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30.12.2020 10:45
Рубрика: Общество

Школе искусств - новые инструменты

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 297(8351)
Благотворительную помощь в приобретении музыкальных инструментов для школы искусств села Кутерем оказало АО "Транснефть - Урал". Для учебного заведения, которое открылось на базе Кутеремской средней общеобразовательной школы, были закуплены пианино, баян и две гитары.

Приобретение новых инструментов открыло и перед преподавателями, и перед детьми новые горизонты. В частности, появление пианино позволило не только начать проведение занятий по сольфеджио, но и набрать подготовительную группу для занятий на фортепиано, которая начнет обучение совсем скоро - уже в январе 2021 года. При выборе инструментов учитывалась и специфика учебного заведения. Так, новый баян специально создан для юных музыкантов: по своим возможностям он не уступает инструментам для взрослых исполнителей, но учиться играть на нем могут даже первоклассники. Сразу же выросла и посещаемость школы: в нее дополнительно записалось несколько десятков учеников.

Средней общеобразовательной школе села Кутерем, на базе которой действует школа искусств, АО "Транснефть - Урал" помогает уже не впервые. В частности, в рамках корпоративной программы компании "Транснефть", направленной на развитие школьного образования, здесь были отремонтированы и оснащены новейшим лабораторным оборудованием и мебелью классы точных наук - физики, химии, математики и информатики.

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