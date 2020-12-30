Уходящий год стал особенным для всех нас, в первую очередь - для тех, кто трудится в сфере здравоохранения. Главный итог года: мы смогли выстоять, организовав работу медицинских организаций по-новому. И каждый медик смог ответить самому себе на вопрос, готов ли он оказывать помощь в экстремальных условиях, когда есть риск заразиться самому.

Да, были ошибки, особенно в начале пандемии, но на них учились и делали все возможное, чтобы исправить. Не хватало многого: от продуманной логистики доставки больных в стационары до лекарств и средств индивидуальной защиты. Сейчас система отлажена, но нагрузка на медицинский персонал остается запредельной. Однако теперь пациенты в неосложненных случаях могут лечиться дома, а с подтвержденным диагнозом - получать препараты бесплатно. В городе заработало бесплатное такси, которое отвозит больных из дома на КТ и обратно. Конечно, спектр проблем у каждого учреждения - свой. "РГ" поговорила с несколькими петербургскими медиками.

Елена Плотникова, главный врач Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий:

- С первого дня перед нами стоят задачи не занести и не распространить занос инфекции и защитить персонал. Поскольку больница наблюдает очень тяжелых детей, лечение которых нельзя остановить: лейкозы, гематология, кардиохирургия, хирургия других врожденных пороков развития, встал в первую очередь вопрос о разделении потоков. Поэтому больные с ОРВИ и подозрением на пневмонию до перевода в инфекционные стационары поступают в красную зону, где круглосуточно работа персонала осуществляется в СИЗ. На закупку СИЗ потрачены внушительные собственные средства учреждения. Особый раздел - оказание реанимационной помощи новорожденным. Были выделены специализированные бригады, для работы в условиях неопределенного или положительного ковид-статуса роженицы, введены дежурства в родильном отделении инфекционной больнице имени Боткина, открыты обсерватор и отдельный блок для проведения операции у детей с covid-19 и врожденными пороками развития.

В середине первой волны нам стало понятно, что не справляются городские лаборатории с ПЦР-тестами на covid-19, и мы были вынуждены приобрести два дорогостоящих аппарата, - для пациентов и персонала, которые попадают в контакт. Опять-таки из собственных средств. Больница не вошла в список учреждений красной зоны, но столкнулась с коронавирусом в полный прост - по скорой поступает много детей с неопределенным ковид-статусом, плюсуют родители, которые госпитализируются с детьми. Не смотря на принятые меры постоянно болел и продолжает болеть персонал, коллектив потерял двух сотрудников, погибших от covid-19. Из-за заноса инфекции приходится закрывать одни отделения и открывать другие, перепрофилировать на ходу, перекидывать здоровый персонал. Тем не менее, мы не снизили темпы оказания специализированной высокотехнологичной помощи, не прекращается оказание поддерживающей терапии детям с лейкозами, хронической почечной недостаточностью. Пришлось переформатировать взаимодействие с родителями и перейти на телефонное и видеосообщение. Введена и служба психологической поддержки для них.

Марина Бахолдина, главный врач городской Покровской больницы:

- Непосредственно перед перепрофилированием на прием пациентов с COVID-19 мы столкнулись с множеством организационных и психологических проблем. Все их удалось решить в экстремально короткие сроки.

Уровень заболеваемости персонала за все эти месяцы один из самых низких в городе. Сейчас в больнице 18 санпропускников, персонал имеет возможность переодеваться, отдыхать во время смены. Это очень важно, учитывая нагрузку, которая легла на их плечи.

Стационарные кислородные точки дополнили концентраторами, инвазивными и неинвазивными ИВЛ.?Сохранена возможность оказывать специализированную помощь пациентам с COVID-19 по всем профилям. Сопутствующие патологии, отягощенные коронавирусом, проходят тяжелее. Вирусная инфекция продолжает преподносить нам сюрпризы, но сегодня уже наработан опыт и врачи действуют увереннее. Оперируем преимущественно лапароскопически, что особенно важно на фоне приема антикоагулянтов. Изменились и подходы. Если в начале пандемии считалось, что нахождение пациента в искусственной коме, на аппарате ИВЛ - благо, то теперь на ИВЛ переводим в крайних случаях.

Галина Суркова, генеральный директор Семейной клиники "Роддом на Фурштатской":

- Важной проблемой пандемии считаем психологическую нагрузку на будущих мам. Повышенная тревожность, боязнь заразиться коронавирусом, боязнь последствий болезни для малыша потребовали от нас усиления психологического направления. Опытные специалисты ежедневно помогают будущим мамам и молодым родителям справиться с напряжением.

Женщины тяжело переносят запрет на посещения родственниками в стационаре. Да, пациентки всегда окружены вниманием, но супруга или маму никто не заменит.

Среди прочего серьезные последствия повлекли за собой временные запреты на плановые приемы специалистов и работу совместителей. Мы значительно расширили пакет телемедицинских услуг, вели наблюдение беременных онлайн, так как многие из них старались соблюдать режим самоизоляции. Наблюдение детей в нашем детском медицинском центре максимально перевели на выездной режим обслуживания на дому и на даче.

Больших финансовых вложений потребовало обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Введенные нами меры профилактики, дополнившие обязательные меры, позволили создать высочайший уровень безопасности для пациентов.

Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи CORIS:

- Скажу главное: персонал сохранили. И это при том что мы, работая с коронавирусными пациентами, никаких государственных доплат не получаем: ни федеральных, ни региональных. Обращались во все инстанции с этим вопросом - толку нет. Между тем наши сотрудники много часов находятся в одной машине с зараженными: очереди в приемный покой в стационары по весне доходили и до десяти часов!

Вынуждены были поднять цены на услуги, потому что нужно было закупать СИЗ и прочее, дезинфицировать автомобили. Нам же ничего не компенсируется. Несмотря на то, что мы разгружаем государственную скорую помощь, работающую тоже в цейтноте. Что касается пациентов, то люди готовы сейчас заплатить и больше, при вызове робко спрашивают: "А сегодня сможете приехать?" Сможем!

Осталась нерешенной проблема с платной КТ.?Направление на бесплатную дать не можем, а платно мало где принимают (во многих учреждениях, располагающих КТ, стараются коронавирусных не брать), тоже часто приходится стоять в очередях.

Владимир Комарницкий, главный врач городской поликлиники №8 Невского района:

- Медики - да, герои. Но нас еще в институте учили быть готовыми к любым ситуациям. Ситуация произошла - мы перестраиваем схемы работы, внедряем новые методы. Это нормально, иначе зачем шли в медицину? Ни один человек у меня не ушел из-за коронавируса! Разделили потоки пациентов: и в пандемию люди не перестали болеть всеми остальными недугами, и они нуждаются в помощи. Создали новые бригады, выезжающие на дом к людям с коронавирусом и ОРВИ (любая ОРВИ сейчас должна изначально рассматриваться как потенциальный коронавирус).

Пациенты стали более тревожными, могут каждый чих воспринимать как беду. Сейчас особенно возросла роль индивидуального подхода: нужно не только помощь оказать, но и объяснить, успокоить. Человек должен быть уверен: квалифицированная помощь будет оказана вовремя.

Олег Чагунава, главный врач Санкт-Петербургской клинической больницы РАН:

- Пандемия нарушила привычный график работы, отработанные схемы госпитализации и проведения плановых и экстренных операций. Больница не была перепрофилирована в специализированное учреждение для лечения коронавирусной инфекции, и мы продолжали оказывать медицинскую помощь по своим основным направлениям.

Болели и выздоравливали сотрудники больницы и пациенты, постепенно накапливалась информация, позволившая выработать алгоритмы лечения с поправкой на вирус и его возможные осложнения. Время диктовало необходимость внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией - мы запустили реабилитацию после COVID-19, первоначально помогая своим сотрудникам справиться с последствиями болезни, подобрали максимально эффективные схемы реабилитации и сейчас предлагаем их пациентам.

Пандемия дала нам толчок развивать и телемедицинские технологии, чтобы оставаться на связи с пациентами в период закрытия плановой медицинской помощи. И после ее открытия это направление продолжает быть актуальным.

Кстати

В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал проект "Подвези врача", созданный совместно общественными организациями "СПБ.?АВТО" и "Чистые Игры". Автоволонтеры на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. 168 добровольцев стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 5919 адресам.

Присоединиться к автоволонтерам можно, позвонив организаторам проекта по телефону +7-921-905-09-94.