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30.12.2020 10:45

Наследие Луиджи Руски

В Конюшенном ведомстве предлагают создать музей архитектуры
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 296(8350)
В Петербурге снова решают судьбу Конюшенного ведомства. Памятник архитектуры, построенный в 1720-х годах еще при Петре Первом и перестроенный век спустя знаменитейшим Луиджи Руской, стремительно ветшает и нуждается в рачительном хозяине. Которого безуспешно ищут уже более десяти лет.

Состояние комплекса стало предметом пристального внимания в 2010 году, когда Смольный разрешил инвестору приспособить его под отель. Галереи Конюшенного ведомства планировалось разделить по горизонтали и вертикали на отдельные номера, кое-где прорубить для этого новые окна. Однако петербуржцы буквально грудью встали на защиту уникального комплекса, еще не полностью утратившего исторические интерьеры царских конюшен, и в 2016 году от проекта пришлось окончательно отказаться.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника Царское Село
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В 2017 году Совет по сохранению культурного наследия при правительстве одобрил концепцию, предполагающую "создание уникального общественно-культурного пространства, которое станет одним из символов Санкт-Петербурга и центром притяжения для главных туристических потоков". Инвестиции в проект оценивались в два миллиарда рублей, реализовать его предполагалось на основе концессионного соглашения.

При этом параллельно бывшие каретные сараи и мастерские передали в оперативное управление государственному Музею истории Петербурга. Предполагалось, что большие внутренние объемы комплекса позволят ему показать зрителям монументальные полотна, для которых сейчас просто нет подходящего места. На комплекс, кстати, претендовал Государственный Эрмитаж, но получить его не смог. Первая выставка "Большие картины" состоялась в 2017 году, а в декабре нынешнего года стало известно, что ГМИ от здания отказывается. Как полагают эксперты, косвенно это может служить доказательством того, что Конюшенное ведомство невозможно отреставрировать на средства городского бюджета. В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга официально сообщили, что "музей отказывается от использования объекта, комитетом по культуре Санкт-Петербурга решение музея поддерживается". С 1 января 2021 года право оперативного управления комплексом перейдет к СПб ГКУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" (АРИК).

- Работы по содержанию и эксплуатации объекта, а также по проведению необходимых обследований и подготовке комплектов документов для принятия решения по определению способов распоряжения объектом включены в бюджетное задание АРИК на 2021 год, - указано в письме, подписанном заместителем председателя КИО Александром Якушевым.

Летом 2019 года состоялась выставка новых концепций использования комплекса зданий в самом центре Петербурга. Свои предложения представили три компании, было даже предложение обойтись без господдержки, но ни один из представленных сценариев не получил развития. А градозащитники, историки, архитекторы продолжают настаивать, что Конюшенное ведомство должно стать музеем. Например, музеем архитектуры - такое предложение внес от имени Всемирного клуба петербуржцев председатель экспертного совета клуба Иван Уралов.

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- Грешно превратить такое ценное пространство в центре города в закрытый элитный объект, - считает он. - А музей архитектуры и строительства Петербурга, через Неву перекликающийся с Петропавловской крепостью, откуда город начинался, - это красиво. Тем более что весь наш город - это музей под открытым небом, а музея архитектуры нет.

По мнению Уралова, вместе с музеем в Конюшенном ведомстве мог бы разместиться большой общественный центр, где можно проводить любые мероприятия - от обсуждения пространственного, градостроительного, архитектурного развития Петербурга до открытых защит выпускников профильных вузов. А об изначальном предназначении здания могли бы напоминать настоящие живые лошади - небольшая конюшня. Подобная, кстати, есть у Академии художеств: студенты рисуют лошадей, лошади катают детей - и всем это очень нравится.

Весь январь петербургский "Архклуб" собирает предложения и уточнения экспертов, к 20 января их предполагается оформить в качестве итогового меморандума о судьбе Конюшенного ведомства. .

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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