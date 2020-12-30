Законодательных изменений на этот раз не так много, как обычно бывает в начале года. Это понятно - сейчас не время для серьезных перемен. Власти регионов стараются сохранить имеющееся и поддержать тех, кому нужна помощь.

Проезд подорожает, но вы не заметите

Хорошая новость: с 1 января тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге не изменятся. Повышение ожидается только с 1 июля 2021 года - в среднем на 3,5 процента. А вот проезд в общественном транспорте подорожает уже в первый день нового года. Жетон в метро будет стоить 60 рублей, а билет в автобусах, троллейбусах и трамваях 55 рублей. Но это так называемый гостевой тариф, подчеркивают в Смольном. То есть речь идет именно о разовых поездках. Петербуржцы, пользующиеся проездными, подорожания не заметят. Поездка в метро по "Подорожнику" будет стоить 41 рубль, в наземном транспорте - 36 рублей. По Единой карте петербуржца проезд в метро обойдется в 39 рублей. А больше всего смогут сэкономить держатели карты "Мир", привязанной к мобильному устройству. Для них тариф составит 36 рублей.

Отметим, что с 2021 года начнет действовать соглашение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, которое позволит жителям пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте обоих регионов. Надо лишь предъявить соответствующие документы кондуктору, в первую очередь Единый социальный проездной билет. Кроме того, право на льготный проезд получат учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей.

На днях в Петербурге было принято постановление о единовременной выплате семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. На каждого ребенка-инвалида и ребенка из многодетной семьи в возрасте до 18 лет родители получат по три тысячи рублей. Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок и один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, живущими в Санкт-Петербурге. Из резервного фонда на это выделено 505,8 миллиона рублей.

Аналогичные единовременные выплаты запланированы и в Ленинградской области. По три тысячи рублей на ребенка получат семьи с детьми-инвалидами, а также дети из многодетных семей со среднедушевым доходом не выше 40 процентов среднего дохода, сложившегося в Ленобласти, сообщают в правительстве региона. В общей сложности единоразовые пособия получат более 23 тысяч человек.

ТОСы решают сами

В Калининграде в следующем году появятся новые льготы на проезд в городском общественном транспорте. Если раньше право бесплатного проезда предоставлялось только ветеранам Великой Отечественной войны, сейчас его получат также труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.

Кроме того, в городе внесли изменения в положение "О территориальном общественном самоуправлении", которые расширяют права ТОСов. В частности, они смогут выдвигать инициативные проекты, касающиеся развития всей территории, на которой работает общественное движение.

- То, что ТОСы смогут выходить с проектами, - это здорово, - комментирует ситуацию глава города Андрей Кропоткин. - Территориальное общественное самоуправление - орган, который объединяет несколько многоквартирных жилых домов. А сейчас у нас, к сожалению, каждый дом - сам за себя. И если старшие по дому выдвигают какие-то требования, то они касаются только их двора. А вот чтобы микрорайон какой-то выдвигал проекты и они реализовывались - это пока происходит очень редко. В микрорайоне могут быть и скверы, и общественные зоны. Поэтому я надеюсь, что ТОСы будут в Калининграде развиваться активнее.

Одеяло для младенца

С 1 января 2021 года все малыши, появившиеся на свет в роддомах Мурманской области, будут получать "Подарок новорожденному". В наборе стеганое одеяло, "дневник мамы", сувенирная продукция и буклет о государственной поддержке семей с детьми в регионе.

- Мы впервые запускаем подобный проект, но уже сейчас можно говорить о том, что он будет долгосрочным, - говорит заместитель губернатора Елена Дягилева. - Подарочный набор в том виде, в котором представлен сегодня, - это базовая комплектация. Со временем там появятся дополнительные предметы.

Что касается сферы ЖКХ, то главная новость - увеличение взноса на капитальный ремонт жилья, который не повышался с 2016 года. В среднем он вырастет на 150 рублей.

Генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Федор Денисов поясняет, что Заполярье входит в десятку регионов с самым низким минимальным взносом на капитальный ремонт, при этом она же входит в пятерку лидеров с самой высокой стоимостью строительно-монтажных работ в стране.

Повышение позволит стабилизировать ситуацию и отремонтировать за три года все крыши, которые сейчас находятся в критическом состоянии. С этой же целью на ремонт наиболее изношенных кровель дополнительно выделят из бюджета 250 миллионов рублей.

От студентов до пенсионеров

В Архангельской области работающие родители детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями с нового года начнут получать ежемесячное пособие в размере трех тысяч рублей. До сих пор эти выплаты были положены только неработающим родителям и опекунам таких ребят.

В наступающем году в регионе появится новая мера поддержки для студентов-целевиков - будущих педагогов: каждый месяц они станут получать по пять тысяч рублей.

Кроме того, с 2021-го в Поморье в три раза увеличится максимальная сумма поддержки малоимущих северян по социальному контракту на предпринимательскую деятельность: вместо 80 тысяч будут выплачивать 250 тысяч. Соцконтракт - это план выхода из трудной жизненной ситуации. Его заключают с малоимущими семьями и одинокими людьми, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума.

В Поморье также увеличится до 13 744 рублей размер ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Сертификат на жилье

В Вологодской области приняли законопроект о жилищных сертификатах для детей-сирот. Это позволит сократить очередь на получение жилья, в которой сейчас числятся 2335 человек. 415 из них уже получили соответствующие судебные решения.

Власти Вологодчины ежегодно выделяют средства на обеспечение жильем детей-сирот, но их не удается использовать в полном объеме.

Дело в том, что, согласно законодательству, сироты имеют право на однокомнатную квартиру с отделкой площадью до 36 квадратных метров. Однако нынешние строящиеся квартиры обычно имеют больший метраж. Да и вообще "однушек" в современных домах мало. Есть и другие ограничения: сиротам нельзя предоставлять квартиры-студии в населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек и возводить для них отдельные дома.

- Новый закон даст детям-сиротам возможность самим выбирать жилье в том населенном пункте, где они хотят, добавив и собственные накопления, - заключает депутат Сергей Пахарев.

Социальную выплату предоставят детям-сиротам, достигшим 23 лет, у которых есть судебное решение до 1 января 2021 года о предоставлении помещения.

Если я заболею...

Во всех регионах СЗФО власти заверяют, что в период новогодних праздников поликлиники и больницы будут принимать пациентов для оказания неотложной и экстренной помощи.

Горячая линия комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: (812) 635-55-77.

Горячая линия комитета по здравоохранению Ленинградской области: (812) 679-60-04.

Горячая линия министерства здравоохранения Мурманской области: (8152) 48-61-16.

Горячая линия министерства здравоохранения Калининградской области: (4012) 67-60-06.

Горячая линия министерства по здравоохранению Республики Карелии: 8-800-201-06-57.

Горячая линия министерства здравоохранения Архангельской области: (8182) 66-99-07.

Горячая линия департамента здравоохранения Вологодской области: 8-800-200-93-88.

Горячая линия министерства здравоохранения Республики Коми: (8212) 25-54-55.

Горячая линия департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Ненецкого автономного округа: 8-800-301-00-83.

Горячая линия министерства здравоохранения Новгородской области: 8-921-843-71-11.

Горячая линия комитета по здравоохранению Псковской области: 8-800-444-10-41.

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