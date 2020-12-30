Писатель из Пензы написал в ковидном госпитале новогоднюю сказку

Чудеса под Новый год случаются. В этом твердо уверен детский писатель из Пензы Илья Илюшин. Недавно он победил коронавирус, поразивший его легкие на 80 процентов. Побороть болезнь ему помогла поддержка друзей, совершенно незнакомых людей из соцсетей, а также новая книга. Илья писал ее для девятилетнего сына, которого после смерти его мамы воспитывает один. Эта сказка просто обязана была быть со счастливым концом.

Детский писатель Илья Илюшин передал в подарок книгу всем, кто помог ему победить болезнь Фото: Из личного архива И. Илюшина

В ковидный госпиталь 46-летний Илья Илюшин попал еще в октябре. Вирус подхватил во время плановой госпитализации в другой больнице, тест оказался положительным. Его заразил сосед по палате, к несчастью, позже скончавшийся. Илью с КТ-4, это самая высокая степень поражения легких, перевели в Пензенский центр специализированных видов медпомощи, где лечат особо тяжелых пациентов.

Чтобы спасти в общем-то молодого мужчину, но с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, врачам пришлось перепробовать все методы - от кислородной поддержки до переливания плазмы переболевших коронавирусом.

В больнице плазму заказали, но процесс поиска донора мог занять несколько дней, которых в запасе у Ильи могло и не быть. Донора с антителами пришлось искать по знакомым. Друзья в соцсетях сделали сотни репостов, в результате плазму сдали не только для Ильи, которого в творческой среде многие знают, но и для других пациентов.

- Через двое суток после того, как прокапали плазму, температура, месяц державшаяся на отметке около 39 градусов, упала до нормальных значений. Я долго в это не верил, боялся, что она подскочит в любой момент, - вспоминает Илья Илюшин.

Нормальная температура продержалась неделю. Появился аппетит, он начал даже спать по ночам. Но в День народного единства, видимо неспроста, температура снова резко подскочила. И опять долгие дни бреда и мучений. Коварная болезнь не хотела отступать.

"Вот однажды было дело! Весь лес на ушах стоял. Шум, гам, гав-гав, мяу, р-рр-рр! А все Ежик Иголкин. С него все началось", - родилась тогда в голове первая строчка сказки.

В новогодней истории даже намека нет на то, что на самом деле переживал автор, находясь между жизнью и смертью. Разве что между строк угадывается общее тревожное состояние: "...Может, мы в чем-то провинились в этом году, и Дедушка Мороз заморозил наши желания? Он же волшебник".

- Больше месяца в больнице, бесконечные уколы, капельницы, некуда было вставлять иголку, на соседних койках умирали люди. Катастрофически не хватало домашнего уюта, веры в добро. Так хотелось немного волшебства, что я решил с головой уйти в мир детской сказки. Вокруг меня засуетились Ежик Иголкин, Бельчонок Орешкин и Зайка Морковкин, - рассказывает детский писатель. - Сказку я сочинил на больничной койке и не заметил сам, как пошел на поправку. Разослал текст в электронном виде знакомым. Большинству понравилось. Но что за детская книжка без иллюстраций? Для начинающих авторов рисунки к книгам - почти неразрешимый вопрос: художники не работают бесплатно. Моя сестра Наталья Маньченкова взялась сделать несколько чудесных картинок. И сказка ожила.

"Подарок для медвежонка" стал благодарностью всем, кто не остался равнодушным к чужому горю, отдельное спасибо автор передал медикам.

- На них легла огромная нагрузка. Приготовить уколы и капельницы, а потом проделать их ста пациентам по два и больше раз в день разве под силу? Да, устают врачи ужасно. Я бы за миллион рублей в красную зону работать не пошел. Думаю, что они тоже, но понимают - больше некому. В общем, медикам - низкий поклон! - говорит вернувшийся из больницы писатель.

Это далеко не первая книга для детей, которая выходит у Ильи Илюшина на доступных электронных ресурсах вроде Ридеро или Литрес Самиздат. Оттуда они попадают в ведущие онлайн-магазины. А если кто-то хочет приобрести печатный вариант - есть и такая возможность. Сейчас в интернет-магазинах доступны пять книжек Ильи Илюшина. Но бестселлером уже стала новогодняя сказка, ее можно скачать совершенно бесплатно. Он решил, что это и будет его подарок всем читателям.

- Только не нужно читать на сайте бесплатный отрывок, после его окончания сайт требует денег с тех, кто хотел бы узнать, что будет дальше, - советует автор. - Просто скачивайте там же по ссылке бесплатно в любых форматах и читайте на здоровье!

Книгу можно найти в любой поисковой системе по названию.

Компетентно

Анна Степкина, заведующая инфекционным отделением Пензенского центра специализированных видов медпомощи:

- Ничего особенного в лечении этого конкретного пациента не было. Нам приходилось ставить на ноги и больных со стопроцентным поражением легких - тотальной пневмонией. Используем стандартный набор проверенных с начала пандемии препаратов, благо в стационаре они всегда в достатке. Пациентам проводится комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначаются противовирусные, антибактериальные средства, кислородная поддержка. Поймите, что самое главное не в руках врача, врач - не всемогущий. Очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы организма активизируются и он сам начинает активно бороться с вирусом.