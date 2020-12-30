В Хабаровске осудили избившего журналистов полицейского

К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года приговорили бывшего заместителя начальника участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (часть 3 статьи 144 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в марте этого года подсудимый, который на тот момент работал в органах внутренних дел, решил воспользоваться служебным положением и помочь знакомой, ставшей участницей ДТП. По ее просьбе он приехал на место происшествия и пытался надавить на сотрудников ГИБДД. Заметив рядом журналистов, фиксировавших происходящее на видеокамеру, полицейский потребовал прекратить съемку. А, получив отказ, отреагировал агрессивно, применил насилие к сотрудникам СМИ и повредил их имущество.

Наказание для мужчины оказалось довольно мягким из-за того, что суд учел его состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и родителей жены. А также то, что ранее обвиняемый получал ведомственные награды и имеет почетное звание "Ветеран труда". Приговор в законную силу еще не вступил.