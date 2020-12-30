Новости

Атмосферная борьба продолжится в Европейской России в первые дни 2021 года 08:07
В Корее второй день подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса 07:44
В Хабаровске осудили избившего журналистов полицейского 07:42
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами 07:25
В Пекине зафиксирована самая низкая за 40 лет температура воздуха 06:45
"Британский" штамм коронавируса выявлен в ОАЭ 06:43
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 06:42
Год Китая в России. Как автопром Поднебесной меняет авторынок РФ 06:01
В Кентукки уволят двух полицейских из-за гибели афроамериканки 05:54
Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине 05:52
Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии 04:48
В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска 04:45
Император Японии отказался покидать Токио после аварии на "Фукусиме" 04:40
Защита Ярошенко ответит на возражения США о досрочном освобождении 04:24
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации 03:55
Инфекционист рассказала о влиянии праздников на статистику по COVID-19 03:45
Трамп ответил на критику Байдена по поводу вакцинации 03:25
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 03:12
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России 02:56
Во Франции более 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки 02:33
Мадуро озвучил сроки поставки в Венесуэлу вакцины "Спутник V" 02:28
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США 02:17
Байден призвал Трампа сделать прививку от COVID-19 01:25
Правительство Словакии продлило режим ЧС 01:25
Вильфанд рассказал о сильных морозах в Сибири и на Дальнем Востоке 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
30.12.2020 07:37
Рубрика: Общество

Врачи всегда на связи

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Юлия Потапова (Кемерово) , Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 297(8351)
Жители городов Сибири во время новогодних каникул не должны испытывать проблем с получением медицинской помощи. В праздничные дни будут работать поликлиники и травматологические пункты, оказываться неотложная стоматологическая помощь.

Так, в Новосибирске с 1 по 10 января поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00 часов. Экстренная медицинская помощь жителям других городов и сельских районов Новосибирской области будет организована в центральных городских и районных больницах. Как сообщили в региональном минздраве, при необходимости будет задействована круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи областной клинической больницы.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги

Неотложную стоматологическую помощь в любое время дня и ночи взрослые и дети смогут получить в Клинической стоматологической поликлинике N3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике по адресу улица Театральная, 46.

Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (взрослые и дети), ул. Немировича-Данченко, 130 - круглосуточно;

Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N1" (взрослые), ул. Залесского, 6 - круглосуточно.

В праздник стационары Кузбасса будут работать круглосуточно, по графику дежурств. Поликлиники - ежедневно, кроме 1 и 7 января, с 8 до 18 часов. Неотложную помощь нуждающимся медики окажут и амбулаторно, и на дому, выписывая при необходимости льготные рецепты и больничные. А 31 декабря, 3 и 10 января попасть на прием к доктору по месту прикрепления можно будет с 8 до 14 часов.

Кроме того, в регионе, полностью обеспеченном лекарствами, кислородом и донорской кровью, на новогодних каникулах будут курсировать 235 машин скорой помощи.

В Алтайском крае с 1 по 10 января медицинская помощь будет оказываться в режиме выходного дня. Планового приема в поликлиниках не будет, работают только дежурные врачи, оказывая неотложную медицинскую помощь. Дозвониться до дежурных можно по телефонам кол-центров в поликлиниках с 8 до 20 часов. Также можно будет вызвать терапевта или педиатра на дом в рабочее время. Узкие специалисты начнут принимать, начиная с 11 января. Круглосуточно будут работать травмпункты, стационары и служба скорой помощи.

Кроме того, с 28 декабря поликлиники Барнаула, Бийска и Рубцовска начали прием заявок от жителей Алтайского края на вакцинацию от COVID-19. В краевом минздраве отметили, что прививки начнут ставить в январе, а запись при этом ведется уже сейчас. Поставить прививку от коронавируса сможет любой желающий с 18 до 60 лет, не имеющий признаков респираторных заболеваний, повышенной температуры и других противопоказаний.

Фото: iStock
Врачи назвали предвестники коронавируса

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, все желающие могут обратиться в кол-центр поликлиники в любом из трех городов - Барнауле, Бийске и Рубцовске и оставить свою заявку. Причем поставить прививку могут даже те, кто живет в других городах и районах края, для этого нужно записаться и приехать в поликлинику выбранного города.

Контакты

Телефон "Горячей линии" Министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25 (работает в круглосуточном режиме).

Единый консультационный центр Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8-800-555-4943 (круглосуточно).

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации