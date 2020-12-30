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30.12.2020 08:03

Скверная застройка

Общественники Новосибирска ищут поддержки у мэра Саппоро
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 296(8350)
Новосибирцы пытаются спасти сквер, расположенный у здания регионального заксобрания и культурного центра "Сибирь-Хоккайдо". В будущем году здесь запланировано начать строительство многоквартирного высотного дома. Жители окрестных микрорайонов - в частности, Шевченковского жилмассива, - направили петицию губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. А до этого, уже не надеясь на муниципальные власти, подготовили электронное обращение на имя чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Кодзуки Тоехису и мэра города-побратима Саппоро Кацухиро Акимото.
Даже морозной зимой сквер у центра "Сибирь-Хоккайдо" остается излюбленным местом прогулок горожан. Фото: Татьяна Кравченко Даже морозной зимой сквер у центра "Сибирь-Хоккайдо" остается излюбленным местом прогулок горожан. Фото: Татьяна Кравченко
Даже морозной зимой сквер у центра "Сибирь-Хоккайдо" остается излюбленным местом прогулок горожан. Фото: Татьяна Кравченко

По кадастровым документам земля в границах от Октябрьской магистрали до культурного центра "Сибирь-Хоккайдо", созданного в честь побратимских отношений с Саппоро, разделена на четыре участка. Самый крупный, площадью около 51 тысячи квадратных метров, оценен в 302 миллиона рублей, остальные три, относительно небольшие, - примерно в сто миллионов. Однако какова их рыночная цена, сложно представить, учитывая, что это действительно один из немногих свободных от застройки участков в центре города.

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Но если другие площадки давно обнесены строительными заборами, то территория перед "Сибирь-Хоккайдо" остается свободной для доступа горожан, к тому же по-настоящему зеленой (хоть и слабо благоустроенной) зоной. По данным ЕГРН, все четыре участка находятся в собственности одной компании, которая, как отмечает юрист Елена Ляпина, через учредителей связана с оффшорной организацией, зарегистрированной на Кипре. И застройщик уже начал поиск инвесторов для возведения жилья.

- Мы создали общественную организацию в защиту данной территории от застройки, уведомили об этом мэрию, направили предложения по использованию земли в интересах горожан. В частности, муниципалитет мог бы предоставить владельцу другой участок земли, а этот освоить как культурную, парковую зону. Например, если сквер возле центра "Сибирь-Хоккайдо" оформить в японском стиле, у нас появилась бы уникальная зона отдыха, подчеркивающая побратимские отношения с Саппоро. С таким предложением мы обратились к мэру японского города. Ведь на карте Новосибирска эта территория пока что и обозначена как Аллея Городов, - сообщила Елена Ляпина.

Местные жители надеются решить вопрос полюбовно и с городскими властями, и с хозяевами дорогой земли. Но все же готовы при необходимости пойти дальше - например, обратиться в надзорные органы с требованием проверить соблюдение природоохранного законодательства при возможной застройке или степень безопасности будущего объекта.

- Около года назад там впервые появились машины с буровым оборудованием, сделали полтора десятка скважин, - рассказал корреспонденту "РГ" житель Шевченковского жилмассива Алексей. - Рабочие объяснили, что берут пробы грунта для будущего строительства. Говорят, приезжали сюда еще десять лет назад, бурили, но грунты в этом месте очень сложные, ведь здесь чуть ли ни болото было. Тогда, видимо, решили, что строительство себя не оправдает. А теперь взялись за дело всерьез - может быть, новые технологии рекультивации появились, а может, на планы застройщиков очередной кризис повлиял. Но ведь здесь люди от мала до велика спортом занимаются. Я сам за лето, пока там бегал, двенадцать килограммов скинул.

По мнению первого заместителя председателя областного заксобрания Андрея Панферова, если на этом участке строить жилье, оно будет очень дорогим и по карману немногим. А людей, которые сейчас здесь свободно гуляют и занимаются спортом, - тысячи.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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- Может собраться столько недовольных застройкой, что они любой бульдозер на руках вынесут. Уверен, что сохранить зону отдыха - в компетенции муниципальных властей, - заявил Андрей Панферов. - Нужно "окультурить" это место, привести в порядок футбольное поле, поставить тренажеры, посадить деревья. Это было бы гораздо значимее для Новосибирска, чем очередная точечная стройка. Это ведь единственное футбольное поле, которое осталось бесплатным. Сюда ездят ребята со всего Новосибирска. Жители нескольких микрорайонов приходят гулять, пожилые люди скандинавской ходьбой занимаются. Там проводят уроки физкультуры, сдают нормы ГТО.

Однако, как пояснил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, для принудительного выкупа земли муниципалитетом нет никаких оснований. К тому же рыночная цена, которую мог бы запросить владелец участка, была бы значительно выше кадастровой. Равноценных же площадок для предложения взамен в городе нет. Опять же, в генплане эта территория предполагает возможность жилой застройки.

- К сожалению, участок был продан и перешел в частную собственность еще пятнадцать лет назад, чего, на мой взгляд, нельзя было допускать, - подчеркнул Александр Ложкин. - В 2009 году территорию отнесли к зоне ОД-1, которая позволяет строить жилье. И если изменить вид использования, то это решение, конечно, будет оспорено в суде, и вероятность того, что мы сможем его отстоять, практически равна нулю.

По словам главного архитектора, мэрия ищет компромисс - ведет переговоры с застройщиком о том, чтобы, помимо очередной высотки, на этом участке была построена школа и сохранена хотя бы часть парковой зоны с ее последующим благоустройством.

- Изначально, когда участок только продали в частные руки, здесь планировали построить огромный торговый центр , - вспоминает Александр Ложкин. - Хорошо, что хотя бы этот проект в свое время не состоялся. По сравнению с ним строительство жилого дома с сохранением части зеленой зоны и возведением школы выглядит куда более приемлемо.

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