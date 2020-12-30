У нижегородки администрация спилила елку без ее ведома

Новости

Московское метро показало, как будет работать FacePay 12:48
Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства 12:42
Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике 12:39
Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж" 12:30
Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот 12:25
Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах 12:18
Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась 12:18
Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока" 12:15
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 12:09
Названы округа Москвы, где подешевело жилье 12:03
В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

Первомайские чудеса под Новый год

У нижегородки администрация спилила елку без ее ведома
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 297(8351)
Жительница Первомайска (Нижегородская область) Валентина Георгиевна Замотаева, сама того не ведая, подарила росшую у нее во дворе ель чиновникам местной администрации.

Утром 2 декабря она, вернувшись домой, не обнаружила огромной ели, которая росла у нее во дворе по улице Урицкого, 20. Как выяснилось, елку спилила администрация и поставила ее на главную площадь города.

Ошарашенная пенсионерка побежала в мэрию выяснять причину столь неожиданного перемещения дерева.

Фото: пресс-службы
Елка и снегурочки стали модными сюжетами ювелирного искусства

- Девушка из управления благоустройства сообщила, что, оказывается, от меня было заявление, датированное 27 ноября, на спил этой ели, - рассказывает Валентина Георгиевна. - И что со мной была договоренность о том, что оставшийся пенек срежут весной. У меня вроде провалов памяти не было еще. Зачем мне ее было спиливать? Она не в аварийном состоянии. Потом мне сказали, что заявление писала моя соседка. Но она в прошлом году умерла. Да и не в ее духе было кляузы писать. И вообще, как не совестно было спиливать елку в мое отсутствие?

По словам заместителя главы администрации Первомайска Александра Широкова, заявки на спил аварийных деревьев поступают каждый день.

- Первое заявление от соседей с просьбой срезать дерево было еще в 2017 году, - рассказывает он. - Ель могла оборвать высоковольтные провода или упасть на крыши соседних домов. А потом и с самой Валентиной Георгиевной была договоренность. Мы приехали к ее дому, стучали, звонили, но никто не открыл. Поэтому, не заезжая во двор, спилили через забор.

Сергей, сосед Замотаевых, знает Валентину Георгиевну как очень здравомыслящую женщину.

- Скандалы, склоки - не в ее характере, - говорит он. - Зачем ей придумывать, что не писала заявление? Теперь у нее наверняка нервное расстройство. Мало ей, что ли, нервотрепок? Она ведь еще за мужем ухаживает, который плохо себя чувствует. Насколько я слышал, она махнула рукой на все эти дрязги, простив местную администрацию. Потому что уже ничего не поделаешь. Я думаю так: администрации нужно было к Новому году быстро поставить главную елку на площади, а в лес поехать заленились. Тут и вспомнили о шикарной елке Замотаевой.

Тем временем

К расследованию происшествия подключилась прокуратура. По словам городского прокурора Станислава Ошарина, проверка по факту вырубки елки на улице Урицкого, 20 начата 15 декабря.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Путин уточнил правила проведения митингов
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду