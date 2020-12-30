Нижегородский театр "Пиано" и ТЮЗ объединились

На редкость незаметно и тихо в нижегородской культурной жизни произошло то, о чем со временем будет говорить вся театральная Россия. И не только говорить, но и изучать опыт состоявшегося недавно объединения двух творческих коллективов.

Артисты из "Пиано" теперь могут сказать о себе: "Вот мы и стали актерами "большого" театра для маленьких". Фото: Николай Мошков/ТАСС

Как часто мы говорим о необходимости объединить усилия учреждений образования и культуры для создания наиболее эффективной образовательно-воспитательной системы работы с детьми и подростками! И вот первая ласточка - Нижегородский театр юного зрителя (ТЮЗ) и театр "Пиано" стали единым коллективом. Формально это можно называть объединением, слиянием, но мне кажется, что здесь точнее будет популярное нынче понятие "коллаборация". По определению коллаборация - это процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.

"Пиано" почти 35 лет существует в государственном казенном общеобразовательном учреждении "Школа-интернат для глухих детей". Создал коллектив в 1986 году Владимир Чикишев, ныне заслуженный работник культуры России, педагог высшей категории. Все эти годы Владимир Николаевич является художественным руководителем и режиссером театра. Он - лауреат премии президента Российской Федерации 2015 года за создание театра "Пиано" и реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - театр - дом". Он и супруга Марина создали уникальную методику работы с глухими детьми, направленную на развитие творческих способностей и позволяющую слабослышащим детям взаимодействовать с окружающим миром посредством движения, пластики, ритма.

Спектакли "Пиано" всегда имели успех. Свыше тысячи представлений показано только на столичных сценах. Искушенные зрители аплодировали маленьким артистам стоя, забывая, что перед ними люди, которые не слышат этих бурных аплодисментов.

Театр - лауреат более чем восьмидесяти международных театральных фестивалей, труппа гастролировала практически по всему миру. Владимир Николаевич хочет, чтобы созданная им "песочница" превратилась в Летучий Корабль с совершенно особой детской командой.

Появилось ощущение того, что для полноценного развития театру стало тесновато в рамках только образовательного учреждения. Предложение ТЮЗа об объединении усилий оказалось очень своевременным: отныне "Пиано" - часть Нижегородского театра юного зрителя, его структурное творческое подразделение. При полном одобрении областного министерства культуры ТЮЗ внес необходимые дополнения в штатное расписание, изменил устав, куда включил еще один творческий коллектив.

А "Пиано", ничего не теряя и оставаясь в рамках образовательной системы, обрел дополнительные возможности. Отныне ответственность за финансовое обеспечение, изготовление костюмов, декораций и реквизита - епархия государственного учреждения. Как и предоставление сцены для выступления талантливых глухих детей.

- Для меня очевидно, что творческий диалог "Пиано" - ТЮЗ сулит интереснейшие перспективы для нас, и, надеюсь, профессионалы смогут многое почерпнуть из наших телесно-ориентированных игровых практик, опыта организации международных проектов, фестивалей, гастролей, - говорит Владимир Николаевич.

Директору ТЮЗа Инне Ванькиной приглянулась рожденная в "Пиано" идея превратить театр в место, куда дети приходят вместе с родителями. Всем им должно быть интересно в театральном зале. Здесь же будет происходить взаимодействие глухих детей со своими слышащими сверстниками посредством жеста, мимики, движения. Совместное освоение арт-пространства, несомненно, обогатит и тех и других, позволит глубже понять, что рядом с нами есть люди, обделенные природой, но имеющие право на полноценную жизнь.

В штатном расписании театра появились должности сурдопереводчиков. Они будут сопровождать все спектакли текущего репертуара ТЮЗа. Это позволит людям с ограниченными возможностями посещать и понимать спектакли театра. В перспективе Инна Ванькина видит участие маленьких артистов из "Пиано" в спектаклях ТЮЗа.

Есть у "большого" театра и еще один интерес - воспользоваться опытом гастрольной практики, широко используемой коллективом "Пиано". Так сложилось, что ТЮЗ, некогда успешно гастролировавший по всей стране, за много лет ни разу не выехал ни на международные фестивали, ни на большие и долгосрочные гастроли.

Руководителей двух родственных творческих коллективов объединяет общее понимание целей и задач, поиск смыслов, стоящих сегодня перед искусством: создавать атмосферу высокой культуры и воспитывать в детях способность к сопереживанию, умение чувствовать боль других людей и стремление всегда спешить на помощь к тем, кто в этой помощи нуждается.

Новогодняя афиша

Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина (operann.ru)

9, 10 января, "Щелкунчик", балет П. И. Чайковского (0+)

Театр юного зрителя (tyuz.ru)

2-10 января, "Тот самый подарок" (6+)

Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького (drama.nnov.ru)

2 января, "Пряничная леди" (16+), премьера

3 января, "Женитьба" (12+)

4 января, "Параллельные влюбленности" (16+)

5 января, "Вишневый сад" (12+)

6 января, "Бестолочь" (La bonne Anna) (16+)

7 января, "Энергичные люди" (16+)

8 января, "Брачный договор" (12+)

9 января, "Брачный договор" (12+), "Три романса о любви" (16+)

10 января, "Три романса о любви" (16+), "Ключ для двоих" (16+)

Театр "Комедiя" (comedy.nnov.ru)

2-10 января, "Новогодний лес чудес" (0+)

4-10 января, "Шальная семейка", сказка для взрослых по пьесе "Дефлоресы" (16+)

Театр "Вера" (teatrvera.ru)

2-7 января, "Лесная сказка" (0+)

8 января, "Снегорохи спешат на помощь" (6+)

Нижегородский государственный академический театр кукол (www.ngatk.ru)

2-10 января, "В поисках оленя - Золотые рога" (6+)

Нижегородский камерный музыкальный театр имени Степанова (nnkmt.ru)

8, 10 января, "С Новым годом!" (новая праздничная концертная программа) (12+)

Посещение учреждений проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора. О времени начала спектаклей можно узнать на официальных сайтах театров.