Такого Нового года у нас еще не было. Власти регионов впервые не зазывают гостей, а делают все, чтобы снизить туристическую привлекательность. Музеи и театры закрыты, рестораны работают только днем, все развлечения переведены в онлайн. Но это не помешает нам отметить праздник, правда?

Санкт-Петербург: культура онлайн

С 30 декабря по 10 января в Петербурге не работают ни музеи, ни театры. Правда, некоторые (например, детский Karlsson Haus) пошли на хитрость и временно перенесли спектакли на площадки в Ленинградской области, где ограничения не столь суровы. Зато продолжают функционировать кинотеатры и библиотеки.

Несмотря ни на что, на Манежной площади и Малой Садовой улице открылась традиционная Рождественская ярмарка - для создания праздничного настроения. С сувенирами, угощениями из разных регионов и разнообразным уличным фастфудом. Однако без полюбившихся петербуржцам карусели и катка. Не беда, покататься есть где. В течение всех праздничных дней будут работать два замечательных катка под открытым небом - в "Новой Голландии" и в "Севкабеле".

Что касается основной праздничной программы, то она будет насыщенной и разнообразной - но в режиме онлайн. 31 декабря в 23.30 на телеканале "Санкт-Петербург" начнется новогоднее шоу. В концерте "Карнавальная ночь у Певческого моста" примут участие Максим Леонидов, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Алиса Вокс, Григорий Чернецов и другие. Также в программе перформансы актеров уличного театра, огненные и световые шоу, выступления фигуристов и акробатов цирка на льду.

Для детей с 27 декабря по 10 января на сайте elka.spb.ru доступен к просмотру ледовый киноспектакль "Снежная королева". Кроме того, новогодний видеоспектакль подготовили в театре "Мастерская", серию трансляций спектаклей проведет театр "Санктъ-Петербургъ Опера", а в Манеже на каникулах запустят книжный клуб онлайн.

Настоящий онлайн-марафон состоится на портале "Культура Петербурга": spbcult.ru. Каждый день с 30 декабря по 10 января здесь будет что-то интересное: видеозаписи крупных концертов и шоу, онлайн-мероприятия творческих коллективов, спектакли ведущих театров, тематические маршруты для прогулок, виртуальные лекции и мастер-классы.

Вологда: настоящие гулянья

Традиционная в общем-то программа празднования в Вологде по нынешним временам выглядит настоящей роскошью.

С 1 по 10 января в Кремле и на трех музейных площадках ежедневно будет шуметь "Настоящий вологодский Новый год": интерактивные программы и квесты, музыкальные выступления, встречи с любимыми актерами и детские спектакли, конкурсы и хороводы... А в шесть часов вечера во дворе Вологодского кремля будут загораться огни на новогодней елке с Дедом Морозом и другими сказочными героями.

Программа "От Рождества до Крещенья нет запрещенья" (8 января в 18.30) будет интересна девушкам - святочные гадания в народных традициях Вологодчины позволят узнать, скоро ли ждать суженого.

Кстати, в регионе набирает популярность новый формат встреч с Дедом Морозом и Снегурочкой - на улице, а не в квартире. Прелесть такого подхода - в неожиданности для ребенка. Семья выходит на обычную прогулку и вдруг встречается с зимними волшебниками.

Архангельск: карусель на льду

За настоящей зимней сказкой надо ехать в музей деревянного зодчества и народного искусства под открытым небом "Малые Корелы". Каждый день с 11.00 до 15.00 здесь открыт дом Деда Мороза, где детвора может поиграть у наряженной елки и сфотографироваться с избушкой на курьих ножках. Другой "фишкой" новогоднего музея стала старинная северная забава - ледовая карусель с санками, устроенная на пруду. Она будет работать по выходным и праздникам с 11.30 до 15.30 до самой весны.

В первый день нового года вход в музей по традиции будет бесплатным. А в каникулы и взрослых, и детей ждут на экскурсии и мастер-классы. К примеру, на "Святках в северной деревне" можно узнать, как в старину отмечали Рождество и Новый год, встретиться с ряжеными и погадать. На экскурсии "Почему зимой лес зеленый" ребят пяти-семи лет познакомят с загадочной тайгой. Ученики третьих - пятых классов совершат путешествие по северным деревням и соберут их макеты. А на программе "Куклы из бабушкиного сундука" гости всех возрастов сами смастерят оберег.

Архангельский театр драмы все новогодние каникулы будет показывать юным зрителям две премьеры - спектакль-легенду "Маугли" и "Сказку об Одиссее Первозванном". Оба спектакля с первых показов пользуются большим успехом. Правда, новогодних хороводов в фойе театра у елки в этом году не будет.

Не забыли в "Архдраме" и о взрослых: помимо спектаклей, в праздники для них пройдут вечера джаза и даже фокусов.

Калининград: замки и органные концерты

В Калининградской области ограничения такие же строгие, как в Петербурге. Но развлечения для туристов и жителей региона найдутся. Кинотеатрам, например, разрешили работать при загрузке не более 50 процентов, а музеям - принимать индивидуальных посетителей и небольшие группы.

Так, в Кафедральном соборе XIV века, который является одной из визитных карточек региона, 31 декабря за два часа до Нового года пройдет органный концерт. Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко исполнит произведения Генделя, Вильшера, Огдэна, Чайковского, Таривердиева, хиты из репертуара Deep Purple, Procol Harum и многое другое.

Не запрещены автобусные экскурсионные туры, если численность группы не превышает десяти человек. А значит, можно съездить в красивейшие городки на востоке Калининградской области, посмотреть старинные кирхи и тевтонские замки. Разумеется, будут доступны и прогулки по морю. Отели в прибрежной зоне, к слову, на новогодние каникулы забронированы практически на сто процентов.

Мурманск: лыжи и северное сияние

На знаменитых склонах Заполярья будет свободно. До 15 января пользоваться услугами здешних горнолыжных курортов могут только жители Мурманской области. Горнолыжникам из других регионов разрешат кататься только в составе организованных групп и при наличии справок об отрицательном тесте на коронавирус и отсутствии контактов с заболевшими.

Впрочем, здесь есть на что посмотреть и без лыж. На Кольский полуостров стремятся любители северного сияния - фантастического зрелища, когда ночное небо расцвечивается переливающимися зелеными сполохами. Чтобы это увидеть, достаточно дождаться ясной погоды и выехать на такси за город, чтобы не мешало освещение. С недавних пор в самых удобных местах для созерцания даже стали устанавливать специальные дорожные знаки.

Охоту за северным сиянием можно совместить с поездкой в Териберку. Древнее поморское село на берегу Баренцева моря получило широкую известность после показа снимавшегося там фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Туристов привлекают виды дикой арктической природы, высокие гранитные сопки и атмосфера поморской старины. Но главной достопримечательностью Териберки является удивительный "Берег драконьих яиц" - пологий участок морского берега, покрытый большими круглыми каменными глыбами.

Тем временем

В Череповце курсируют новогодние автобусы и трамваи. Они украшены светящимися гирляндами, мишурой, елочными игрушками и изображениями сказочных персонажей. За рулем не обычные водители, а Деды Морозы и Снегурочки.

- Когда впервые увидела свой автобус, весь в новогодних огнях, была очень удивлена, - говорит местная жительница Ирина Стопкина. - Я выхожу на остановку уже в семь утра. Вокруг темнота, серость - и вдруг едет новогодний автобус. А внутри еще и водитель Дед Мороз. Это сразу придает праздничное настроение. Все друг другу улыбаются.

Водитель автоколонны №1456 Александр Сошневский уже во второй раз выступает в роли Деда Мороза. Говорит, ему дети даже стишки рассказывают, а он им сладости дарит.

Кстати, в новогоднюю ночь общественный транспорт Череповца будет работать до пяти утра, причем бесплатно.

- Впервые мы отменили плату за проезд год назад, - говорит мэр Череповца Вадим Германов, - рады, что это решение пришлось жителям по душе.