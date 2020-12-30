В труднодоступные арктические села Якутии авиацией привезли овощи. Каждой семье досталось по чуть-чуть - накрыть стол к Новому году и немножко оставить на Рождество. Подобные рейсы, которые здесь называют "зелеными", обходятся очень дорого, а много ими не завезешь. В этом году организовать их оказалось особенно сложно.

В арктических селах новогодние изыски отличаются от общепринятых. Мясными блюдами северян не удивишь. Белорыбица, которую в Якутске покупают на строганину по 800 рублей за килограмм, на Севере не то что обычная еда, там ею даже собак кормят. В Арктике деликатесы - это помидор, огурец, луковица, картофелина. Пучок редиски уже роскошь. Яблоко - зимняя сказка.

А в нынешнем году в разряд деликатесов попали даже самые необходимые продукты, которые завозятся централизованно и субсидируются государством, - растительное масло, крупы, консервы... Первыми печальное открытие сделали жители села Таймылыр Булунского района. В начале декабря они сообщили, что в магазине шаром покати, а до открытия сезонной дороги, по которой смогут пройти грузовики, почти месяц. В такой же ситуации оказались еще несколько сел.

Запасы социально значимых продуктов на Севере формируются на год-полтора вперед. Парадокс в том, что в начале 2020-го в Арктику было завезено в три раза больше продовольствия по субсидированным ценам, чем обычно. Но его доставили лишь до районных центров. Оттуда надо было развозить товары автотранспортом непосредственно к местам назначения. Однако из-за теплой погоды зимники к некоторым поселениям открылись поздно, когда остатки сравнительно недорогих продуктов раскупили жители райцентров. А в тех селах, куда еду смогли завезти, ее не хватило… из-за коронавируса.

- Ввиду ограничительных мероприятий по COVID-19 из сел не выехали отпускники и студенты. Запасов продовольствия потребовалось больше. В прошлом году, когда формировался прогноз по товарному обеспечению, никто не думал, что появится коронавирусная инфекция, - прокомментировал вести из Таймылыра глава Булунского района Игорь Кудряшов.

Стоимость доставки килограмма груза авиацией в этих краях доходит до 300 рублей. Тем не менее правительство республики приняло решение до открытия зимника доставить в Таймылыр самые необходимые продукты вертолетом. И пообещало отправить к празднику во все труднодоступные села традиционные "зеленые" рейсы.

Правда, северянам пришлось поволноваться, потому что дальше обещаний поначалу дело не шло. Ответственные за завоз продовольствия минсельхоз, минтранс, Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности населения республики и два гос­предприятия отчитывались, что все готово, но груженные овощами вертолеты почему-то не взлетали.

В раздерганном на борьбу с коронавирусом бюджете найти свободные миллионы для оплаты "зеленых" рейсов было не так-то просто

- Завоз овощей и фруктов на Север был давно подготовлен. Однако минфин республики по любимой привычке финансовых органов начал это дело запускать по второму, третьему, четвертому кругу, - рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Финансистов можно понять: в раздерганном на борьбу с коронавирусом бюджете найти свободные миллионы не так-то просто. Но ведь людям обещали. На одном из запросов глава региона поставил резолюцию: "Срочно решить вопрос по "зеленым" рейсам. Иначе министр финансов сам окажется в Андрюшкино на Новый год".

Министр предпочел встречать праздник не в труднодоступном колымском селе, а дома. 25 миллионов рублей нашлись в резервном фонде, и на Север полетели-таки самолеты и вертолеты с продуктами.

- Это овощи, картофель, колбаса, молоко, которые необходимы северянам для новогоднего стола. До конца года планируется организовать 11 самолетных рейсов до районных центров и 15 вертолетных - из райцентров до труднодоступных населенных пунктов, - пояснил замминистра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев.

Всего к транспортировке подготовили 77 тонн грузов. Первым же рейсом более полутора тонн привезли в село Таймылыр, с которого все началось. Во время видеоконференции, организованной парламентом республики, глава села Александр Захаров перечислил, сколько чего из основных продуктов досталось каждой из 280 семей:

- Распределено по три килограмма картофеля и один - лука, а еще по 15 штук яиц.

…Конечно, досталось всем понемногу конфет и фруктов - тех маленьких радостей, которые делают накрытый стол действительно праздничным. Да и местные предприниматели, не дожидаясь открытия зимников, на снегоходах ездят за десятки километров в райцентры, приобретают там вкусности и мелкими партиями везут в свои села. Товар при такой транспортировке получается сверхдорогим, но люди его покупают. Что-то провозят в багаже селяне, прилетающие домой из Якутска или райцентров. Ну а после праздника проблема разрешится сама собой: в январе зимники обычно открываются почти повсеместно. По крайней мере, так было.

Тем временем

В связи с потеплением климата логистику северного завоза власти Якутии начали менять год-два назад. Нынешние предпраздничные проблемы подстегнули этот процесс. Два госпредприятия, занимающиеся доставкой в Арктику продуктов, объединены в одно более мощное, и ему добавили техники.

Поскольку зимники с каждым годом открываются все позже, подготовлена новая схема завоза. Максимально возможный объем продовольствия будут доставлять до конечных потребителей не машинами, а в навигацию по рекам (то же село Таймылыр расположено на реке Оленек, но водным транспортом в него до сей поры возили только топливо). Для нужд северного завоза уже приобретено дополнительное судно.

Во всех арктических районах будут строить логистические центры. В первоочередные планы включены четыре таких базы, а требуется 12. В правительстве республики отмечают, что без современных складов и овощехранилищ любые реформы будут половинчатыми. Если сейчас завезти в Арктику картошку про запас, она сгниет. Потому что хранить ее там негде.

На все нужны деньги. В региональной казне средств не хватает, поэтому уже не первый год власти Якутии предпринимают попытки подключить к финансированию северного завоза федеральный бюджет.