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30.12.2020 04:18
Рубрика: Культура

Краски не потускнели

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 297(8351)
В Новосибирске издали художественный альбом Александра Шурица, который ушел из жизни три года назад. Это настоящий новогодний подарок всем поклонникам известного новосибирского художника, любителям живописи и тем, кто в детстве читал сказку "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" Александра Волкова с иллюстрациями мастера.
Тамара Мамаева: Эту картину мой будущий супруг подарил своему другу — писателю Виктору Пекелису. Фото: Наталья Решетникова/ РГ Тамара Мамаева: Эту картину мой будущий супруг подарил своему другу — писателю Виктору Пекелису. Фото: Наталья Решетникова/ РГ
Тамара Мамаева: Эту картину мой будущий супруг подарил своему другу — писателю Виктору Пекелису. Фото: Наталья Решетникова/ РГ

Вдова и муза художника Тамара Мамаева-Шуриц в соавторстве с дизайнером альбома Анатолием Грицюк, при поддержке друзей и коллег - искусствоведа Александра Клушина и художника Сергея Мосиенко - выпустили двухтомник "Живопись" и "Размышления" объемом 480 страниц и весом почти 3,5 килограмма. В подарочном издании представлены репродукции картин, многочисленные фотографии, яркие иллюстрации для книг, рассказы и истории о создании картин. Украшением альбома стали интерьерные развороты из частных домов, в которых находятся картины Александра Шурица, и витраж Новосибирской синагоги, выполненный по его эскизам.
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Впервые в альбоме опубликован текст книги Александра Шурица "Ангел в тумане", которую он написал в 2009 году. С тех пор рукопись лежала в столе у художника и ранее не публиковалась.

Издать подобный альбом при жизни мастера было бы невозможно - не позволила бы его природная скромность. А сейчас это стало настоящим душевным спасением для Тамары Мамаевой-Шуриц, которая в течение трех лет работала над изданием. Начав перебирать работы мужа после его ухода, не думала о том, во что это выльется. Но друзья и коллеги художника поддержали идею об издании альбома.

- Мы ничего не выбрасывали. Все эскизы, так называемые "почеркушки", хранили в столе, в коробках из-под обуви. В издании масса фотографий, на которых многие себя узнают, а также описаний творческого процесса, - поделилась Тамара Мамаева-Шуриц на презентации альбома в "Белой галерее" центра культуры и отдыха "Победа", где устроили выставку картин мастера.

Удивительно, что к презентации в Новосибирск вернулась картина Александра Шурица "Девушка с зеркальцем", написанная сорок лет назад. В 1979 году юная Тамара Мамаева работала в отделе иностранной литературы Центрального дома книги, куда часто заходили представители творческой интеллигенции. Однажды в магазин зашел Александр Шуриц, который был в Новосибирске проездом. Увидев красивую блондинку, предложил ей позировать.

Любопытно, что законченную картину Тамара Дмитриевна тогда так и не увидела. "Непонятный" в то время для местных чиновников от культуры Шуриц не выставлялся. Работа была отправлена на всесоюзную выставку в Ташкент. Обратно картина возвращалась через Москву и осталась там у друга художника - писателя Виктора Пекелиса, книги которого Александр Шуриц также иллюстрировал.

Начав работу над альбомом, Тамара Мамаева-Шуриц вспомнила об этой картине, разыскала на старых конвертах адрес писателя и отправила письмо. Ей ответила 88-летняя вдова Пекелиса. Оказалось, картина висит на том самом месте, куда ее своими руками повесил художник. И вот в марте 2020 года "Девушка с зеркальцем" - такая непохожая на другие работы Шурица - вернулась в Новосибирск.

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