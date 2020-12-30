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30.12.2020 12:00
Рубрика: Общество

03 на всякий случай

Людям окажут медицинскую помощь в любой день новогодних каникул
Текст: Камиля Апекова, Николай Родин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 297(8351)
Праздничные дни традиционно останутся рабочими для сотрудников службы 03. Но помимо неотложной медицинской помощи для жителей Вятки, Удмуртии и Нижегородской области организованы и другие сервисы, связанные со здравоохранением.
Пациент всегда может рассчитывать на помощь медиков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Пациент всегда может рассчитывать на помощь медиков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Пациент всегда может рассчитывать на помощь медиков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Кирове открылся амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. Он создан на базе поликлиники N 3 Кировского клинико-диагностического центра (ККДЦ, улица Молодой Гвардии, 98) и открыт ежедневно с 8.00 до 20.00, в том числе в выходные и праздничные дни. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Как рассказала и. о. главного врача ККДЦ Ирина Щекотова, в центр могут обращаться жители Кирова с подтвержденным диагнозом COVID-19 по направлениям врачей поликлиник по месту жительства.

- Прием ведут врачи различных специальностей, прошедшие специальное обучение по COVID-19, - говорит Ирина Щекотова. - Здесь есть возможность проведения дополнительного обследования, в том числе рентгенодиагностики, компьютерной томографии, ЭКГ. Работают процедурный кабинет и кабинет для взятия мазков. Выдаются листки нетрудоспособности и лекарственные препараты для лечения в амбулаторных условиях.

Один из сотрудников нового центра, врач - анестезиолог-реаниматолог ККДЦ Анна Таранова, наблюдает пациентов с коронавирусом в качестве участкового терапевта, назначает необходимое обследование и лечение, корректирует терапию. Она уже получила опыт работы с этой инфекцией, полгода отработав в инфекционном госпитале в Ганине.

Для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 при необходимости будет организована госпитализация.

Тем временем министерство здравоохранения Удмуртской Республики определило режим работы государственных медицинских организаций в праздничные дни. Помимо скорой медицинской пациентам окажут неотложную (травматологическую, офтальмологическую и иную) помощь. Со 2 по 9 января включительно (кроме 7 января) будут организованы работа диагностической и амбулаторно-поликлинической служб, прием больных узкими специалистами, обслуживание вызовов на дому. При этом время приема специалистами каждой конкретной поликлиники, а также режим работы аптечной сети необходимо уточнить по телефону справочной службы (указан выше).

Минздрав Удмуртской Республики, кроме того, сообщает, что детские лечебные учреждения, имеющие молочные кухни, будут выдавать продукцию с 1 по 10 января точно так же, как в обычные дни.

А как у соседей?

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что в праздничные дни нижегородцы смогут вызвать бригаду службы 03 или врача из поликлиники - в соответствии с нормативно-правовым актом регионального минздрава все медицинские организации, расположенные на территории Нижегородской области, в праздничные дни будут оказывать пациентам неотложную помощь в полном объеме.

Контакты

Амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19 на базе ККДЦ: тел. 8 (912) 702-02-01.

Справочная служба минздрава Удмуртской Республики: тел. 8 (3412) 399-399.

Кол-центр по сопровождению пациентов с COVID-19 в Удмуртии: тел. 8 (800) 100-24-47.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область ПФО Удмуртия ПФО Кировская область

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