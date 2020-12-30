Суд восстановил на работе уволенного после отпуска в Ницце министра

Новости

В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 11:24
Рубрика: Власть

Суд восстановил на работе уволенного после отпуска в Ницце министра

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск уволенного из-за утраты доверия регионального министра АПК к региональному правительству о восстановлении на госслужбе. Заместитель председателя правительства Ульяновской области - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий был уволен с должности из-за утраты доверия после поездки в Ниццу вместе с главой Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак на частном самолете.
Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

1 декабря 2020 года уволенный чиновник подал судебный иск, в котором оспаривал свое увольнение. Ответчиком в этой ситуации выступает правительство Ульяновской области. 29 декабря Ленинский районный суд восстановил чиновника в должности министра АПК и развития сельских территорий.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
ГП: Более 350 чиновников и силовиков уволены в связи с утратой доверия

- Иск Семенкина о восстановлении на работе удовлетворен частично. Полное решение будет опубликовано на сайте суда после новогодних праздников, - сообщил пресс-секретарь райсуда.

Известно, что в иске содержалось требования возмещения невыплаченной за время вынужденного простоя зарплаты. Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отказался давать комментарий о ситуации с Михаилом Семенкиным, заявив, что это не его вопрос.

- Вчера состоялось решение суда, но была зачитана только резолютивная часть решения, в которой сказано, что иск удовлетворен частично. Михаил Иванович восстановлен на работе. Так как решение о восстановлении на работе исполняется незамедлительно, поэтому в любой день, как только он придет с исполнительным листом, заверенным решением суда, он будет восстановлен на работе. Что касается остального, мотивированное решение суда будет получено нами в первый рабочий день после Нового Года. И уже тогда мы сможем полностью узнать все подробности, - сообщила региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова, представлявшая на суде интересы ответчика.

В Челябинской области уволены три высокопоставленных чиновника

На вопрос о том, последует ли со стороны ответчика (правительства Ульяновской области) апелляция на данное решение суда, Светлана Яшнова ответила, что это также будет ясно после получения мотивированного судебного решения.

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный, направивший запрос о заграничном вояже регионального министра и главы района в Генеральную прокуратуру, назвал увольнение и последующее восстановление на работе Михаила Семенкина через суд "спектаклем и попыткой отвлечения внимания на Новый Год и на множество других проблем, чтобы вернуть на место этого ключевого чиновника".

По мнению депутата, восстановиться при увольнении по основанию утраты доверия нереально, если только речь не идет о грубых процессуальных нарушениях в процессе увольнения, которые, по мнению депутата, могли быть сделаны намеренно.

Между тем, прокуратура продолжает вести проверку на предмет коррупционной составляющей поездки Семенкина и Шпак.

Минздрав Коми по суду вернет деньги, потраченные на лекарства ребенку

- Проверка продолжается. Когда будут результаты, мы обязательно о них сообщим. Результаты есть, мы сейчас их анализируем, и как только сможем довести до населения, сделаем это. Потому что там очень много секретных сведений, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Напомним, оба чиновника были отстранены от работы, а 18 ноября губернатор Сергей Морозов уволил Семенкина "в связи с утратой доверия". Мария Шпак уволилась с должности главы администрации Чердаклинского района по собственному желанию, при этом региональная прокуратура настаивала на ее увольнении также "по утрате доверия".

В регионах Власть Право Трудовое право Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

Главное сегодня

Володин назвал своевременными меры кабмина против роста цен
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие