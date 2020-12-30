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30.12.2020 05:12
Рубрика: Общество

Улов стоит денег

Готовы ли промысловики поддерживать отраслевую науку
Текст: Анна Бондаренко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 296(8350)
В последнее время все чаще звучат предложения активнее привлекать рыбопромышленников к некоторым исследовательским работам в сфере отраслевой науки. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, инициативу предварительно представили рыбацкому сообществу, и в целом она нашла сторонников. Выработан механизм финансирования, сейчас для него готовят нормативно-правовую основу, затем начнутся обсуждения. "РГ" узнала у промысловиков, за что они готовы платить.
Практика показывает, что совместная деятельность рыбаков и ученых приносит выгоду обеим сторонам. Фото: ВНИРО Практика показывает, что совместная деятельность рыбаков и ученых приносит выгоду обеим сторонам. Фото: ВНИРО
Практика показывает, что совместная деятельность рыбаков и ученых приносит выгоду обеим сторонам. Фото: ВНИРО

Собственно говоря, рыбаки уже платят. Как рассказывает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, на полу­острове распространена прак­тика, когда занимающиеся добычей красной рыбы компании финансируют полеты, во время которых ученые мониторят заполнение нерестилищ. Промышленники нанимают вертолет либо оплачивают его аренду. Рыбаки Приморья участвуют в исследованиях больших глубин. Есть примеры и в других прибрежных регионах.

Фото: Александр Уткин / РИА Новости
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По мнению президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, так как надеяться на улучшение ситуации с финансированием науки не приходится, действительно имеет смысл рассмотреть возможность участия в нем коммерческих предприятий.

- Многое зависит от того, как рыбак подготовится к путине, поэтому мы в некоторой степени поддержали Росрыболовство в этой ситуации. Полагаю, что надо детально рассмотреть, на каких условиях и по каким направлениям мы могли бы участвовать в финансировании. Пока не договаривались ни о чем конкретном, - отмечает он, - но рыбаки уже готовят предложения.

В Сахалинской области в последние годы развивается искусственное воспроизводство лососей, и, как считает Максим Козлов, это направление могло бы стать перспективным для сотрудничества науки и бизнеса.

Варианты взаимодействия обсуждают и в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. Глава объединения Александр Дупляков подчеркивает, что в 2021 году из-за сокращения финансирования не планируется проведение комплексной донной траловой съемки на западно-камчатском шельфе. Но именно эта съемка является основным источником информации для оценки запасов как камчатского краба, так и других донных объектов промысла.

- Мы сейчас рассматриваем возможность финансирования этих работ за счет ассоциации потому, что отсутствие необходимой информации даже в ближайшей перспективе может привести к снижению величины общего допустимого улова, - говорит Дупляков. - Но что нас ждет в 2022 и дальше? Как будут финансироваться работы по иным видам краба в других районам промысла? Безусловно, такие комплексные научные исследования должны проводиться за счет средств федерального бюджета, а не бизнеса.

По мнению промысловиков, раз надеяться на улучшение ситуации с финансированием науки не приходится, имеет смысл рассмотреть возможность участия в нем коммерческих предприятий

Кстати, напоминает он, государство получило на крабовых аукционах более 142 миллиардов рублей, и какую-то часть средств вполне можно было выделить на финансирование науки. В рыбацком сообществе приводят и другие доводы. Промысловики платят за водные биологические ресурсы пока по льготной ставке, но ожидается, что вскоре она вырастет до 100 процентов, оставшись низкой только для градообразующих предприятий. Кроме того, они платят налоги, покупают инвестиционные квоты, строят суда, то есть уже несут приличную финансовую нагрузку.

Заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихо­океанского филиала Алексей Байталюк уточняет, что речь идет исключительно о финансировании отдельных исследований, в которых заинтересованы прежде всего сами рыбаки. Итоговая цель таких работ - добиться максимальной эффективности промысла при минимальных затратах. Этому, например, служит промысловая разведка, которая довольно затратна сама по себе.

Фото: Наталья Широкова
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- В 2020 году на судах рыбаков в районе Курил мы вели поисковые работы по сардине и скумбрии, потратили наше время и ресурсы рыбаков, но дали рекомендации для движения флота. Промысел шел еще более десяти дней - стабильно и успешно, и это главный показатель. Было выловлено порядка 20 тысяч тонн сардины. Но сегодня отсутствует система для такой работы. Нам нужно найти способ взаимодействия, чтобы процесс был обоюдовыгодным как для бизнеса, так и для государства. Требуются четкие правила - кто за что платит и кто за что отвечает, - замечает Байталюк.

По мнению Владимира Галицына, ассигнование средств на исследования все же должно относиться к зоне ответственности государства, в то время как задачи рыбаков - уплата налогов, платежей, сборов, обеспечение занятости населения.

- Финансировать деятельность ученых за счет частного капитала, на мой взгляд, неверно хотя бы по одной причине: кто платит, тот и заказывает музыку. Наука не должна быть ангажированной, она не может быть структурой, которая обслуживает промышленника. Ее дело - давать прогноз, основанный на фактах, в первую очередь для того, чтобы защитить запасы ресурсов, - аргументирует он.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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