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30.12.2020 13:49
Рубрика: Происшествия

Летевший в Карелию самолет совершил аварийную посадку в Калининграде

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В калининградском аэропорту Храброво совершил аварийную посадку самолет компании "РусЛайн". Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет отправился сегодня в 10.40 по местному времени из Калининграда в Петрозаводск. Вылет прошел по расписанию. Однако в воздухе выяснилось, что у судна имеются технические неполадки.

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Самолет развернулся в сторону пункта отправления и кружил неподалеку от Храброво, вырабатывая топливо. В аэропорту подготовились к аварийной посадке, которую воздушное судно благополучно совершило в 12.05 по местному времени (13.05 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 48 пассажиров и 3 члена экипажа.

Как пояснили в Храброво, решение о дальнейшей отправке пассажиров в Петрозаводск будут принимать представители авиакомпании.

Калининградская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с авиационным инцидентом.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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