В Пензе уволили директора кладбища, где гроб пришлось везти на санках

Скандальная история с захоронением ветерана на Ново-Западном кладбище Пензы закончилась увольнением директора муниципального предприятия "Спецбюро", оно занимается организацией похорон и предоставлением связанных с этим услуг.

Директор уволен после видео с перевозкой гроба по заснеженной тропе на санках, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе мэрии.

Ранее жительница Пензы разместила в соцсетях видео. На нем снята похоронная процессия. После снегопада по центральной аллее кладбища сотрудники МУП "Спецбюро" везут гроб к могиле на санках. Территория не очищена, иначе к захоронениям не попасть. Как выяснилось позже, это были похороны ветерана.

Видео оказалось в поле зрения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он подверг критике деятельность администрации Пензы и подведомственного учреждения МУП "Спецбюро".

- Хоронят заслуженного человека, процессия идет по аллее Славы - везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили, - пояснил глава региона. - Обращаются к губернатору, так как директор МУП свою работу не выполняет, и я понимаю людей, понимаю их боль.

Губернатор поручил снять руководителя МУП "Спецбюро" и объявить взыскание заместителю мэра Пензы по ЖКХ.

Сейчас МУП "Спецбюро" находится в процедуре экономического оздоровления после признаков банкротства. С 2018 года оно имело долги по зарплате перед сотрудниками. В июне 2020 года была введена процедура конкурсного наблюдения. Администрация Пензы выделила предприятию субсидию в размере более семи миллионов рублей. По информации мэрии, средства на содержание, в том числе на уборку кладбищ, имеются. Однако пензенцы все чаще жалуются на разбитые подъездные пути к местам захоронений, несанкционированные свалки и горы мусора.