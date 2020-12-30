Мишустин: Инвестпрограмма "РЖД" превышает 2 трлн рублей

Объем утвержденной кабмином инвестиционной программы ОАО "РЖД" на следующие три года превышает два триллиона рублей. "Уже в следующем году в развитие железных дорог предусмотрено вложить более 730 миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин президенту Владимиру Путину.

В следующем году будет завершен комплекс мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта "Восточного полигона" - БАМа и Транссиба. "Началась реализация второго этапа, с тем чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза", - рассказал глава правительства. Время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России сократится до семи дней, получат развитие подходы к морским портам северо-запада, юга России, центральный транспортный узел, южный кластер.

"В целом все вопросы, которые ставили участники отрасли, представители министерств и ведомств, были учтены, и программа получилась достаточно сбалансированной", - констатировал Мишустин.