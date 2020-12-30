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30.12.2020 08:16
Рубрика: Власть

Наукоград потянулся к теплу

В Бийске намерены внедрить модель "альтернативной котельной"
Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири № 296(8350)
Еще один город Алтайского края вслед за Рубцовском и Барнаулом может перейти в 2021 году на новый метод тарифообразования. Соответствующие документы направлены в федеральный центр.
При большом износе сетевого хозяйства обеспечить безаварийный режим подачи тепла в Бийске чрезвычайно сложно. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости При большом износе сетевого хозяйства обеспечить безаварийный режим подачи тепла в Бийске чрезвычайно сложно. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
При большом износе сетевого хозяйства обеспечить безаварийный режим подачи тепла в Бийске чрезвычайно сложно. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Действующая модель рынка тепла позволяет менять в городе всего лишь 0,8 процента теплосетей в год (а это примерно 2,5 километра). И если такие темпы будут сохраняться, то доля магистральных тепловых сетей старше тридцати лет в ближайшее десятилетие увеличится с 29 до 61 процента. Для преодоления негативного тренда в Бийске необходимо ежегодно обновлять три процента. По словам главы наукограда Александра Студеникина, при нынешней модели обеспечить безаварийный режим подачи тепла чрезвычайно сложно.

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Кроме того, будет справедливо, если жители города начнут получать равноценные услуги по одному тарифу. Пока же пятнадцать тысяч бийчан пользуются теплом от малых котельных, которое стоит дороже, чем у ТЭЦ. Вдобавок от работы малых котельных страдает экология. Необходимо модернизировать оборудование этих объектов и объединить тарифные зоны. Комплексно решить проблему, по мнению городских властей, можно лишь после перехода на модель "альтернативной котельной".

- Сегодня, при действующих тарифах, можно проводить текущий ремонт, поддерживать функциональность системы. Но, реконструируя что-то точечно, мы глобально вопрос не решим. Процент сетей, которые переходят из нормативного состояния в ветхое, будет стремительно расти. Назрела необходимость прямых и больших инвестиций в системное обновление. И другого варианта, кроме "альтернативной котельной", я не вижу: инвестор в короткий период вкладывает значительные средства в реконструкцию сетей и оборудования. "Альтернативная котельная" необходима, чтобы устранить потенциальные риски, которые возникли в связи с существенным износом инфраструктуры. В противном случае мы будем постоянно латать ветхие сети и можем дойти до серьезных аварий, - предостерегает глава Александр Студеникин.

В августе 2020 года министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка сообщил, что администрация Бийска и теплоснабжающая компания "Бийск-энерго" подготовили совместное обращение в правительство РФ о введении единой ценовой зоны на территории муниципалитета.

В случае положительного решения вопроса первым шагом к появлению "альткотельной" в Бийске станет заключение концессионного соглашения между администрацией города и "Сибирской генерирующей компанией" (СГК), которая получит в управление 26 муниципальных котельных и 150 километров теплосетей.

Бийску это должно дать, во-первых, гарантию финансовых вложений со стороны СГК в техническую модернизацию муниципальных котельных и тепловых сетей. Это необходимо для обеспечения надежности теплоснабжения пятнадцати тысяч бийчан (восьми процентов населения города). Дело в том, что при нынешнем состоянии технической базы малых котельных обеспечить надежную поставку энергоресурса потребителям практически невозможно (износ оборудования и тепловых сетей составляет восемьдесят процентов).

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Во-вторых, создаются условия для перехода Бийска на новый принцип регулирования тарифов, при котором цена на ресурс для потребителей рассчитывается, исходя из того, что выгоднее - построить новый теплогенерирующий объект или продолжать пользоваться услугами существующего.

Среди условий стоит выделить два главных: единый центр ответственности, которым становится СГК, и единая ценовая зона. Важно отметить, что предельный уровень стоимости услуг генерирующей компании может быть установлен ниже цены услуг "альтернативной котельной" по соглашению инвестора и муниципалитета.

На первом этапе реализации концессионного соглашения запланирована реконструкция тепловых сетей, проходящих по территории социальных объектов (детсады, школы, больницы) с изменением наземной прокладки на подземную. Это повысит надежность теплоснабжения. Затраты составят сорок миллионов рублей. Кроме того, из эксплуатации будут выведены полностью изношенные и не отвечающие экологическим требованиям котельные. Вместо них построят современные блочно-модульные котельные (БМК), часть из них газифицируют.

За десять лет СГК планирует инвестировать в теплосетевое хозяйство Бийска 1,8 миллиарда рублей. В начале декабря в ходе онлайн-конференции директор теплосетевого подразделения компании в Бийске Дмитрий Тяглов подчеркнул, что в 2021 году в наукограде вложат в эту сферу в три с половиной - четыре раза больше средств, чем в 2020-м.

Финансовые вливания позволят заменить 34 километра тепловых сетей на 38 участках магистральных и 48 участках внутриквартальных трубопроводов. Также планируется строительство восемнадцати угольных и двух газовых БМК и прокладка четырех километров теплосетей для объединения зон действия котельных. В городской администрации надеются, что заметный для населения эффект повышения качества и надежности теплоснабжения будет получен через три-пять лет.

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Новое всегда вызывает настороженность и опасения. В Бийске не все в восторге от вероятного перехода на новый метод тарифообразования. По мнению недовольных, метод "альтернативной котельной" исключает государственное регулирование в области тарифов на тепловую энергию и не гарантирует модернизации объектов теплосетевого хозяйства наукограда, позволяя при этом теплоснабжающей организации вольно повышать тарифы для населения до предельных отметок.

Однако практика внедрения метода "альткотельной" в Барнауле и Рубцовске говорит о том, что аварий на сетях и в котельных стало меньше, в квартирах тепло, а тарифы растут не выше согласованных показателей.

Кстати

Помимо Бийска, сейчас на рассмотрении федеральных органов власти находятся заявки о переходе на новую модель рынка тепла еще от шести городов, среди которых Саранск, Пенза и Тольятти.

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