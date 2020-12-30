В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней

В Петербурге с 30 декабря вступил в силу полный запрет на работу предприятий общественного питания в период новогодних праздников. Инициатива входит в перечень дополнительных ограничений, внесенных в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

- Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, - сначала решили в Смольном, а затем ввели дополнительные послабления.

Рестораторы смогут организовать для посетителей так называемые зимние веранды, то есть кормить гостей на улице. Разрешение на такую деятельность выдается в упрощенном порядке, через сайт городского комитета имущественных отношений, первые запросы уже обработаны.

- Принятое решение позволит рестораторам продолжить работу с наименьшими рисками для здоровья посетителей, - считают в Смольном. - Это мера поддержки ресторанов и кафе в условиях коронавирусных ограничений.

Также с 30 декабря, но уже не весь период новогодних праздников, в Северной столице запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, закрыт Ленинградский зоопарк. Исключения возможны только при условии разрешения Роспотребнадзора. Но городсие власти прямо попросили туристов пока не приезжать.