АО "Транснефть - Урал" приняло в эксплуатацию две новые мобильные лаборатории неразрушающего контроля. Использовать их будет дефектоскопическая лаборатория одного из филиалов предприятия - специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ).

Лаборатории предназначены для проведения неразрушающего контроля сварных соединений в полевых условиях во время ремонта и реконструкции линейной части магистральных трубопроводов, по которым предприятие ежегодно транспортирует десятки миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Также в функциях лабораторий - дублирующий радиографический контроль при строительстве новых подводных переходов. Использование шасси повышенной проходимости (КамАЗ-43118) обеспечивает мобильным лабораториям доступ к месту проведения работ на протяжении всей трассы магистральных трубопроводов, обслуживаемых АО "Транснефть - Урал". А предприятие работает не только в Башкирии, но и в соседних регионах.

Помимо оборудования и комплектов инструментов для проведения радиографического, ультразвукового и визуального измерительного контроля, лаборатории оснащены ноутбуками и многофункциональными устройствами для оперативной обработки данных, радиостанциями для обеспечения связи. Для электроснабжения бортовой аппаратуры используются электрогенераторы мощностью 10 кВт.

Всего в распоряжении СУПЛАВ имеется девять мобильных лабораторий неразрушающего контроля: шесть - в Уфимском, три - в Челябинском участке дефектоскопической лаборатории СУПЛАВ.

Использование мобильных лабораторий неразрушающего контроля позволит осуществлять своевременное обслуживание действующей и строящейся трубопроводной инфраструктуры, независимо от географических и климатических факторов. Это поможет поддерживать высокую эксплуатационную безопасность производственных объектов в целом.

Стоит добавить, что дефектоскописты СУПЛАВ входят в число лучших в стране: они неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля. Так что самая современная техника - в руках настоящих профессионалов.