать специальную межведомственную группу, куда вошли бы представители налоговой инспекции, и разбираться с каждым случаем детально.

Но если в проблемах рыбаков COVID-19 сыграл скорее второстепенную роль, то игорный бизнес подкосил именно он. Закрытие границ и другие ограничительные меры привели к резкому снижению платежеспособности игорной зоны под Владивостоком. Краевые власти предложили региональным депутатам законодательно принять поправки, продлевающие действие минимальных ставок по налогу на игорный бизнес. Казино продолжат платить за один игровой стол и один игровой автомат в месяц по 50 и три тысячи рублей соответственно.

Как отметил, представляя депутатам законопроект, заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, это позволит резидентам игровой зоны высвободить дополнительные средства на оплату труда 1700 сотрудников, содержание и поддержание в надлежащем виде построенных инвестиционных объектов, расчеты с контрагентами.

- Они продолжают инвестировать вне зависимости от ситуации с пандемией, содержат свой персонал. Ни один человек до текущего момента не сокращен, - подчеркнул он.

Кстати

Несколько регионов ДФО и их бюджеты в 2020 году сильно пострадали от природных катаклизмов. Сказались и пожары, и ледяной дождь, и затопления. Сумма материального ущерба от паводка в ЕАО составила около 1,5 миллиарда рублей. В Хабаровском крае в зону подтопления попали 11 муниципалитетов, имущества лишились более 700 человек. Вода также уничтожила десять процентов посевов. Часть потерь компенсирует федеральный бюджет, со всем остальным придется справляться краевому. Общий урон оценивается в 432 миллиона руб­лей.

В соседней Амурской области вода зашла в 55 населенных пунктов. Подтопленными оказались более 270 жилых домов, около 1300 приусадебных участков, 116 отрезков дорог и 29 социальных объектов. Пострадавшими считаются около трех тысяч жителей. Потерявшие имущество получили 3,5 миллиона рублей компенсации, еще десять выделили на закупку овощей в качестве возмещения за погибший урожай. Другое стихийное бедствие в том же Приамурье в нынешнем году - лесные пожары. Ущерб, нанесенный региону, превысил 130 миллионов рублей. А в Приморском крае до конца еще не оценили потери от ледяного дождя: по предварительным подсчетам они превышают миллиард рублей.