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30.12.2020 08:35

Соблюдая традицию

Большинство сибиряков будет встречать Новый год дома
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 296(8350)
Пандемия коронавируса значительно сузила возможности для проведения новогодних праздников - прежде всего географические. Встреча Нового года за домашним столом на этот раз вне конкуренции.
Катание на коньках - одно из самых популярных зимних развлечений новосибирцев. Фото: Татьяна Кравченко Катание на коньках - одно из самых популярных зимних развлечений новосибирцев. Фото: Татьяна Кравченко
Катание на коньках - одно из самых популярных зимних развлечений новосибирцев. Фото: Татьяна Кравченко

Планы россиян на праздничную ночь выяснили специалисты сервиса "Авито Авто". Они опросили десять тысяч человек в различных городах страны, в том числе и в Новосибирске. Как выяснилось, 79 процентов опрошенных новосибирцев собираются услышать бой курантов в своем городе. Еще шестнадцать процентов намерены уехать, но недалеко - на дачу.

Фото: iStock
Куда можно недорого уехать на праздники

Доля тех, кто отправится в путешествия по России, невелика - всего пять процентов. И лишь один процент новосибирских респондентов намерен встретить 2021 год за границей. Как отметили в "Авито Авто", в своих предпочтениях новосибирцы мало чем отличаются от жителей других российских городов.

В числе основных причин такого решения - недостаток средств (34 процента опрошенных) и привычка проводить каникулы дома (29 процентов). Безусловно, реализовать планы многим людям помешал коронавирус и связанные с ним риск заражения и ограничительные меры, отмечает сервис "Яндекс. Путешествия".

Согласно результатам проведенного опроса, спокойный отдых в новогодние праздники у новосибирцев в приоритете.

Так, провести время дома хотят 74 процента горожан.

42 процента опрошенных ответили, что планируют гулять на природе. Но очевидно, что если в начале января сохранятся морозы, установившиеся в Новосибирске в последнюю неделю декабря, то на практике этот показатель окажется значительно ниже.

Однако 26 процентов респондентов настроены кататься на коньках, лыжах и тюбингах ("ватрушках"). Десять процентов посвятят выходные экстремальным видам зимнего спорта - горным лыжам или сноуборду. Не так много, но все-таки значительно больше, чем тех, кто в длинные выходные собирается ездить на экскурсии и ходить в музеи. Подобное времяпрепровождение - в планах семи процентов респондентов. Шесть процентов отвели праздничное время на охоту или рыбалку.

Что касается путешествий, то 26 процентов тех, кто к Новому году отправится в дорогу, выбрали Сочи. Субтропический город с теплой дождливой зимой и одними из лучших в стране горнолыжными курортами опередил даже Москву и Санкт-Петербург, которые хотят посетить по 22 процента тех, кто выбрал на новогодние праздники путешествие.

Пятнадцать процентов респондентов, по данным "Авито Авто", рассматривают в качестве направления для поездки на зимних праздниках Крым, четырнадцать процентов - Кавказ, одиннадцать процентов - Карелию.

Фото: iStock
Кто приедет на праздники отдыхать в столицу и куда поедут москвичи

По данным "Яндекс. Путешествия", в числе самых популярных российских направлений у жителей Новосибирска - курорт Белокуриха Алтайского края: интерес к нему в восемь раз выше, чем в среднем по городам-миллионерам.

В местный топ-10 вошли еще три города, к которым в Новосибирске повышенный интерес, - Бердск, Барнаул и Красноярск.

Как сообщили в новосибирском аэропорту Толмачево, на период новогодних праздников увеличится полетная программа по самым популярным туристическим маршрутам по России. По сравнению с декабрем прошлого года, количество рейсов в Сочи из Новосибирска выросло в три раза. Рейсы выполняют авиакомпании "Россия" (в рамках полетной программы туроператора "Библио Глобус") и S7 Airlines. Кроме того, увеличена частота рейсов в Краснодар, откуда можно добраться до Сочи. На этом направлении работают S7 Airlines, "Алроса" и NordStar.

Впрочем, несмотря на радикальное сокращение числа международных маршрутов, на ряде направлений они сохранились. S7 Airlines с 23 декабря возобновила регулярные рейсы из Новосибирска в турецкую Анталью. С 26 декабря чартерные рейсы туда же выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur air. Кроме того, продолжаются и чартерные рейсы авиакомпаний Azur air и Royal Flight из Новосибирска на жаркий остров Занзибар.

Тем временем

В Новосибирской области с полуночи до восьми часов утра запрещено проведение новогодних корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. Вместе с тем с 14 декабря с соблюдением санитарных норм возобновлена работа предприятий общепита с использованием фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), а также кинотеатров, в которые допускаются зрители в количестве не более пятидесяти процентов от общей вместимости зала.

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