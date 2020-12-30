Жители городов Сибири во время новогодних каникул не должны испытывать проблем с получением медицинской помощи. В праздничные дни будут работать поликлиники и травматологические пункты, оказываться неотложная стоматологическая помощь.

Так, в Новосибирске с 1 по 10 января поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00 часов. Экстренная медицинская помощь жителям других городов и сельских районов Новосибирской области будет организована в центральных городских и районных больницах. Как сообщили в региональном минздраве, при необходимости будет задействована круглосуточная служба отделения плановой и экстренной медицинской помощи областной клинической больницы.

Неотложную стоматологическую помощь в любое время дня и ночи взрослые и дети смогут получить в Клинической стоматологической поликлинике N3 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 57 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике по адресу улица Театральная, 46.

Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (взрослые и дети), ул. Немировича-Данченко, 130 - круглосуточно;

Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N1" (взрослые), ул. Залесского, 6 - круглосуточно.

В праздник стационары Кузбасса будут работать круглосуточно, по графику дежурств. Поликлиники - ежедневно, кроме 1 и 7 января, с 8 до 18 часов. Неотложную помощь нуждающимся медики окажут и амбулаторно, и на дому, выписывая при необходимости льготные рецепты и больничные. А 31 декабря, 3 и 10 января попасть на прием к доктору по месту прикрепления можно будет с 8 до 14 часов.

Кроме того, в регионе, полностью обеспеченном лекарствами, кислородом и донорской кровью, на новогодних каникулах будут курсировать 235 машин скорой помощи.

В Алтайском крае с 1 по 10 января медицинская помощь будет оказываться в режиме выходного дня. Планового приема в поликлиниках не будет, работают только дежурные врачи, оказывая неотложную медицинскую помощь. Дозвониться до дежурных можно по телефонам кол-центров в поликлиниках с 8 до 20 часов. Также можно будет вызвать терапевта или педиатра на дом в рабочее время. Узкие специалисты начнут принимать, начиная с 11 января. Круглосуточно будут работать травмпункты, стационары и служба скорой помощи.

Кроме того, с 28 декабря поликлиники Барнаула, Бийска и Рубцовска начали прием заявок от жителей Алтайского края на вакцинацию от COVID-19. В краевом минздраве отметили, что прививки начнут ставить в январе, а запись при этом ведется уже сейчас. Поставить прививку от коронавируса сможет любой желающий с 18 до 60 лет, не имеющий признаков респираторных заболеваний, повышенной температуры и других противопоказаний.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, все желающие могут обратиться в кол-центр поликлиники в любом из трех городов - Барнауле, Бийске и Рубцовске и оставить свою заявку. Причем поставить прививку могут даже те, кто живет в других городах и районах края, для этого нужно записаться и приехать в поликлинику выбранного города.

Контакты

Телефон "Горячей линии" Министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25 (работает в круглосуточном режиме).

Единый консультационный центр Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8-800-555-4943 (круглосуточно).