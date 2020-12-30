Благотворительную помощь в приобретении музыкальных инструментов для школы искусств села Кутерем оказало АО "Транснефть - Урал". Для учебного заведения, которое открылось на базе Кутеремской средней общеобразовательной школы, были закуплены пианино, баян и две гитары.

Приобретение новых инструментов открыло и перед преподавателями, и перед детьми новые горизонты. В частности, появление пианино позволило не только начать проведение занятий по сольфеджио, но и набрать подготовительную группу для занятий на фортепиано, которая начнет обучение совсем скоро - уже в январе 2021 года. При выборе инструментов учитывалась и специфика учебного заведения. Так, новый баян специально создан для юных музыкантов: по своим возможностям он не уступает инструментам для взрослых исполнителей, но учиться играть на нем могут даже первоклассники. Сразу же выросла и посещаемость школы: в нее дополнительно записалось несколько десятков учеников.

Средней общеобразовательной школе села Кутерем, на базе которой действует школа искусств, АО "Транснефть - Урал" помогает уже не впервые. В частности, в рамках корпоративной программы компании "Транснефть", направленной на развитие школьного образования, здесь были отремонтированы и оснащены новейшим лабораторным оборудованием и мебелью классы точных наук - физики, химии, математики и информатики.