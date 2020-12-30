Вильфанд рассказал о сильных морозах в Сибири и на Дальнем Востоке

На юге Красноярского края, а также в Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях в ближайшие пять дней ожидается очень холодная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал морозы в Сибири серьезной метеорологической проблемой. "Аномалии в первые дни января будут 8-12 градусов со знаком минус. Это мощная и сильная волна холода, что, конечно, опасно", - объяснил метеоролог.

По его словам, не повезет также жителям Хабаровского и Приморского краев, где температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов.