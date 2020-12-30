Одним из главных событий уходящего года для российской фармотрасли стало создание отечественного лекарства от COVID-19. Первый препарат от коронавируса, получивший постоянную регистрацию, был запущен в производство на саранском заводе "Биохимик". Удастся ли полностью покрыть потребность россиян в новом средстве? Готовы ли наши фармпроизводители противостоять вызову, который бросила всему миру эпидемия? На эти и другие вопросы "РГ" ответил исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков.

Дмитрий Николаевич, не будет преувеличением сказать, что уходящий год стал настоящим испытанием на прочность - он прошел под знаком пандемии коронавируса. Для предприятий отечественной фарминдустрии он выдался, пожалуй, вдвойне сложным. Сохранить производство, обеспечить безопасность сотрудников, разработать и наладить выпуск новых лекарств для борьбы с COVID-19 - все эти задачи руководству завода пришлось решать в максимально сжатые сроки. Как вы оцениваете этот год? Какую роль он сыграл в развитии предприятия и фарминдустрии в целом?

Дмитрий Земсков: Действительно, уходящий год был трудным для всех нас. Не будет преувеличением сказать, что эпидемия коронавируса стала бедой, сплотившей ученых, врачей, бизнес, органы власти. Мы работали как единая команда, все действовали быстро, слаженно и четко. Ведь на кону стояли тысячи человеческих жизней.

С первых дней эпидемии наша компания находится на переднем крае защиты здоровья россиян, обеспечивая лекарственную безопасность страны. Мы подтвердили способность работать в сложнейших условиях пандемии, на деле доказали свою эффективность и высокую организованность. Мы экстренно перепрофилировали производственную линейку, выделив приоритеты, важные именно в условиях пандемии. И активно начали развивать свою противовирусную программу.

Несмотря на все сложности 2020 год стал для нас поистине революционным. Гордостью предприятия является препарат от новой коронавирусной инфекции - арепливир. Над его созданием трудилась блистательная команда специалистов: ученых, технологов, разработчиков, исследователей, врачей, клиницистов, аппаратчиков - людей, которые работали без праздников и выходных. В рекордно короткие сроки был создан безопасный препарат, который уже показал свою эффективность и спас немало пациентов.

Как повлияла эпидемия на взаимодействие производителей лекарств с государственными органами?

Дмитрий Земсков: Мы уже не раз говорили о колоссальной помощи и поддержке со стороны государства. В частности, о Постановлении N441, ускоряющем процесс оформления документации на эффективные препараты в период пандемии. Мы работали рука об руку с государством и благодарны органам власти за возможность своевременно донести наши инновационные лекарства до россиян. Напомню, от разработки до выпуска препарата прошло всего три месяца.

Но хочу подчеркнуть: клинические исследования, фармацевтическая экспертиза и экспертная оценка проводились полномасштабно, а разрешения на клинические исследования оформлялись на этот раз не за месяцы, как раньше, а в считанные дни. Так же быстро оценивались результаты этих исследований. Этот потрясающе эффективный правительственный инструмент позволил в кратчайшие сроки обеспечить россиян стратегически важными препаратами.

Убежден, эту практику необходимо и дальше развивать. Если нам удастся распространить механизм, разработанный правительством при борьбе с COVID-19, на российские инновационные препараты хотя бы для основных направлений медицины - онкологического, кардиологического - это будет огромный прорыв. Выиграют наши пациенты, выиграет здравоохранение.

Решением Правительства РФ препараты на основе фавипиравира внесены в список жизненно важных. К сожалению, сегодня все еще наблюдается дефицит этих средств в аптеках. В чем причина? Удалось ли наладить взаимодействие с регионами для оперативных поставок?

Дмитрий Земсков: У нас достаточно сырья, и мы готовы закрыть потребность в этом лекарстве. Мы достигли заданной мощности по выпуску препарата и можем производить миллион упаковок ежемесячно. В сентябре, когда мы стартовали, объем производства не превышал 100 000 упаковок в месяц. Таким образом, мы смогли масштабировать производство в 10 раз за три месяца! Это трудовой подвиг специалистов, которые работают на "Биохимике".

Сейчас фактически весь объем препарата направляется в регионы по заявкам министерств здравоохранения субъектов. Мы находимся на прямой связи с региональными властями. Кроме того, запустили акцию "Арепливир - врачам". Ее цель - создать в медцентрах запасы этого препарата для бесплатного лечения медиков, работающих в "красной зоне". Мы считаем, что от здоровья врача напрямую зависит здоровье пациентов. Препарат уже был отправлен медперсоналу Москвы, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ленинградской областей, Пермского края и, конечно, Республики Мордовия. Акция набирает обороты.

Как изменилась география экспорта в период пандемии?

Дмитрий Земсков: На сегодня приоритет компании - обеспечение граждан всех субъектов РФ жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратом. И мы для этого делаем все. Возобновить поставки на экспорт будем готовы ориентировочно во втором квартале 2021 года.

Мы уже рассказывали про открытое нами представительство во Вьетнаме. Это достаточно перспективный рынок. Уделяем большое внимание взаимодействию с вьетнамскими властями, стараемся увеличивать наше экспортное покрытие.

Компания получает огромное количество запросов на препараты с разных концов света. Также рассматриваем рынок Латинской Америки и Мексики, работаем с Минпромторгом России, который имеет апробированные механизмы, облегчающие фармкомпаниям выход за рубеж. Но, повторюсь, все это - только после того, как обеспечим российскую систему здравоохранения.

По традиции под занавес года не только подводят итоги, но и строят планы на будущее. Какие цели вы ставите перед собой и перед своей командой на ближайшее будущее? Каким бы вы хотели видеть предприятие?

Дмитрий Земсков: Руководством компании принят план стратегического развития предприятия. Одна из главных целей - снижение зависимости россиян от импортных препаратов. Мы продолжим курс на импортозамещение и обеспечение жителей нашей страны доступными, высокоэффективными и безопасными препаратами. В продуктовом портфеле появятся новые терапевтические группы и более 100 новых молекул. Уже идет регистрация собственных активных фармацевтических субстанций для производства готовых лекарств.

Приоритетное направление - расширение линейки антибактериальных и противовирусных препаратов, в том числе от COVID-19. Также компания планирует создание новых продуктов в сегментах неврологии. Особое значение мы придаем производству лекарств от ВИЧ, порядка 20 из них сейчас находится в разработке, некоторые уже проходят регистрацию. Планируется открытие новых лабораторий, расширение участка по производству таблеток и капсул.

Мы видим "Биохимик" мощной научно-производственной платформой, способной выпускать инновационные лекарства - от молекулы до упаковки - на собственных площадях.

Ключевой вопрос

"РГ" писала о том, что несколько лет назад на "Биохимике" появился научно-производственный центр по созданию и выпуску современных антибиотиков. Как сегодня ведутся исследования в области фармацевтики? Можно ли рассказать о самых перспективных разработках?

Дмитрий Земсков: Конечно, всех секретов мы раскрывать не будем. Скажу лишь, что исследования ведутся постоянно. Сейчас мы работаем над следующим поколением противовирусного препарата: в его основе комбинация, которая еще лучше доставляет действующее вещество в клетки организма. Эта молекула будет совершенствоваться, ее будут пробовать применять к разным инфекциям. Мы живем в динамично меняющемся мире и должны иметь полный арсенал эффективных средств для борьбы с вирусами, микробами и другими патогенными возбудителями.

Важное для нас направление - онкология. В разработке "Биохимика" находится широкий спектр противоопухолевых препаратов для борьбы практически со всеми видами онкологии. Такого номенклатурного портфеля лекарств в России ни у кого нет. Причем мы работаем над тем, чтобы и субстанции для онкопрепаратов выпускались у нас. Мы ежегодно выводим на рынок до 40 новых препаратов, и большинство лекарственных средств является импортозамещающими. Как и раньше основную ставку делаем на производство новейших антибактериальных препаратов. Наши производственные мощности практически полностью покроют потребности российского рынка в инновационных препаратах. Это не только решит проблему импортозамещения в данной сфере, но и сделает лекарства более доступными по цене.