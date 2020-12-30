Суд восстановил на работе уволенного после отпуска в Ницце министра

Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск уволенного из-за утраты доверия регионального министра АПК к региональному правительству о восстановлении на госслужбе. Заместитель председателя правительства Ульяновской области - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий был уволен с должности из-за утраты доверия после поездки в Ниццу вместе с главой Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак на частном самолете.

1 декабря 2020 года уволенный чиновник подал судебный иск, в котором оспаривал свое увольнение. Ответчиком в этой ситуации выступает правительство Ульяновской области. 29 декабря Ленинский районный суд восстановил чиновника в должности министра АПК и развития сельских территорий.

- Иск Семенкина о восстановлении на работе удовлетворен частично. Полное решение будет опубликовано на сайте суда после новогодних праздников, - сообщил пресс-секретарь райсуда.

Известно, что в иске содержалось требования возмещения невыплаченной за время вынужденного простоя зарплаты. Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отказался давать комментарий о ситуации с Михаилом Семенкиным, заявив, что это не его вопрос.

- Вчера состоялось решение суда, но была зачитана только резолютивная часть решения, в которой сказано, что иск удовлетворен частично. Михаил Иванович восстановлен на работе. Так как решение о восстановлении на работе исполняется незамедлительно, поэтому в любой день, как только он придет с исполнительным листом, заверенным решением суда, он будет восстановлен на работе. Что касается остального, мотивированное решение суда будет получено нами в первый рабочий день после Нового Года. И уже тогда мы сможем полностью узнать все подробности, - сообщила региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова, представлявшая на суде интересы ответчика.

На вопрос о том, последует ли со стороны ответчика (правительства Ульяновской области) апелляция на данное решение суда, Светлана Яшнова ответила, что это также будет ясно после получения мотивированного судебного решения.

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный, направивший запрос о заграничном вояже регионального министра и главы района в Генеральную прокуратуру, назвал увольнение и последующее восстановление на работе Михаила Семенкина через суд "спектаклем и попыткой отвлечения внимания на Новый Год и на множество других проблем, чтобы вернуть на место этого ключевого чиновника".

По мнению депутата, восстановиться при увольнении по основанию утраты доверия нереально, если только речь не идет о грубых процессуальных нарушениях в процессе увольнения, которые, по мнению депутата, могли быть сделаны намеренно.

Между тем, прокуратура продолжает вести проверку на предмет коррупционной составляющей поездки Семенкина и Шпак.

- Проверка продолжается. Когда будут результаты, мы обязательно о них сообщим. Результаты есть, мы сейчас их анализируем, и как только сможем довести до населения, сделаем это. Потому что там очень много секретных сведений, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Напомним, оба чиновника были отстранены от работы, а 18 ноября губернатор Сергей Морозов уволил Семенкина "в связи с утратой доверия". Мария Шпак уволилась с должности главы администрации Чердаклинского района по собственному желанию, при этом региональная прокуратура настаивала на ее увольнении также "по утрате доверия".