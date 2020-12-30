Еще один город Алтайского края вслед за Рубцовском и Барнаулом может перейти в 2021 году на новый метод тарифообразования. Соответствующие документы направлены в федеральный центр.

Действующая модель рынка тепла позволяет менять в городе всего лишь 0,8 процента теплосетей в год (а это примерно 2,5 километра). И если такие темпы будут сохраняться, то доля магистральных тепловых сетей старше тридцати лет в ближайшее десятилетие увеличится с 29 до 61 процента. Для преодоления негативного тренда в Бийске необходимо ежегодно обновлять три процента. По словам главы наукограда Александра Студеникина, при нынешней модели обеспечить безаварийный режим подачи тепла чрезвычайно сложно.

Кроме того, будет справедливо, если жители города начнут получать равноценные услуги по одному тарифу. Пока же пятнадцать тысяч бийчан пользуются теплом от малых котельных, которое стоит дороже, чем у ТЭЦ. Вдобавок от работы малых котельных страдает экология. Необходимо модернизировать оборудование этих объектов и объединить тарифные зоны. Комплексно решить проблему, по мнению городских властей, можно лишь после перехода на модель "альтернативной котельной".

- Сегодня, при действующих тарифах, можно проводить текущий ремонт, поддерживать функциональность системы. Но, реконструируя что-то точечно, мы глобально вопрос не решим. Процент сетей, которые переходят из нормативного состояния в ветхое, будет стремительно расти. Назрела необходимость прямых и больших инвестиций в системное обновление. И другого варианта, кроме "альтернативной котельной", я не вижу: инвестор в короткий период вкладывает значительные средства в реконструкцию сетей и оборудования. "Альтернативная котельная" необходима, чтобы устранить потенциальные риски, которые возникли в связи с существенным износом инфраструктуры. В противном случае мы будем постоянно латать ветхие сети и можем дойти до серьезных аварий, - предостерегает глава Александр Студеникин.

В августе 2020 года министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка сообщил, что администрация Бийска и теплоснабжающая компания "Бийск-энерго" подготовили совместное обращение в правительство РФ о введении единой ценовой зоны на территории муниципалитета.

В случае положительного решения вопроса первым шагом к появлению "альткотельной" в Бийске станет заключение концессионного соглашения между администрацией города и "Сибирской генерирующей компанией" (СГК), которая получит в управление 26 муниципальных котельных и 150 километров теплосетей.

Бийску это должно дать, во-первых, гарантию финансовых вложений со стороны СГК в техническую модернизацию муниципальных котельных и тепловых сетей. Это необходимо для обеспечения надежности теплоснабжения пятнадцати тысяч бийчан (восьми процентов населения города). Дело в том, что при нынешнем состоянии технической базы малых котельных обеспечить надежную поставку энергоресурса потребителям практически невозможно (износ оборудования и тепловых сетей составляет восемьдесят процентов).

Во-вторых, создаются условия для перехода Бийска на новый принцип регулирования тарифов, при котором цена на ресурс для потребителей рассчитывается, исходя из того, что выгоднее - построить новый теплогенерирующий объект или продолжать пользоваться услугами существующего.

Среди условий стоит выделить два главных: единый центр ответственности, которым становится СГК, и единая ценовая зона. Важно отметить, что предельный уровень стоимости услуг генерирующей компании может быть установлен ниже цены услуг "альтернативной котельной" по соглашению инвестора и муниципалитета.

На первом этапе реализации концессионного соглашения запланирована реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории социальных объектов (детсады, школы, больницы) с изменением наземной прокладки на подземную. Это повысит надежность теплоснабжения. Затраты составят сорок миллионов рублей. Кроме того, из эксплуатации будут выведены полностью изношенные и не отвечающие экологическим требованиям котельные. Вместо них построят современные блочно-модульные котельные (БМК), часть из них газифицируют.

За десять лет СГК планирует инвестировать в теплосетевое хозяйство Бийска 1,8 миллиарда рублей. В начале декабря в ходе онлайн-конференции директор теплосетевого подразделения компании в Бийске Дмитрий Тяглов подчеркнул, что в 2021 году в наукограде вложат в эту сферу в три с половиной - четыре раза больше средств, чем в 2020-м.

Финансовые вливания позволят заменить 34 километра тепловых сетей на 38 участках магистральных и 48 участках внутриквартальных трубопроводов. Также планируется строительство восемнадцати угольных и двух газовых БМК и прокладка четырех километров теплосетей для объединения зон действия котельных. В городской администрации надеются, что заметный для населения эффект повышения качества и надежности теплоснабжения будет получен через три-пять лет.

Новое всегда вызывает настороженность и опасения. В Бийске не все в восторге от вероятного перехода на новый метод тарифообразования. По мнению недовольных, метод "альтернативной котельной" исключает государственное регулирование в области тарифов на тепловую энергию и не гарантирует модернизации объектов теплосетевого хозяйства наукограда, позволяя при этом теплоснабжающей организации вольно повышать тарифы для населения до предельных отметок.

Однако практика внедрения метода "альткотельной" в Барнауле и Рубцовске говорит о том, что аварий на сетях и в котельных стало меньше, в квартирах тепло, а тарифы растут не выше согласованных показателей.

Кстати

Помимо Бийска, сейчас на рассмотрении федеральных органов власти находятся заявки о переходе на новую модель рынка тепла еще от шести городов, среди которых Саранск, Пенза и Тольятти.