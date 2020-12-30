У нижегородки администрация спилила елку без ее ведома

Жительница Первомайска (Нижегородская область) Валентина Георгиевна Замотаева, сама того не ведая, подарила росшую у нее во дворе ель чиновникам местной администрации.

Утром 2 декабря она, вернувшись домой, не обнаружила огромной ели, которая росла у нее во дворе по улице Урицкого, 20. Как выяснилось, елку спилила администрация и поставила ее на главную площадь города.

Ошарашенная пенсионерка побежала в мэрию выяснять причину столь неожиданного перемещения дерева.

- Девушка из управления благоустройства сообщила, что, оказывается, от меня было заявление, датированное 27 ноября, на спил этой ели, - рассказывает Валентина Георгиевна. - И что со мной была договоренность о том, что оставшийся пенек срежут весной. У меня вроде провалов памяти не было еще. Зачем мне ее было спиливать? Она не в аварийном состоянии. Потом мне сказали, что заявление писала моя соседка. Но она в прошлом году умерла. Да и не в ее духе было кляузы писать. И вообще, как не совестно было спиливать елку в мое отсутствие?

По словам заместителя главы администрации Первомайска Александра Широкова, заявки на спил аварийных деревьев поступают каждый день.

- Первое заявление от соседей с просьбой срезать дерево было еще в 2017 году, - рассказывает он. - Ель могла оборвать высоковольтные провода или упасть на крыши соседних домов. А потом и с самой Валентиной Георгиевной была договоренность. Мы приехали к ее дому, стучали, звонили, но никто не открыл. Поэтому, не заезжая во двор, спилили через забор.

Сергей, сосед Замотаевых, знает Валентину Георгиевну как очень здравомыслящую женщину.

- Скандалы, склоки - не в ее характере, - говорит он. - Зачем ей придумывать, что не писала заявление? Теперь у нее наверняка нервное расстройство. Мало ей, что ли, нервотрепок? Она ведь еще за мужем ухаживает, который плохо себя чувствует. Насколько я слышал, она махнула рукой на все эти дрязги, простив местную администрацию. Потому что уже ничего не поделаешь. Я думаю так: администрации нужно было к Новому году быстро поставить главную елку на площади, а в лес поехать заленились. Тут и вспомнили о шикарной елке Замотаевой.

Тем временем

К расследованию происшествия подключилась прокуратура. По словам городского прокурора Станислава Ошарина, проверка по факту вырубки елки на улице Урицкого, 20 начата 15 декабря.