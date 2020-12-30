"Адмирал Касатонов" отправился в первый поход в Атлантический океан

Новости

Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов 09:27
В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" 09:25
Оперштаб: Еще 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 09:10
На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую" 09:05
В Росгвардии 31 декабря будет выходным 08:51
Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть в новогодние праздники
Что посмотреть в новогодние праздники
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 10:56
Рубрика: Власть

"Адмирал Касатонов" отправился в первый поход в Атлантический океан

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" в среду вышел в первый дальний поход. Он совершит переход через Баренцево море в Атлантический океан.

Фото: Центр судоремонта "Звездочка"
В Северодвинске модернизируемую подлодку "Леопард" вывели из эллинга

В ближайшее время в Баренцевом море сформируют отряд для дальнего похода, в состав которого войдет и спасательный буксир "Николай Чикер", сообщили в пресс-службе Северного флота. По определенному маршруту экипажи фрегата и спасательного буксира проведут корабельные учения по различным видам обороны отряда кораблей. Все моряки, участвующие в дальнем походе, были вакцинированы от COVID-19.

Для экипажа нового фрегата "Адмирал Касатонов", который вошел в состав Северного флота в 2020 году, это первый дальний поход. Военные моряки к нему готовились, прошли полный цикл обучения на базе, на полигонах, выполнили несколько стрельб крылатыми ракетами "Калибр".

"Адмирал флота Касатонов" - многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны. Построен в Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". Несет 130-миллиметровую артиллерийскую установку А-192, зенитный ракетный комплекс, пусковые установки для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие