Пандемия - далеко не единственное, чем запомнится Дальнему Востоку уходящий 2020 год. В округе строили дома и горнодобывающие фабрики, разрабатывали месторождения и запускали спутники, сдавали мощнейшие горно-обогатительные комбинаты и радовались открывшимся кафе. "РГ" спросила у руководителей входящих в округ республик, краев и областей, какой реализованный в 2020 году проект, стал, на их взгляд, наиболее важным для экономики региона. Не все выполнили условие блицопроса и ограничились одним событием, не на каждой территории сдавались объекты миллиардной стоимостью. Тем интереснее получилась общая картина.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия:

- В 2020 году в Еравнинском районе Бурятии начало работу горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе месторождения плавикового шпата "Эгитинское". Это один из наиболее важных и социально значимых для экономики региона проектов. Мы начали реализовывать его в 2015 году. В целом инвестор уже вложил в проект 1,8 миллиарда рублей. Горно-обогатительный комбинат введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, выход на проектную мощность запланирован в 2021-м. В дальнейшем здесь ожидается выпуск 49 тысяч тонн флюоритового концентрата. Кстати, первые результаты уже есть. По итогам девяти месяцев 2020 года добыли три тысячи тонн плавикового шпата, объем производства составил 57 миллионов руб­лей. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Бурятии составил 19 миллионов рублей. Сейчас количество работающих местных жителей на комбинате - 223 человека, а всего здесь будет создано 619 рабочих мест.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

- Если смотреть с точки зрения стратегического развития республики, то важнейший реализованный проект - построенные шахта, обогатительная фабрика и специализированный уровневый терминал угледобывающего холдинга в Нерюнгринском районе. Все это - самые масштабные проекты в своих направлениях не только в Якутии, но и во всей постсоветской России. Речь идет об огромном комплексе, и это не только налоги, промышленность, миллионы тонн угля, но и возможность дальнейшего существования и развития в целом города Нерюнгри. Если бы этого проекта не было, мы сейчас имели бы в Нерюнгри очень негативную ситуацию, связанную с большим оттоком населения, стагнацией, невозможностью развития. А теперь, благодаря реализованным планам компании, мы строим там новый жилой квартал - опять же впервые после развала Советского Союза.

Александр Осипов, губернатор Забайкальского края:

- Мы продолжили реализовывать проект по освоению Удоканского месторождения меди на севере Забайкальского края. Оно открыто в 1949 году, но только сейчас, когда стали позволять технологии, начата его разработка. На протяжении уже двух лет полным ходом идет строительство технологического комплекса и необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры. Фактически завершена прокладка подъездной автомобильной дороги протяженностью более 17 километров. Дорога станет основным логистическим объектом, обеспечивающим доставку грузов для горно-металлургического комбината "Удокан" и транспортировку готовой продукции до Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Кроме того, запланировано возведение нового аэропорта Чара. В Каларском районе создается социальная инфраструктура, ремонтируются школы и детские сады, предусмотрено строительство культурно-досугового центра. Сегодня на сооружении горно-металлургического комбината "Удокан" работают 2,5 тысячи человек. После запуска в эксплуатацию первой очереди на предприятии будет занято около двух тысяч сотрудников. Кроме того, появится не менее 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

- У нас в конце ноября 2020 года реализовали крупный инвестиционный проект "Строительство свинокомплекса мощностью до 36 тысяч голов в год в поселке Лесной Елизовского района Камчатского края". Его цель - обеспечить растущую потребность населения в качественных продуктах по доступной цене. Свинокомплекс "закроет" свыше 70 процентов потребности полуострова в свежей свинине. Хорошо укомплектованная производственная площадка позволит содержать единовременно на откорме свыше 16 тысяч голов. Общий объем инвестиций - 1,3 миллиарда рублей, создано 42 рабочих места. Кроме того, речь идет о появлении генетического центра по воспроизводству чистопородного поголовья свиней пород ландрас, дюрок и йоркшир на базе действующего животноводческого комплекса в поселке Сокоч.

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края:

- Очень сложно выделить какой-либо проект как самый значимый, потому что край обладает значительной площадью. У разных территорий свои приоритеты. Социально-экономический эффект от реализации любого проекта нам очень важен. Ведь идут налоги, создаются рабочие места и инфраструктура, в том числе социальная, формируются кооперационные связи. А это позволяет развиваться местному бизнесу. В числе наиболее крупных проектов, которые выполняются сейчас, - реконструкция Восточного полигона железной дороги, освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд в Нанайском районе с созданием 2,5 тысячи рабочих мест и объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината в городе Амурске с созданием 400 рабочих мест. Это производства с инвестициями в десятки миллиардов рублей - крупнейшие налогоплательщики края, которые оказывают значительное влияние на его экономику.

Что касается больших событий 2020 года, то у нас введена в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани мощностью 120 МВт. Запуск станции улучшит качество жизни горожан, обеспечит их надежным теплоснабжением и круглогодичным горячим водоснабжением - раньше горячая вода подавалась только в отопительный период. А кроме того, в Ванине сдана первая очередь транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью 24 миллиона тонн в год с объемом инвестиций 33,1 миллиарда рублей. Терминал оснащен высокотехничным оборудованием и самыми современными технологиями подавления угольной пыли.

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

- Наиболее важным для нашего региона событием в 2020 году стало завершение строительства и получение разрешения на ввод в эксплуатацию международного мостового перехода через Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР). Мост имеет стратегическое значение, открывает большие возможности для реализации важных международных проектов, обеспечивает дальнейшее усиление сотрудничества по многим направлениям, в том числе по расширению торговых операций. Он также станет способствовать наращиванию турпотока между двумя странами. Окупиться переход, построенный по концессионному соглашению, должен за 16 лет. После ввода его в эксплуатацию экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом. В перспективе мост позволит обеспечить в год перевозку до четырех миллионов тонн грузов, а порядка двух миллионов пассажиров ежегодно смогут быстрее и комфортнее пересекать границу.

Отдельно хочу отметить и старт другого масштабного проекта. 18 августа была забита первая тестовая свая в основание Амурского газохимического комплекса (АГХК), который станет одним из крупнейших и самых современных в мире заводов по производству базовых полимеров.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области:

- В начале декабря 2020 года на Колыме ввели в эксплуатацию линию электропередачи "Усть-Омчуг - Омчак Новая" мощностью 80 МВт. Для этого государство выделило инвестору - золотодобывающей компании - субсидию в 8,8 миллиарда рублей. Эта линия очень важна для нас - она создаст условия для энергоснабжения не только Наталкинского ГОКа, но и проектов на других месторождениях. Как следствие - формирование рабочих мест, новые доходы, улучшение социальной инфраструктуры. Это флагманский, прорывной проект.

И еще у нас определился инвестор для реконструкции и модернизации аэропорта "Магадан (Сокол)". С января 2021-го мы совместно должны приступить к реализации проекта. Кстати, были те, кто не верил, что это возможно, предлагал писать на заборах: "Уезжая из Магадана, выключите свет". Но крупнейшие аэропортовые структуры боролись за право работать в Магадане. Это говорит о том, что они видят перспективу для области. Проект модернизации аэропорта предусматривает строительство новых пассажирского и грузового терминалов и привокзальной площади, а также реконструкцию инженерных коммуникаций. Стоимость работ - около пяти миллиардов рублей.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области:

- Главным событием, на мой взгляд, стало решение о создании единой дальневосточной авиакомпании. Для Сахалинской области и Дальнего Востока в целом проблема транспортной доступности - одна из ключевых. Важно, чтобы люди могли с комфортом и по приемлемой цене ездить в гости к родным и близким, добираться до места работы и учебы, посещать соседние города и регионы с целью туризма. По этому пути мы идем твердо и уверенно. Для нас особенно важно, что базой дальневосточной авиа­компании станет сахалинская "Аврора". Это говорит о ее хороших экономических показателях, качественной и успешной работе. Вокруг "Авроры" объединятся другие авиакомпании Дальнего Востока. Созданием холдинга занимаются вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, минвостокразвития России, главы регионов. Думаю, что уже в декабре-январе будут завершены все принципиальные процедуры, и дальневосточная авиакомпания начнет становиться на крыло.

Ростислав Гольдштейн, губернатор Еврейской автономной области:

- Для Еврейской автономной области год сложился непросто. Искусственно культивировать достижения в каких-либо узких областях в такой период не совсем корректно. В нашем приоритете была и остается безопасность людей. В этом году вместе с пандемией в область пришел паводок, вызванный обильными дождями. Подъем уровня воды спровоцировал повреждение дамбы, на ликвидацию его последствий были брошены все силы и средства. Свое­временная поддержка жителей подтопленных поселков - одно из главных достижений 2020 года. Оперативная работа всех профильных служб позволила в определенной мере компенсировать потерянный урожай, провести ремонт и восстановление пострадавшего жилья. При выплате компенсаций неоценимую поддержку региону оказал федеральный центр. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев лично выезжал на подтопленные территории для контроля над ситуацией. Только на единовременную финансовую помощь людям было выделено более 69 миллионов рублей. Средства получили 4823 жителя региона. Всего на ликвидацию последствий ЧС регион уже потратил около 300 миллионов рублей. Еще несколько заявок на компенсацию потерь пока в работе - на утверждении в профильных министерствах.

Наша задача на перспективу - не ликвидировать последствия ежегодных паводков, а работать на предупреждение чрезвычайной ситуации. В первую очередь необходимо переселить людей с потенциально опасных и подверженных паводку территорий и укрепить водозащитные сооружения.

Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа:

- Одним из важных событий для экономики Чукотки стало вхождение округа в Арктическую преференциальную зону. При этом ЧАО - один из немногих регионов, территория которых полностью отнесена к Арктической зоне. Успехи крупных инвесторов, создавших с нуля добывающие производства, стали катализатором интереса к Чукотке. Опыт доказал, что, несмотря на суровый климат, здесь можно строить эффективный бизнес. Сейчас мы расширяем географию добычи полезных ископаемых. Помимо золота делаем ставку на освоение богатейших запасов меди, олова, каменного угля, нефти и газа.

Также в числе наших приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса. Несмотря на пандемию на Чукотке за год на 4,4 процента выросло число субъектов МСБ. Среди проектов, реализованных ими в 2020-м, можно выделить открытие кафе и магазина готовой продукции "Вкусняшки". Дорогого стоит появление самого предприятия из наиболее пострадавшей отрасли общепита в этот период, а также растущий спрос на продукцию.

Еще в этом году предприниматель из Белгорода открыл долгожданный для жителей округа сервисный центр ReStart, где можно не только отремонтировать цифровую технику, но и купить различные гаджеты и аксессуары к ним. В Билибине появилась мастерская по изготовлению деловых аксессуаров и сувениров из кожи. Предприниматель в дальнейшем планирует привлекать к работе коренное население. Еще один проект, которым гордится весь округ, - производство аутентичной городской одежды и аксессуаров под брендом "Чукотка". Молодая команда предпринимателей и дизайнеров разработала свой узнаваемый стиль, используя в принтах чукотские мотивы.