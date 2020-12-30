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Рубрика: Культура

Знать и помнить

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 297(8351)
Завершающийся год для многих из нас запомнится большими утратами.
Дмитрия Сергеевича Худякова знали все саратовцы – от школьников до таксистов. Фото: Владимир Янченко

В последние дни декабря из жизни ушел человек-легенда, автор телепередачи "Не за тридевять земель" Дмитрий Сергеевич Худяков. Коллеги-телевизионщики говорят, что краеведческая передача, выходившая 60 лет на саратовском телевидении с одним и тем же бессменным ведущим, поставила мировой рекорд. Во всяком случае в Саратове Дмитрия Сергеевича знали все - от школьников до таксистов.

Фото: Из личного архива И. Илюшина
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Сейчас телеведущего с благодарностью вспоминают люди разных поколений. В своей работе ему действительно удавалось воплощать "золотой принцип" телевидения: просвещать развлекая. Своим юным зрителям он помогал учиться размышлять, замечать и оценивать факты и вырабатывать собственную точку зрения.

Краеведческая телепередача, выходившая 60 лет с одним и тем же ведущим, поставила мировой рекорд

Вопреки своей профессии Дмитрий Сергеевич был скромным и не вполне публичным человеком. В то же время принципиальным и умеющим отстаивать свои взгляды. За исключением недолгого времени в молодости он никогда не был штатным сотрудником телерадиокомпании, что во многом позволяло сохранять, как он сам считал, независимость суждений. Думаю, как раз эту принципиальность наряду с огромным кругозором и багажом знаний ощущали и больше всего ценили зрители. Именно это качество характера давало ему возможность столько времени заниматься любимым делом, хотя менялись эпохи, а вместе с ними и телевидение.

В больнице от ковида, как сообщили родные, 19 декабря умер писатель и журналист Роман Арбитман. Автор критических статей о фантастической, детективной и "серьезной" литературе, кинокритик и создатель иронических детективов, литературный выдумщик и мистификатор. Многие свои книги он публиковал под псевдонимами. По одному из романов писателя, который вышел под именем Льва Гурского, режиссером Александром Муратовым был снят запомнившийся телезрителям сериал "Досье детектива Дубровского". Телефильм показали по каналу НТВ осенью 1999 года. Главную роль в нем исполнил Николай Караченцов.

Роман Арбитман был знаменитым литературным выдумщиком и мистификатором. Фото: Игорь Чижов
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Под псевдонимом Рустам Кац Роман опубликовал "Историю советской фантастики", в которой наряду с реальными произведениями "по косточкам" разбирались никогда не существовавшие книги. В результате писатель обманул малообразованных и простодушных коллег, некоторые из которых стали всерьез ссылаться на эти книги. В 2008 году вышла еще одна книга-мистификация авторства Льва Гурского "Роман Арбитман. Биография второго президента России".

В прессе Роман снискал себе репутацию чуть ли не самого строгого и даже "злого" современного критика. Отчасти ее создал выпущенный несколько лет назад сборник статей "Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать". В нем крепко досталось не только авторам популярной литературы, но и "маститым" писателям.

Смерть Романа застала всех врасплох. Он был веселым, ироничным и в то же время деликатным и очень добрым человеком.

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