Путин призвал заменить "кукурузник" новым самолетом

В 2024 году должен начать полеты новый девятиместный самолет "Байкал". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы говорили о необходимости "сшивать" страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь", - заявил глава государства.

"Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолетов", - считает Владимир Путин.

"В конце концов уже нужно заменить Ан-2", - сказал президент. В Улан-Удэ будет производиться самолет "Байкал", который сделало уральское конструкторское бюро, это самолет небольшой вместимости, на девять мест, напомнил он. "В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале", - объявил Путин.