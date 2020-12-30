Как провести новогодние праздники в Ижевске, Кирове и Нижнем Новгороде

В столицах Приволжья и Удмуртии, а также в областном центре Вятского края местные власти подготовили для земляков и гостей массу различных развлечений на предстоящие почти двухнедельные каникулы.

Нижний Новгород

Одним из наиболее ярких событий для нижегородцев может стать обзорная экскурсия, совершенная на двухэтажном автобусе. Предлагаемый маршрут, в общем-то, привычен для местных жителей, но ракурс, с которого предлагается взглянуть на город, необычен. Так что у пассажиров есть хорошая возможность освежить восприятие Нижнего Новгорода.

- Было интересно проехать по городу и посмотреть на него со второго этажа автобуса, - признался корреспонденту "РГ" один из экскурсантов.

Прокатиться по маршруту "Влюбиться в Нижний" горожане и гости приволжской столицы могут по 10 января включительно. По кольцевому пути следования (площадь Революции - площадь Горького - площадь Свободы - площадь Минина и Пожарского - Чкаловская лестница - речной вокзал - Стрелка - площадь Ленина - Московский вокзал) автобус охватывает около двух десятков основных достопримечательностей города. Длительность поездки составляет около часа.

- Приобретая билет на нашу экскурсию, турист имеет возможность в течение 24 часов неограниченное количество раз зайти в автобус с любой локации по маршруту движения автобуса и продолжить экскурсию. Таким образом, у туристов есть возможность посетить все интересующие их достопримечательности и полностью прослушать подробный аудиогид, совершая обзорную экскурсию внутри салона, - говорит Сергей Лаврентьев, представитель компании - организатора экскурсий.

Они, кстати, проводятся с соблюдением всех предписанных мер безопасности: стюарды измеряют пассажирам температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые наушники для прослушивания аудиогида, помогают занять правильные места. Купить билет, ознакомиться с расписанием и интервалами движения двухэтажных автобусов можно непосредственно в автобусе или на сайте.

Доступны и традиционные виды зимнего отдыха - открыты различные центры с прокатом инвентаря, лыжные базы, катки.

Правда, работать они будут с некоторыми ограничениями - соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Так, на льду крытого катка одновременно могут заниматься до 25 человек из расчета один посетитель на 30 квадратных метров. К открытым каткам требования мягче: один посетитель на 25 квадратных метров льда. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы избежать столпотворения в раздевалках и у касс.

Например, площадь открытого катка в парке имени 1 Мая - 8000 квадратных метров. Есть парковка для автомобилей, услуги по заточке коньков, прокат, камера хранения. Работает он ежедневно с 10.00 до 23.00, дополнительная информация по телефонам (831) 415-38-39 и 415-38-01 или на сайте парка.

Аналогичные услуги предлагают стадионы "Динамо" и "Труд". В будни динамовский каток работает с 16.00 до 21.30, в выходные и праздники - с 13.00 до 21.30, понедельник - выходной. Дополнительная информация по телефонам (831) 433-78-73 и 430-48-80 или в группе "ВКонтакте". Каток на стадионе "Труд" готов принять посетителей с 16.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни. В будни здесь занимаются спортсмены.

Есть что посмотреть и в музеях приволжской столицы. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) предлагает приобрести праздничный абонемент на посещение всех мероприятий программы со скидкой 40 процентов. НГИАМЗ, в частности, приглашает на выставку "Волшебный мир зимних праздников", где представлены фарфор мануфактуры братьев Дарт (Париж, первая половина XIX века), образцы женского рукоделия, театральный бинокль начала ХХ века.

Филиалы НГИАМЗ не работают 31 декабря и 1 января. Перед посещением необходимо позвонить по телефону (831) 282-25-40.

Ижевск

В столице Удмуртии открыты ледовый городок на Центральной площади, где можно весело провести время с детьми, спортивные площадки во дворах и парках Ижевска.

Ждет посетителей и самый большой каток Удмуртии на стадионе "Динамо". После масштабной реконструкции здесь появились две большие теплые раздевалки и обновленный пункт проката коньков с современными системами сушки и, что сейчас немаловажно, антибактериальной обработки инвентаря. В выходные и праздничные дни каток работает с 12.00 до 22.00.

С 10.00 до 22.00 открыт каток в парке имени Кирова. Также в этом году впервые залили лед в сквере имени Драгунова. Еще один каток в форме змейки появился в Березовой роще. Здесь покататься на коньках можно с 10.00 до 22.00.

С 7 по 19 января в Ижевске пройдет X ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Невероятно красивые фигуры изо льда появятся у Свято-Михайловского собора, в музее воды и парке современного искусства у родника имени Пригова.

7 января в 16.00 на рождественский концерт заслуженной артистки Удмуртии Ксении Благович приглашает выставочный центр "Галерея". Гости вечера послушают сочинения Баха, Вивальди, Брамса, а также мелодии из легендарных фильмов. Здесь же выставят лучшие работы известных художников Удмуртии, а сейчас уже открылась выставка "Космос", представляющая обработанные снимки космического телескопа "Хаббл" и снимки с японского метеоспутника "Химавари-8".

Музей изо 2 января откроет "Печатную мастерскую" - интерактивное занятие для детей и родителей пройдет с 12.00 до 14.00. А потом посетителей изо ждет "Новая волна удмуртского искусства" - обзорная экскурсия по выставкам "Коллекция. Ижевский авангард". "Коллекция. Этнофутуризм".

А в филармонии пройдет фестиваль "Рождественские вечера". Здесь можно будет послушать "Рождественскую ораторию" Сен-Санса, душевные песни народной артистки Удмуртии Анны Плотниковой, эстрадный ансамбль "Шулдыр жыт" и джазовые композиции оркестра "Арсенал-бэнд".

Киров

В столице Вятского края еще к 25 декабря закончили праздничное оформление Театральной площади. В новогоднем городке все основные конструкции - каток, горки для детей и взрослых, лабиринт - уже готовы к эксплуатации.

- Горожане отмечают высокое качество льда на катке и яркое оформление в виде звездного неба. Прошу ответственно отнестись к содержанию ледовой площадки, чтобы жители могли получать удовольствие от активного отдыха и праздничной обстановки, - отметила Елена Ковалева, глава Кирова.

По словам главы администрации города Дмитрия Осипова, сейчас на площади установлены яркие фотозоны, где горожане могут запечатлеть себя в праздничной обстановке.

- Мы добавили иллюминацию - создали больше световых фигур, расположили все конструкции удобнее для горожан, - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Большие горки обустроены таким образом, чтобы катание с них было максимально безопасным: пологий спуск с поворотами не позволяет набрать высокую скорость.

Кстати

В нижегородском "Арсенале", Государственном центре современного искусства, до 17 января работает выставочная программа "Инновация-2020", приуроченная к вручению одноименной премии. Экспозиция включает в себя восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Режим работы: среда - воскресенье с 12.00 до 20.00. Каждую среду вход на выставки свободный (по предварительной регистрации на сайте). Телефон для справок (831) 422-45-54.