Сразу семь новых специалистов по тифлокомментированию появились в Новосибирской области. Ранее в регионе работал всего один специалист по работе со слепыми и слабовидящими людьми.

Тифлокомментатор должен не просто разговаривать с подопечным, а лаконично, но в то же время ярко и доступно описывать предметы или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных пояснений.

Обучение специалисты социально-культурных учреждений региона прошли в столичном Институте "Реакомп". Сибиряки хорошо проявили себя на занятиях: шесть человек получили высшую квалификационную категорию и один - первую категорию.

Теперь новые специалисты по тифлокомментированию будут работать в историческом парке "Россия - моя история", Новосибирской областной юношеской библиотеке, молодежном театре "Глобус", Новосибирском музыкальном театре, Новосибирском государственном театральном институте и Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

Отметим, что без помощи специалиста по тифлокомментированию людям с нарушением зрения практически нет смысла посещать театры, кино, различные спортивные и другие общественные мероприятия. А без этого невозможна социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья.