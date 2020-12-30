Новый год в субъектах СКФО, где значительная часть населения (кроме Ставрополья и Северной Осетии) исповедует ислам, отмечают не с таким размахом, как в других местах. Тем не менее в советское время новогодняя елка была почти в каждом доме, да и сейчас во всех городах СКФО устанавливают зеленую красавицу.

Не исключено, что в историю войдет именно этот символ Нового года - 2021. Фото: Владимир Аносов/РГ

Ставропольский край. В эти дни в регионе изменять график работы музеев, ресторанов, театров и кинотеатров не стали.

Корпоративы под официальным запретом только для сотрудников органов власти. Для всех остальных двери заведений общепита открыты: там уже готовятся к вечеринкам. Кое-где потребуются специальные QR-коды, которые следует заранее получить на сайте "Госуслуги" и показать на входе. А вот массовые новогодние мероприятия на площадях и в парках отменены.

Самым нарядным местом в краевом центре будет площадь Ленина, где установили елку 25 метров высотой и еще три десятка более миниатюрных.

Работают как в новогоднюю ночь, так и в праздники санатории Кавказских Минеральных Вод. Кстати, места там почти закончились.

- На Новый год в санаториях Кавминвод подготовили креативные фотозоны, оригинальную ночную подсветку, новые арт-объекты, - рассказал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко.

Еще есть отличная возможность посетить "Провал" в Пятигорске, изучить курортный парк Ессентуков, прогуляться по терренкурам Железноводска или через национальный парк в Кисловодске.

В праздничные дни, как и всегда, будут работать экстренные и коммунальные службы. На Ставрополье для их вызова надо набрать единый номер 112. А если вопросы касаются коронавируса, то следует звонить по номеру горячей линии 8 (800) 200-26-03.

Чеченская Республика. В Чечне новогодняя ночь и выходные дни пройдут спокойно - в республике отказались от массовых мероприятий даже на открытом воздухе. Но то, ради чего точно стоит посетить столицу региона, - елка, которая считается одной из самых высоких в России. Ее высота 40 метров, а длина гирлянд - около четырех километров. Нарядили новогоднюю красавицу 4500 игрушками.

Не уступает праздничной елке и остальное оформление города - все центральные улицы Грозного украсили также игрушками и гирляндами.

В экстренных случаях в Чечне действует единый номер вызова служб - 112 или 102 в зависимости от операторов мобильной сети. К тому же работает и горячая линия минздрава республики - +7 (989) 928-62-66 и +7 (963) 597-62-48.

Кабардино-Балкарская Республика. Большинство развлекательных новогодних программ в КБР отменены. Зато массу дистанционных мероприятий проводят в онлайн-режиме.

Так, республиканская новогодняя елка пройдет в формате телетрансляции - организаторы попытаются сделать все, чтобы теплая атмосфера праздника была в каждом доме. Зато перед Национальным музеем КБР развернулась необычная выставка работ победителей республиканского конкурса фотографии "С чего начинается Родина". Увидеть и оценить лучшие снимки можно в течение всех праздников.

"В КБР для посещения открыты парки, зоопарки, музеи, театры и кинотеатры, разрешены массовые мероприятия с участием не более 50 человек. Но работа ресторанов и кафе запрещена с 23:00 до 06:00", - сообщили "РГ" в министерстве культуры республики.

Посетить Кабардино-Балкарию стоит однозначно, ведь ограничения из-за коронавируса на великолепную природу не распространяются.

И конечно, можно поехать на южные склоны Эльбруса. Здесь работает самая высокогорная канатная дорога в Европе, ее верхняя станция расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. Горнолыжный сезон/2020 открылся еще в середине ноября: работает прокат, гостиницы, кафе. Аренда самого скромного комплекта обмундирования для взрослого обойдется в 500-700 рублей, в него входят лыжи или сноуборд и специальные ботинки. Абонемент на подъемники в зависимости от количества станций будет стоить от 800 до 2000 рублей.

В республике работает горячая линия минздрава по коронавирусной инфекции - 8 (8662) 40-15-65. Позвонить на нее можно в любое время, в том числе в праздничные дни. Также в КБР будут работать больницы и поликлиники - везде остаются дежурные бригады медиков.

Одна из самых больших в РФ елок стоит в центре Грозного. Ее высота - 40 метров, длина гирлянд - четыре километра

Республика Северная Осетия - Алания. В регионе, несмотря на режим повышенной готовности, театры подготовили новогодние спектакли для детей, а туроператоры - интересную программу для гостей и местных жителей, которые на праздники решат отправиться в горы.

Цейское ущелье - один из самых известных горнолыжных курортов на Северном Кавказе с действующей канатной дорогой. Стоимость аренды подъемника составляет 300 рублей с человека. У туристов самыми популярными являются Альплагерь Цей (администратор - (918) 824-10-15) и туркомплекс "Сказка" ((963) 376-21-10).

Местные туроператоры предлагают встретить новогоднюю ночь в горах - в самых живописных местах Дигорского ущелья и, конечно же, попробовать знаменитые осетинские пироги. Для этого подготовлены четырехдневные туры - с 30 декабря по второе января.

- А на четвертое, седьмое и десятое января гости бронируют однодневные экскурсии в Куртатинское ущелье - там можно посмотреть старинные фамильные башни и вырезанные прямо в скале средневековые замки, - рассказывает руководитель одной из компаний-туроператоров Северной Осетии Руслан Цоков. - Популярным местом также является Даргавский некрополь. Его называют "Городом мертвых", и его история, окутанная тайнами и легендами, насчитывает 700 лет.

Все новогодние праздники во Владикавказе будет работать Туристский информационный центр (телефон горячей линии 8 (800) 234-10-89), который расположился в здании Национального музея Северной Осетии по адресу проспект Мира, 9.

Карачаево-Черкесская Республика. Для недопущения всплеска заболеваемости на новогодние и рождественские каникулы в КЧР введен запрет на корпоративы, а также новогодние утренники в детсадах и школах. Ограничения распространяются на любые массовые торжества в университетах, техникумах и других образовательных организациях. Кроме того, запрещена традиционная торговля на городских и сельских площадях.

Однако жители региона реши-ли сами создать себе праздничное настроение, и в республике началась акция "Новый год в каждый дом".

- Каждый двор превратится в арт-пространство, центром которого будет уникальная ЕлкаАрт. Кульминацией праздника станет зажжение огней на елке. В программе концерты, постановки с участием актеров национальных театров и республиканского Центра народной культуры и новогодние квесты, - рассказал министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

Во время зимних каникул в усиленном режиме будут работать учреждения системы здравоохранения, куда передано 17 новых автомобилей скорой помощи. Для оперативной связи организована круглосуточная горячая телефонная линия - 8 (800) 201-26-70.

Кроме того, можно позвонить по телефону доверия главе КЧР - (8782) 26-65-00.

Республика Ингушетия. В регионе с конца октября и до 15 января действует запрет на все развлекательные и культурные мероприятия. В связи с карантином, как сказали в региональном министерстве культуры, все перенесено в онлайн. И даже традиционной новогодней елки для детей не будет.

Без выходных запланирована работа поликлиник и больниц, в них будут работать дежурные бригады. Дежурные назначены и в республиканском министерстве здравоохранения.

На ингушском курорте "Армхи" ожидают на каникулах аншлаг. Впервые за несколько последних лет там открылись горнолыжные трассы, в том числе для начинающих. К ним можно будет добраться по канатной дороге прямо от местного санатория.

По всем вопросам безопасности и медицинской сферы можно позвонить по единому телефону 122. На сайтах поликлиник и больниц также указаны номера горячих линий.