Этот суперпроект реализуется на севере Красноярского края на базе месторождений, расположенных в Арктической зоне региона. Ранее они были недоступны по многим причинам: отсутствия развитой инфраструктуры, необходимых технологий, неприемлемо высокой себестоимости добычи, иной экономической обстановки. Но пробил и их час. Эксперты уже считают "Восток Ойл" прорывным проектом для страны.

Геологам отдыхать некогда

Нефть - загадочная субстанция. Наша цивилизация широко использует ее каких-то двести лет, хотя знала о ее существовании еще с древних времен. У современной науки до сих пор нет единого мнения насчет происхождения нефти и ее реальных запасов на планете. Для всех очевидно лишь одно: нам без нее никуда. Как принято говорить про углеводородное сырье: "Это кровь экономики". России с запасами недр несказанно повезло. Хотя, возможно, это слово и не совсем здесь уместно, ведь не в лотерею же наше государство эти недра выиграло, а изучило и продолжает осваивать ценой самоотверженного труда. В свое время открытие знаменитых месторождений в Западной Сибири сделало СССР нефтяной державой первого эшелона. Теперь этот статус предстоит закрепить Таймыру.

Строго говоря, проект, получивший сейчас название "Восток Ойл", стартовал еще в прошлом десятилетии с началом промышленной эксплуатации Ванкорского нефтегазоносного месторождения в Туруханском районе. Или даже в 80-е годы прошлого века, когда геологи впервые обнаружили нефть на территории Красноярского края. Теперь Ванкор стал основой для "Восток Ойл", в рамках которого к нему присоединяются лежащие еще северней Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Кроме того, на Западно-Иркинском участке Таймыра открыто новое месторождение. По данным Минприроды РФ, его запасы составляют около 500 миллионов тонн. Фактически это новыйВанкор. Плюс - порядка 138 миллиардов кубометров газа. Сейчас идет подготовка проектной документации для его доразведки и пробной разработки. При этом нужно еще упомянуть, что вся таймырская нефть имеет очень высокое качество: хорошую плотность и низкое содержание серы.

- Месторождения таймырского кластера едины по геологическому строению и формируют единую уникальную по запасам зону нефтенакопления. Для ее освоения будет реализован единый подход к планированию геологоразведочных работ и выбору технологий разработки. Строение таймырских месторождений аналогично месторождениям Западной Сибири. Это связано с историей их геологического развития, которая насчитывает примерно двести миллионов лет, - рассказал "РГ" главный геолог НК "Роснефть" Андрей Поляков.

Под сенью кластера

- "Легкой" нефти на планете почти не осталось. Однако технологии совершенствуются, и сейчас мы можем успешно разрабатывать месторождения, которые еще в 1990-е годы были никому недоступны. Сейчас мы становимся свидетелями рождения проекта с большим будущим, - считает генеральный директор "РН-Ванкор" Владимир Чернов.

Красноярский север ждут такие перемены, каких он еще не знал. В рамках "Восток Ойл" на Таймыре построят 15 промысловых городков, два новых аэродрома и морской порт. Из Туруханского района на север будет проложен 800-километровый магистральный трубопровод. Проект потребует построить несколько тысяч километров электрических сетей и две тысячи мегаватт генерации. Примерное число будущих рабочих мест - около ста тысяч. И ежегодное увеличение ВВП страны на два процента. Запланированный нефтегазовый прорыв тесно связан с развитием Северного морского пути. Именно углеводороды должны обеспечить его стабильную плановую загрузку - около 50 миллионов тонн нефти в год на первом этапе и до ста миллионов тонн на втором.

- Участие в проекте одного из крупнейших мировых трейдеров - компании Trafigura, свидетельствует о том, что "Восток Ойл" с его колоссальной ресурсной базой и очевидными логистическими преимуществами - это будущее мировой энергетики. Возможность поставок по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки является важным конкурентным преимуществом, которое вызывает повышенный интерес у инвесторов. Реализация проекта может стать настоящей революцией на глобальном рынке углеводородов, - уверен старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

Уже размещены заказы на строительство десяти новых нефтеналивных танкеров. Всего же кластеру понадобится порядка пятидесяти судов различного класса. А также пятьдесят вертолетов, порядка двух с половиной тысяч большегрузных автомобилей, около шести миллионов тонн трубной продукции. Разумеется, в стороне не останется не только Енисейское речное пароходство, спрос на услуги которого резко вырастет, но и красноярские компании из самых разных отраслей. Даже коренные северные народы уже учтены в планах нефтяников: местное население сможет кормить вахтовиков своей продукцией.

- Добыча - это не только буровые установки и промысловые объекты. Это морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы. Инфраструктура создается с нуля, она обеспечит крупными заказами российскую промышленность, - уточняет глава Центра политической информации Алексей Мухин.

По расчетам РАН, дополнительный рост ВРП Красноярского края в результате реализации проекта составит примерно 252 миллиарда рублей. А общий эффект для экономики превысит 23 триллиона (это примерно десять годовых ВРП субъекта РФ). Что касается налоговой базы, то здесь на инвестиционной стадии с 2021-го по 2024 год чистый эффект для красноярского бюджета составит более 25 миллиардов руб-лей. Столько сейчас регион получает от действующих нефтегазовых предприятий.

Не только в краевомминфине готовятся к ошеломляющим переменам. Красноярскийминтранс также прогнозирует настоящую инфраструктурную революцию.

- Это серьезнейшие инвестиции, капитальные вложения, изменения географического пространства. Проект станет мощным драйвером развития речного судоходства и инфраструктуры вдоль Енисея. Это загрузка судоходных производств, речной ремонтной базы. Строительство современного порта в бухте Север сделает Красноярск крупнейшим логистическим хабом с выходом к северным морям. Формируется идеальное сочетание арктического хаба и транспортной меридианы Енисея. Формируется новая глобальная транспортная артерия, меняющая логистику всего евразийского континента, а для Красноярска открывается историческое окно возможностей. Также будут построены тысячи километров различных типов автомобильных дорог, железных дорог. При этом вся транспортная инфраструктура имеет неизбежный потенциал роста не только в рамках проекта "Восток Ойл", но и в процессе комплексного освоения новых северных территорий, - уверен краевой министр транспорта Константин Димитров.

"Зеленый" подход

Разумеется, в свете этих гигантских планов всех интересует вопрос: а что же будет с хрупкой арктической природой? Недавняя катастрофа в Норильске, когда из-за прохудившейся цистерны в тундру утекло свыше двадцати тысяч тонн солярки, показала на практике, какие ужасные последствия возможны. В связи с этим ЧП, кстати, Рос- технадзор и Росприроднадзор провели инспекцию всех крупных компаний, работающих на Севере. В том числе и "Роснефти" - Ванкорское месторождение. И созданная здесь промышленная инфраструктура получила самые высокие оценки экспертов по экологической безопасности. Достаточно вспомнить, что за десять с лишним лет, что ведется эксплуатация месторождения, никаких инцидентов тут не было зафиксировано.

Современные требования к охране окружающей среды - самые жесткие. Север - это всегда особые условия для работы. У компании ко всему прочему есть иностранные инвесторы, поэтому через них идет дополнительный контроль еще и со стороны международных организаций.

- Сейчас любой проект, не предусматривающий достаточных мер безопасности, не пройдет экспертизу ни нашу внутреннюю, ни тем более государственную. У нас все группы резервуаров будут обеспечены специальным "укрытием", герметичным, рассчитанным на аварийную ситуацию. Это именно специализированные мощности хранения с использованием мирового опыта безопасности, - уточняет Чернов.

Кстати, в рамках "Восток Ойл" инвесторы намерены максимально эффективно задействовать попутный газ и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В частности, ветряные станции. В силу климата этот вид генерации на Таймыре возможен почти круглый год.

Между тем

Совет Федерации РФ одобрил предложенный правительством РФ закон, по которому добытая на Таймыре нефть будет освобождена от экспортных пошлин. В силу он вступает с нового года.

Прямая речь

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН:

- Сейчас есть понимание того, что это - ресурс глобальной конкурентоспособности страны на будущее. Причем есть понимание на уровне руководства страны. Очень важно, вырабатывая государственную политику по развитию северных месторождений, по формированию инфраструктуры, учитывать, что это вопрос не сегодняшнего дня. Это вопрос стратегический. Очевидно, что именно северные месторождения станут одним из ресурсов конкурентоспособности России как мирового производителя нефти и газа. Очень много будет зависеть от того, как мы сможем выстроить государственную политику в области освоения северных месторождений, насколько сможем обеспечить импортозамещение, развивать собственные технологии и инфраструктурную базу. Реализация проекта "Восток Ойл" позволит России занять лидирующие позиции в технологической области, получить выгоды, связанные не только с развитием нефтегазовой отрасли, но и системные выгоды на уровне страны.