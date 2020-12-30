"Клиника доктора Груздева" отмечает десятилетие

В сфере эстетической медицины Санкт-Петербурга "Клиника доктора Груздева" занимает одно из ведущих мест. Ее деятельность делится на три направления: косметология, флебология и неврология. В январе 2021 года клинике исполнится десять лет. О работе сети медицинских центров рассказывают учредитель и руководитель Денис Груздев и главный врач Михаил Лысцов.

Денис Груздев: В общей сложности через мои руки прошли больше 20 тысяч пациентов. Фото: Сергей Николаев/РГ

Сейчас "Клиника доктора Груздева" - это известный крупный медцентр с хорошей репутацией. А с чего все начиналось десять лет назад?

Денис Груздев: С огромного желания работать. Коллектив сотрудников и даже запись пациентов сформировались раньше, чем появилось помещение. Тогда, в январе 2011-го, мы все делали на бегу. Первая клиника (она до сих пор существует) открылась в Манежном переулке. В ней работали врачи сразу всех направлений: косметологии, флебологии. Со временем для каждого из них появилось свое отделение.

В чем принципиальное отличие вашей клиники от других медцентров?

Михаил Лысцов: Мы занимаемся пациентами любого возраста. Почему как государственные, так и частные медучреждения не берут на лечение людей преклонного возраста? Потому что у них большое количество сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологических. В нашей же клинике есть много узких специалистов: эндокринологи, терапевты, кардиологи и так далее. Таким образом, попадая к нам, флебологический пациент получает всестороннюю помощь.

Нашей самой старшей пациентке было 98 лет. И, кстати, по ясности ума она мне ничуть не уступала.

А еще у вас есть единственный в городе частный флебологический стационар.

Михаил Лысцов: Да, узкоспециализированный. В нем остаются те, кому требуется интенсивная терапия, или маломобильные пациенты. Ведь не все пожилые люди могут каждый день ездить на процедуры.

Правда ли, что сосудистые заболевания молодеют?

Михаил Лысцов: Абсолютно верно. Самая главная причина - гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Плюс неправильное питание и частое нарушение режима сна и бодрствования. Появилось много профессий, связанных с сидением за монитором и не привязанных к конкретному графику.

Денис Груздев: Да все мы в группе риска! За нас двигаются машины. Мы разучились ходить. Между тем не зря говорят: ноги - это второе сердце. Они помогают сердцу прокачивать огромный объем крови. А проблемы в организме возникают как раз из-за недостатка циркуляции крови и лимфы. То есть лучшая профилактика сосудистой патологии - движение. Ходите пешком, делайте по утрам контрастный душ для ног - тренируйте сосуды!

Это как в стоматологии. Проще каждый день чистить зубы, тратя по три минуты утром и вечером, чем сэкономить это время, а потом пойти к врачу и поменять сгнившие зубы на импланты.

Профилактика всегда быстрее, дешевле и результативнее, чем лечение. Автомобиль-то мы диагностируем ежегодно. А себя - нет.

Михаил Лысцов: На сменуфлебэктомии пришли новые,безоперационные технологии. Фото: Сергей Николаев/РГ

Профилактическую диагностику у вас тоже можно пройти?

Михаил Лысцов: Конечно! Мы как раз и делаем на это упор. Весь процесс займет не больше часа. Один визит в клинику, УЗИ сосудов ног, осмотр врача - и вы получаете заключение.

Рекомендуем ежегодные профилактические осмотры всем после 25-30 лет. Особенно женщинам. Потому что флебологические проблемы часто обостряются во время беременности. К тому же прекрасный пол любит ходить на высоких каблуках, что создает дополнительную нагрузку на ноги и может привести к раннему развитию варикоза.

Вашей самой старшей флебологической пациентке было почти сто лет. А есть ли верхний предел в косметологии?

Денис Груздев: Хорошо помню пациентку, которая приехала ко мне сделать нитевой лифтинг на 80-летие. И что самое приятное - она вернулась за этой же процедурой на 85-летие.

Михаил Лысцов: Это не уникальный случай. Многие женщины в возрасте за 80 хотят быть красивыми и в первую очередь обращаются к пластическим хирургам. Но на операцию с наркозом их обычно не берут из-за сопутствующих заболеваний, о чем я говорил в начале нашей беседы. Хорошей альтернативой в таких случаях служит нитевая имплантология, которая сейчас может соперничать и добиваться таких же результатов, как пластическая хирургия. А в некоторых случаях - даже больших.

Денис Груздев: И не только нитевая. Недавно у меня была пациентка лет тридцати пяти. Пришла на нитевой лифтинг и контурную пластику. Осталось небольшое количество препарата на основе гиалуроновой кислоты, и я предлагаю: "Если хотите, могу вам чуть-чуть смоделировать нос". Исправил небольшую кривизну, получилось хорошо - носик стал более ровный. Смотрю, а она как будто не рада... Говорит так растерянно: "Вообще-то я собиралась нос оперировать. И долгое время мы с мужем искали врача, который сможет мне его выровнять. Нашли хирурга в Москве за 450 тысяч рублей и уже записались на операцию. А вы мне взяли и в течение минуты гелем все исправили..." Ей еще понадобилось некоторое время, чтобы понять: проблемы, с которой она долгое время жила, больше не существует.

Ринопластика - это ведь одна из самых сложных операций в пластической хирургии. А мы раз - и сэкономили огромное количество времени и денег, а также избежали возможных осложнений.

А еще вы автор собственной методики нитевого армирования "Петля Груздева"...

Денис Груздев: В свое время я первым в Петербурге занялся нитевой имплантологией. А в общей сложности через мои руки прошли больше 20 тысяч пациентов. Гигантское количество. Дело в том, что я работал в клинике с очень большим потоком: каждый день у меня стабильно было по десять пациентов. И так шесть дней в неделю в течение десяти лет. Количество неизбежно перерастает в качество. Когда ты что-то делаешь очень долго, методики рождаются сами собой.

Я придумал эту "Петлю Груздева" - вначале одинарную, потом двойную, двойную модифицированную и, наконец, "Гамак Груздева".

Сейчас по моим методикам работают врачи в европейских клиниках, правда, стоит там это втрое дороже, чем в Петербурге. Поэтому к нам приезжают со всей планеты, в том числе из США и Австралии. Даже в пандемию умудряются прорываться: "Спасите мою красоту!" Это важно. Ведь если пациент хорошо выглядит, он хорошо себя чувствует. И наоборот.

Расскажите о высоких технологиях в сфере флебологии.

Михаил Лысцов: Мы в тренде. Стараемся уследить за всеми новшествами в медицине, которая, как вы знаете, развивается стремительно. Постоянно учимся и используем самые передовые технологии.

Простой пример. Раньше единственным способом лечения варикозного расширения вен нижних конечностей была флебэктомия. Делали разрез и вену в буквальном смысле вытягивали. Операция крайне травматичная, требовала обязательного наркоза, пациент должен был на неделю ложиться в стационар, а потом проходить длительную реабилитацию.

Когда "Клиника доктора Груздева" только открылась, мы тоже делали флебэктомию. Но на смену ей пришли новые, безоперационные технологии. Одна из самых передовых - система клеевой облитерации VenaSeal. Через микропрокол в вену вводится проводник, в него подается биоклей, который изнутри склеивает расширенную стенку сосуда. Никакой реабилитации, никаких ограничений! Даже не нужно носить компрессионное белье. Более того, можно в тот же день пойти в спортзал, бассейн, полететь на самолете. Это так называемая офисная процедура - в принципе, ее можно выполнить во время обеденного перерыва.

Представляете, насколько вперед шагнула медицина! А что будет через год-другой, я даже не берусь предположить.

А если речь идет о запущенных случаях?

Михаил Лысцов: Пациентов, которые уже готовились к ампутации конечности, а благодаря нашим флебологам смогли ее сохранить, через клинику прошло немало.

Но бывают из ряда вон выходящие случаи. Помню пациента, у которого, извините за подробности, уже были видны кости - трофическая язва уничтожила плоть и мышцы. Конечно, во всех медицинских учреждениях были категоричны: только ампутация, и как можно скорее. Даже несколько наших специалистов склонялись к этому. И только один врач сказал: "Давайте попробуем спасти". Была сложная операция, пересадка, длиннейший реабилитационный период, долгая восстановительная терапия. Пациент дважды по целому месяцу лежал у нас в стационаре. И чудо свершилось - ногу сохранили! Это головокружительно, правда?

В чем миссия "Клиники доктора Груздева"?

Денис Груздев: Сделать всех здоровыми и красивыми. А значит - счастливыми.

Статистика

За десять лет специалисты "Клиники доктора Груздева" приняли около 50 тысяч пациентов и выполнили 600 тысяч различных лечебных процедур. Совершено не меньше полутора тысяч высокотехнологичных операций, которые помогли пациентам сохранить конечности.

Кстати

Кузница кадров

Где готовят специалистов в сфере эстетической медицины.

Одно из подразделений "Клиники доктора Груздева" - Северо-Западный медицинский учебный центр последипломного образования. Здесь проводится обучение по косметологии, флебологии, организации здравоохранения, оказанию неотложной медпомощи и другим направлениям с выдачей сертификатов государственного образца. Только по специальности "нитевая имплантология" прошли обучение около двух тысяч специалистов.