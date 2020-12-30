Сергей Катырин: Пандемия изменила отношение россиян к бизнесу

Новости

Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии 04:48
В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска 04:45
Император Японии отказался покидать Токио после аварии на "Фукусиме" 04:40
Защита Ярошенко ответит на возражения США о досрочном освобождении 04:24
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации 03:55
Инфекционист рассказала о влиянии праздников на статистику по COVID-19 03:45
Трамп ответил на критику Байдена по поводу вакцинации 03:25
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 03:12
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России 02:56
Во Франции более 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки 02:33
Мадуро озвучил сроки поставки в Венесуэлу вакцины "Спутник V" 02:28
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США 02:17
Байден призвал Трампа сделать прививку от COVID-19 01:25
Правительство Словакии продлило режим ЧС 01:25
Вильфанд рассказал о сильных морозах в Сибири и на Дальнем Востоке 01:22
Пушков ответил украинскому министру на выпад против вакцины "Спутник V" 01:02
В Ирландии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса 00:50
Путин утвердил обжалование штрафов с дорожных камер онлайн 29.12.2020
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину 29.12.2020
Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные услуги продлена на год 29.12.2020
Механизм снижения энерготарифов в ДФО сохранили до 2028 года 29.12.2020
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 29.12.2020
Союз писателей Украины перестанет публиковать авторов из РФ, Беларуси и Китая 29.12.2020
На северо-востоке Москвы отреставрировали 200-летний колодец 29.12.2020
Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами 29.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
30.12.2020 05:00
Рубрика: Общество

Сергей Катырин: Пандемия изменила отношение россиян к бизнесу

Текст: Ольга Бухарова
Пандемия заставила людей задуматься о собственном бизнесе. Об этом шла речь на эксклюзивной онлайн-конференции с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в "Российской газете". В ней приняли участие собкоры "РГ" из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

В своем вопросе я использовала недавнее исследование Нижегородского НИИ проблем социального управления. Ученые провели опрос, и меня заинтересовали его результаты. 40 процентов респондентов заявили, что положительно относятся к бизнесменам. И считают их надеждой России, залогом того, что наша страна будет богатой. А около половины опрошенных хотели бы видеть своих детей предпринимателями. В прошлые годы речь шла о чиновниках. И вообще, положительное отношение к бизнесменам перевесило отрицательное. Тоже впервые.

Сергей Николаевич, с чем вы связываете такие перемены в умах россиян? Да еще в год пандемии, когда государство так много помогало бизнесу, что нередко вызывает раздражение.

Сергей Катырин: Знаете, и наши опросы за последние пять лет тоже показывали, что молодые люди стремились к профессии банкира, хотели быть госслужащими, пожарными, налоговыми инспекторами. А предпринимателями - единицы.

Почему в этом году такие перемены? Из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров. Упал потребительский спрос. И каждый на себя примерял: что будет с ним, с его семьей в этой ситуации? Похоже, многие начали думать, что вообще-то можно было бы и самому заняться бизнесом. Надо сказать, что все предыдущие годы положительное восприятие предпринимательства формировали и СМИ, и бизнес-объединения. В том числе и Торгово-промышленная палата.

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

У нас достаточно много проектов, которые нацелены на популяризацию бизнеса. Например, "Сто надежд бизнеса" - это для студентов, для молодых начинающих ребят, которые хотели бы посвятить себя предпринимательству. Есть проект "Сто семейных компаний". Они идут не только со стороны федеральной палаты, но и в регионах. У наших коллег есть и свои проекты.

И мы не единственные. Такую работу ведут "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей. Соединение усилий дало результат. А этот год дополнительно повлиял на образ мышления многих, когда они стали на себя примерять все сложные ситуации, связанные с пандемией.

Поздравили и спели

Завершая конференцию Сергей Катырин поздравил читателей "РГ" с наступающим Новым годом. А наш собкор в Ростове-на-Дону Александр Гавриленко поднял всем настроение песней под гитару. Вы тоже все это можете услышать на видео.

В регионах Общество Образование Экономика Бизнес Малый бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России СФО Новосибирская область Новосибирск СЗФО Калининградская область Калининград ЮФО Астраханская область Астрахань ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СФО Алтайский край Барнаул Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Путин вернул систему вытрезвителей
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации