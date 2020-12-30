В аэродинамическом комплексе GoodSky, который находится на территории университета спецназа в Гудермесе, завершился второй необычный лечебный курс для детей с тяжелыми диагнозами - церебральным параличом, аутизмом и замедленным речевым развитием. По словам организаторов, полеты в воздушных потоках помогут ребятам в борьбе со своими недугами. Причем уже есть и первые обнадеживающие результаты.

Алексей Руднев, один из инициаторов проекта, оставил в свое время бизнес в Москве и занялся коррекционной педагогикой. Произошло это шесть лет назад, когда в семье родился "особенный" сын Роман. Вместе с женой и врачами он пытался помочь первенцу с признаками аутизма, но, увы... И тогда решил сам постичь тайны медицины: поступил на один из факультетов Ярославского педагогического института, где готовят дефектологов-логопедов, а параллельно стал постигать премудрости адаптивной физической культуры в столичном вузе. И вот теперь приехал в Чечню, чтобы провести эксперимент, к которому давно готовился по совету детского невролога и реабилитолога Дмитрия Сандакова.

- Мы исследуем воздействие аэропотока на детей с ограниченными возможностями здоровья. Состояние полета в трубе вызывает у них бурю эмоций - лежишь на потоке воздуха, а под тобой ничего нет. Как так? Это ведь противоестественно! Лимбическая система малыша, как говорится, сходит с ума и начинает искать выход, - рассказывает Алексей. - А пока она подстраивается, вырабатывается огромное количество необходимых нейронных связей.

Теперь он в одном лице специалист по мозжечковой стимуляции, тренер адаптивной физической культуры и педагог.

- Я наблюдал, как ребенок после полета в аэротрубе впервые удивился своему отражению, пару от кипятка и другим, казалось бы, понятным вещам. Состояние полета сгенерировало этот процесс, благодаря опытному инструктору сын добился больших успехов, и мы уже вместе с удовольствием бежали на каждое занятие, - говорит Руднев.

А Сандаков в итоге стал одним из кураторов курса: его солидный опыт невролога и врача-консультанта Института семейных просветительских и правовых программ очень пригодился. Помогает и Максим Лешенок, инструктор комплекса GoodSky, который не первый год работает с "особенными" детьми. Вместе они разработали методику, по которой сейчас и занимаются их подопечные.

- Курс подразумевает индивидуальные занятия с каждым участником. Система работы в аэротрубе выстраивается заранее с учетом функциональных особенностей, возраста и диагноза ребенка. Детям сначала страшно, но потом возникает интерес, и они уже сами рвутся в аэротрубу, - поясняет Максим.

Сразу после полетов начинаются коррекционно-развивающие занятия. Выйдя из аэротрубы, ребята находятся в состоянии эмоционального подъема. Поэтому эффект от действий специалистов в такие моменты максимальный. Курс рассчитан на детей из разных регионов страны от трех лет с аутизмом, синдромом дефицита внимания, задержкой развития.

Уже на третий день молчаливые, необщительные и капризные дети становятся внимательными, менее агрессивными, более любопытными

Но упор пока делают на семьи из Чечни. Организаторы курсов считают, что важно начать с малого - с одного региона.

В GoodSky утро начинается с полета в аэротрубе. Затем дети отправляются на индивидуальные уроки со специалистами - логопедом, нейропсихологом, дефектологом, массажистом. По шесть уроков у каждого маленького пациента. Параллельно идут консультации для родителей.

Курс реабилитации уже прошли 22 "особенных" ребенка. По словам Руднева, после семи лет полного молчания один из участников уже выстраивает диалог с родными и пытается произносить отдельные слова. Выравниваются поведенческие привычки, дети выражают сочувствие, интерес и любопытство, активизируются двигательные и речевые способности. Уже на третий день молчаливые, необщительные и капризные дети становятся внимательными, менее агрессивными, любопытными и между ними завязывается дружба. Такого эффекта обычно приходится ждать несколько лет.

Марет, маме маленькой Медины, специалисты с самого начала говорили, что их случай - один из самых сложных. Девочка не запоминала имена своих сестер, не могла читать и не проявляла эмпатию - сопереживание окружающим. Но после курса все стало меняться.

- Во время реабилитации она была очень возбуждена. Но вскоре научилась ждать своей очереди. Я услышала от нее осмысленные слова, - вспоминает Марет. - Медина стала спокойной, смотрит даже по-другому, не как раньше. Теперь она часами может играть с сестрами и называет их по именам.

Еще малышка научилась проявлять сострадание. Когда ее мама болела, то Медина подходила и целовала ее. Да и сама стала проситься в объятия, хотя раньше этого не любила.

- В школе учитель и воспитатель говорят, что дочка теперь очень спокойная, сидит на уроках и много пишет. Научилась читать слова целиком, даже боюсь сглазить. Реабилитация дала хороший толчок развитию, если так будет дальше, думаю, чудо может произойти, - с надеждой говорит Марет.

А вот родители Хасана признаются, что не рассчитывали на какую-то пользу от курса, как и от многих других, которые раньше проходили. Но результат оказался потрясающим.

- Мы месяц назад, когда начались полеты в аэротрубе, честно, думали, что просто походим туда и, как обычно, забудем про этот центр. Но не тут-то было! Хасан каждый раз, когда смотрит видео, снятое в аэротрубе, тыкает пальцем и хочет обратно, - говорит Залина. - Он словно проснулся, хотя раньше на многое не обращал внимания.

Залина называет сына ласково "особиком" и признается, что раньше и не надеялась, что он когда-нибудь заговорит. Но теперь мальчик стал издавать отдельные звуки и проявлять внимание. А значит, уверена мама, вскоре от Хасана стоит ждать и первые слова. "Уже на третий день мой сладкий даже не улыбался, а смеялся", - делится она успехами сына.

Алексей Руднев поясняет, что сейчас в программе участвуют дети с разными диагнозами. В дальнейших планах - под каждое отклонение ребенка прописывать свою программу. Так как, несмотря на общность заболеваний, с которыми в Гудермес приезжают дети, в каждом случае требуется индивидуальный подход.

- Если нас поддержат на государственном уровне, создадим здесь потрясающий, не имеющий себе равных во всем мире центр, - надеется один из авторов уникальной методики.

Прямая речь

Дмитрий Сандаков, детский врач, невролог:

- Особая ценность курса в аэротрубе - немедикаментозная стимуляция головного мозга. Ребенок после полета отказывается от стереотипных движений, что дает ему возможность двигаться иначе. Дети обретают уверенность в своем теле, начинают чувствовать его и после полета. Подобный факт больше связан с психическим развитием. При этом физическая и ментальная активность чередуются с играми и музыкальными занятиями.

Совокупность приемов работы с детьми увеличивает эффект комплексной терапии. В случае терапии в аэротрубе в равных долях (50 процентов на 50 процентов) задействована физическая активность, сенсорная и зрительная, которые важны и уникальны в этом проекте. Полет в аэродинамическом потоке с точки зрения науки - мощная стимуляция коры головного мозга, что и дает гораздо больший эффект. Выброс адреналина и эндорфинов в состоянии полета способствует не только хорошему настроению, но и расширяет восприимчивость материала на развивающих занятиях.

Это серьезная научная работа, связанная со множеством исследований. Важно, чтобы такая инициатива не пропала, чтобы ее увидели и поддержали, а у ее авторов была бы возможность продолжить свои исследования.

Выше всех в Европе

Аэротрубный комплекс Goodsky находится на территории Российского университета спецназа. Но здесь преподают и гражданские дисциплины. Так, инструкторы обучат спортсменов альпинизму и спортингу - спортивно-охотничьей стрельбе по тарелочкам.

"Сердце" четырехэтажного комплекса Goodsky - аэротруба высотой 11 метров и диаметром полетной камеры пять метров. А скорость потока воздуха, которую развивает силовая установка, может составлять до 300 километров в час. Это крупнейшая подобная установка в Европе. Можно совершать в трубе такие кульбиты, каких не сделать во время прыжка с парашютом.