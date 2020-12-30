Летевший в Карелию самолет совершил аварийную посадку в Калининграде

В калининградском аэропорту Храброво совершил аварийную посадку самолет компании "РусЛайн". Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет отправился сегодня в 10.40 по местному времени из Калининграда в Петрозаводск. Вылет прошел по расписанию. Однако в воздухе выяснилось, что у судна имеются технические неполадки.

Самолет развернулся в сторону пункта отправления и кружил неподалеку от Храброво, вырабатывая топливо. В аэропорту подготовились к аварийной посадке, которую воздушное судно благополучно совершило в 12.05 по местному времени (13.05 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 48 пассажиров и 3 члена экипажа.

Как пояснили в Храброво, решение о дальнейшей отправке пассажиров в Петрозаводск будут принимать представители авиакомпании.

Калининградская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с авиационным инцидентом.