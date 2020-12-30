Новости

Атмосферная борьба продолжится в Европейской России в первые дни 2021 года 08:07
В Корее второй день подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса 07:44
В Хабаровске осудили избившего журналистов полицейского 07:42
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами 07:25
В Пекине зафиксирована самая низкая за 40 лет температура воздуха 06:45
"Британский" штамм коронавируса выявлен в ОАЭ 06:43
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 06:42
Год Китая в России. Как автопром Поднебесной меняет авторынок РФ 06:01
В Кентукки уволят двух полицейских из-за гибели афроамериканки 05:54
Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине 05:52
Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии 04:48
В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска 04:45
Император Японии отказался покидать Токио после аварии на "Фукусиме" 04:40
Защита Ярошенко ответит на возражения США о досрочном освобождении 04:24
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации 03:55
Инфекционист рассказала о влиянии праздников на статистику по COVID-19 03:45
Трамп ответил на критику Байдена по поводу вакцинации 03:25
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 03:12
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России 02:56
Во Франции более 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки 02:33
Мадуро озвучил сроки поставки в Венесуэлу вакцины "Спутник V" 02:28
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США 02:17
Байден призвал Трампа сделать прививку от COVID-19 01:25
Правительство Словакии продлило режим ЧС 01:25
Вильфанд рассказал о сильных морозах в Сибири и на Дальнем Востоке 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
30.12.2020 07:27
Рубрика: Общество

Объяснят так, что как будто увидишь

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 297(8351)
Сразу семь новых специалистов по тифлокомментированию появились в Новосибирской области. Ранее в регионе работал всего один специалист по работе со слепыми и слабовидящими людьми.

Тифлокомментатор должен не просто разговаривать с подопечным, а лаконично, но в то же время ярко и доступно описывать предметы или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных пояснений.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В Москве пройдет рождественская выставка работ неслышащих художников

Обучение специалисты социально-культурных учреждений региона прошли в столичном Институте "Реакомп". Сибиряки хорошо проявили себя на занятиях: шесть человек получили высшую квалификационную категорию и один - первую категорию.

Теперь новые специалисты по тифлокомментированию будут работать в историческом парке "Россия - моя история", Новосибирской областной юношеской библиотеке, молодежном театре "Глобус", Новосибирском музыкальном театре, Новосибирском государственном театральном институте и Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

Отметим, что без помощи специалиста по тифлокомментированию людям с нарушением зрения практически нет смысла посещать театры, кино, различные спортивные и другие общественные мероприятия. А без этого невозможна социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья.

В регионах Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации