У Светланы Чарыковой маленький домик в центре Новосибирска. Она повесила на него целых три видеокамеры и (в последние годы) предусмотрительно отказалась от огнестрельного оружия, которое у нее раньше имелось. Отказалась, чтобы не дай бог ни в кого не выстрелить: на улицах Военной, Покатной и Окопной случается всякое. А полиция на вызовы 64-летней Светланы приезжает в лучшем случае через сутки, и то - если звонить не в отдел, а на горячую линию. Так что жить тут приходится, рассчитывая только на свои силы.

Новосибирск - город контрастов

На снегу возле респектабельной новостройки - огромная лужа. Не замерзает даже в пятнадцать градусов мороза. "Что это?" - удивляюсь я. Оказывается, прорвало колонку. Жильцам многоэтажки в современном мегаполисе колонка, конечно, ни к чему. Ею пользуются соседи - клочок частного сектора, который обещали снести еще в 1980-х, цел в окружении новостроек до сих пор, и народ ходит за водой с ведрами. Цивилизация. "С ведрами - это еще хорошо, - комментирует Светлана. - К нам как-то риелторы маму с дочкой привезли - любили выпить, вот квартиру у них и забрали, а самих сюда, на свежий воздух. Так они на колонку с кружками ходили - у них даже чайника не было..."

Светлана живет на Покатной с 1979 года: купили дом сразу после свадьбы, здесь и дочку растила. Говорит, что переезжать ей отсюда уже поздно - да и прикипела к дому и участку. Дочка с семьей в Москве, а Светлана (про таких, как она, говорят: "Огонь!") наводит порядок тут, где прожила сорок лет. Кстати, она и ее соседи на колонку не ходят - Светлана провела водопровод и себе, и на всю улицу Покатную. "Собрала все документы, и, пока администрация района раскачивалась, - в водоканал, - вспоминает она. - Все сделали, администрация только потом комиссию привела смотреть - хотели признать незаконным. А как признаешь, если у меня все в порядке?"

Кое-кто из соседей платить ни за подключение, ни за воду не хотел: врезки в трубу сделали сами и прекрасно себя чувствуют. Кто их тут поймает? Сотрудникам водоканала с ревизиями ездить в это странное место в центре, наверное, страшновато - что уж говорить о коммунальщиках, когда и полиция приезжает сюда, скажем так, неохотно. Хотя посмотреть правоохранителям тут есть на что. Светлана Чарыкова с ходу называет минимум три адреса, где незаконно торгуют спиртным, и один из них - приемный пункт, где наливают в обмен на сданный металлолом. Клиентура постоянная: мы приехали на Покатную утром, едва рассвело, а одна из соседок Светланы уже семенила домой с бутылкой. День начался.

"Мрут - и никто не возражает!"

Один из адресов, где наливают жаждущим, - Окопная, 13. Высокое крыльцо, позвонить, тару передать в окошко: "Теть Нин, налей на сто рублей..." На сто рублей - граммов 400 неразбавленного спирта. По нашей просьбе эту нехитрую операцию успешно выполнил Давид - противник незаконной торговли алкоголем. Самой Светлане не продали бы ни капли, ее тут знают. Раньше она отправила бы за спиртом соседа Юрку - он ей никогда в таких экспериментах не отказывал. Но в сентябре он умер - отправился вслед за еще добрыми двумя десятками молодых еще мужиков, которые, по подсчетам Светланы, погибли тут по пьянке.

- Хорошо еще, сейчас только спирт продают. А несколько лет назад в ходу было вино с димедролом. К нему привыкание мгновенное, они еще и еще бегут. А потом мрут страшной смертью, задыхаются. Я участковому так и сказала - будет продавать тут это вино, я телевидение вызову. И вина не стало.

За активную гражданскую позицию нашу героиню тут называют Прокурором и стараются либо не связываться, либо пишут на нее жалобы по выдуманным поводам, а порой даже открыто нападают. "Ну друзья-то у вас здесь есть?" - спрашиваю. - "Да если бы у меня тут были друзья, я бы спилась давно", - качает она головой.

На земле, которую "освобождают" умершие от пьянки, сейчас ставят огромные, по сравнению с местными избушками, гостиницы. В три этажа. Одна уже работает, вторую достраивают, скупают участки для третьей. Видать, выгодно. По мнению адвоката Елены Чиркиной, на этих участках, предназначенных под индивидуальную жилую застройку, возводить такие объекты незаконно.

Убейконь, не понимаю!

Чаще сотрудников из родного Октябрьского райотдела Светлану Чарыкову навещают полицейские из других регионов - Алтайского и Красноярского краев, Томской области. Ищут аферистов, которые набрали кредитов и не расплачиваются. Они указывают адрес Светланы как свой. Как заемщики получали регистрацию в дома на Покатной? Вопрос в общем-то риторический. Известно, например, что в 2016 году под уголовное дело попала начальница отдела УФМС этого же района. По одному из адресов она зарегистрировала 88 человек. Не исключено, что и дом Чарыковой постигла та же судьба.

Большинство живущих в частном секторе на Покатной, Окопной, Военной не имеют прав собственности ни на землю (она муниципальная), ни на жилье. Светлана Чарыкова потратила несколько лет, чтобы стать хозяйкой собственного дома. Суд вынес решение только в 2020 году, и теперь она - собственник. Адвокат Елена Чиркина считает это большой удачей. Если бы не архивная справка о купле-продаже дома - Светлана была вписана в этот документ, - то еще неизвестно, как бы повернулось дело. И вот, например, такой неописуемый случай. В декабре 2019 года по запросу суда полиция предоставила справку, что Светлана Чарыкова зарегистрирована на улице Связистов, дом 154, квартира 175! Тут удивилась не только Светлана, которая живет на Покатной с 1979 года, но и судья. К счастью, при вынесении решения суд эти полицейские сведения не учел.

На земле, предназначенной под индивидуальную застройку, как грибы вырастают трехэтажные "гостиницы". Фото: Татьяна Кравченко

Мы не поленились съездить на улицу Связистов - это другой конец города. Тут живет немолодая женщина, которая пять лет назад купила квартиру у хозяйки по фамилии Убейконь. И живет с тех пор спокойно, и соседи хорошие. "Чего хочет эта женщина?" - встревожилась дама на улице Связистов. Ничего, успокоили мы ее, а тут еще подоспел ответ из прокуратуры, где объясняли всю эту катавасию "ошибкой".

Спасли цыгане

А в июле 2019 года Светлану избили у родного дома. До этого она давала показания в суде - соседка хотела вернуть себе родительские права на двух детей, но Светлана рассказала всю правду о поведении, мягко скажем, неблагополучной женщины. Детей не вернули, а соседка затаила злобу.

Вот один из постоянно меняющихся ее мужей и накинулся на Светлану. Ушел только когда зашумели цыгане на соседнем дворе. Бил по голове, вырвал серьгу из уха. В поликлинике Чарыковой поставили диагноз - сотрясение мозга, и состояние у нее было хуже некуда. Полиция же в этот день на вызов так и не приехала.

Сотрудники явились на следующий день - после того как подруга Светланы оборвала все известные ей телефоны. После этого материал об избиении... исчез почти на год, объявившись только в 2020 году после многочисленных жалоб. В результате двух участковых за нарушения привлекли к дисциплинарной ответственности. А нападавшего - к административной! В августе 2020 года суд постановил, что мужчина 1978 года рождения, который нанес пострадавшей, на двадцать лет его старше, удар ногой в живот и три-четыре рукой по голове, должен выплатить штраф - пять тысяч рублей. Почему наказание настолько мягкое? Оказывается, эксперты пришли к выводу, что никакого вреда здоровью Чарыковой избивший ее мужчина не причинил. И первоначальный диагноз - сотрясение мозга - по каким-то причинам не подтвердился.

Между тем

- От такого контингента, как там, можно ждать чего угодно. То есть обстоятельства таковы, что пожилая женщина находится в опасной ситуации без какой-либо помощи, - резюмирует Елена Чиркина. - На вызовы к ней не приезжают, материалы куда-то исчезают. Лично я за нее очень тревожусь.

Тревожимся и мы. Возможно, навести порядок на территории Светлане Чарыковой поможет прокуратура. На днях прокурор по ее жалобе признал факт волокиты, которую допустили сотрудники полиции, рассматривая заявление об избиении. Чарыкова готовится компенсировать ущерб за волокиту через суд.