Сергей Катырин: Пандемия изменила отношение россиян к бизнесу

Пандемия заставила людей задуматься о собственном бизнесе. Об этом шла речь на эксклюзивной онлайн-конференции с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в "Российской газете". В ней приняли участие собкоры "РГ" из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

В своем вопросе я использовала недавнее исследование Нижегородского НИИ проблем социального управления. Ученые провели опрос, и меня заинтересовали его результаты. 40 процентов респондентов заявили, что положительно относятся к бизнесменам. И считают их надеждой России, залогом того, что наша страна будет богатой. А около половины опрошенных хотели бы видеть своих детей предпринимателями. В прошлые годы речь шла о чиновниках. И вообще, положительное отношение к бизнесменам перевесило отрицательное. Тоже впервые.

Сергей Николаевич, с чем вы связываете такие перемены в умах россиян? Да еще в год пандемии, когда государство так много помогало бизнесу, что нередко вызывает раздражение.

Сергей Катырин: Знаете, и наши опросы за последние пять лет тоже показывали, что молодые люди стремились к профессии банкира, хотели быть госслужащими, пожарными, налоговыми инспекторами. А предпринимателями - единицы.

Почему в этом году такие перемены? Из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров. Упал потребительский спрос. И каждый на себя примерял: что будет с ним, с его семьей в этой ситуации? Похоже, многие начали думать, что вообще-то можно было бы и самому заняться бизнесом. Надо сказать, что все предыдущие годы положительное восприятие предпринимательства формировали и СМИ, и бизнес-объединения. В том числе и Торгово-промышленная палата.

У нас достаточно много проектов, которые нацелены на популяризацию бизнеса. Например, "Сто надежд бизнеса" - это для студентов, для молодых начинающих ребят, которые хотели бы посвятить себя предпринимательству. Есть проект "Сто семейных компаний". Они идут не только со стороны федеральной палаты, но и в регионах. У наших коллег есть и свои проекты.

И мы не единственные. Такую работу ведут "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей. Соединение усилий дало результат. А этот год дополнительно повлиял на образ мышления многих, когда они стали на себя примерять все сложные ситуации, связанные с пандемией.

Поздравили и спели

Завершая конференцию Сергей Катырин поздравил читателей "РГ" с наступающим Новым годом. А наш собкор в Ростове-на-Дону Александр Гавриленко поднял всем настроение песней под гитару. Вы тоже все это можете услышать на видео.